智能手錶突爆炸　男童手臂2級燒傷須植皮　補習老師一招助減傷勢

近年家長替孩子選購具有定位、通話功能的兒童智慧手錶，不過台灣新北市土城區一名10歲的小五男童，6月30日下午從家裏往補習班的路上，手上的智慧型手錶因不明原因突然爆炸、自燃，導致其右手前手臂二度及左手指一度燒燙傷，路邊店家先幫男童塗抹藥膏，男童到補習班後，老師驚覺傷勢嚴重，立即撥打119報案叫救護車，並協助男童燙傷處大量沖水，就醫後經醫生評估，男童傷處恐需進行植皮手術。



整隻智能手錶竟突然燒成這樣，還令男童受傷，實在令人擔心！（按圖了解）

台灣燒燙傷專家、懷寧醫院院長戴念梓表示，而現今智慧型手錶、手機等材質大多是輕塑膠類，使用時間越久越容易發燙，尤其智慧型手錶接觸皮膚時間較久，雖然智慧型手錶的電池電源容量不高，但若出現高溫燃燒產生爆炸、冒火或冒煙，未及時注意並拿下手環，會增加皮膚黏着性、化學性熱傷害，造成使用者灼傷，甚至嚴重燙傷。

「如果手臂一整圈燒傷，是很危險的情況。」戴念梓指出，正常手錶的寬度並不大，若造成深度灼傷，甚至二度、三度燙傷情況，因受傷部位皮膚的彈性減少，且有發炎情況，可能導致手部遠端出現水腫、血液循環不佳等副作用，若超過二度燒燙傷，醫生都會建議及早進行植皮手術，避免遠端組織缺氧，甚至肌肉、肌腱缺血病變等問題發生。

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戴念梓表示，植皮手術在臨床上是燒燙傷標準做法，若擔心小朋友接受植皮手術後留下疤痕，會建議使用小朋友的頭皮作為皮膚移植供皮區，後續留下的疤痕會被蓋過，並不明顯，進行植皮手術不僅可以把受傷皮膚做修復，還能避免遠端血液循環不良、肌肉肌腱缺血問題，尤其是嚴重燒燙傷，應該早點、積極做植皮手術是比較妥當的做法。

戴念梓表示，無論何種燒燙傷，第一時間就要做「沖、脫、泡、蓋、送」，立刻進行充水降溫，也要盡快將手錶等造成灼傷的問題材料移除，他認為這位小朋友當下沒有緊急處理，可能會使傷勢受到影響，幸好補習班老師有警覺、關心，並盡快讓小朋友送醫，期許未因就醫時間延後產生燒傷程度惡化。

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