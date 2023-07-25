願為養育孩子犧牲嗎？中產夫妻不愁生活　漸為該否當爸媽而感矛盾

妻一定要生小孩嗎？一名網民在社群平台發文，表示自己與妻子年薪總共約240萬（台幣，下同），2人沒有生小孩，目前唯一的負擔就是房貸，因此生活一直都很寬裕，不但夫妻倆沒甚麼爭吵，每個月也可以至少吃3次大餐、花錢治裝等，相當自在；但看到身邊的朋友們都有了孩子，不禁懷疑是否應該生小孩，貼文引起大批網民熱議。



養育孩子確是「攞苦嚟辛」，但箇中的價值，卻非能用金錢來衡量吧！（按圖了解）

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一名28歲男網民在社群平台Dcard發文，表示自己與結婚3年的妻子在同產業工作，彼此的年薪約是120萬左右，夫妻倆買了一棟新房，還有一輛福特新車，由於沒有生小孩，目前唯一的負擔就是20年的房貸，生活因此相當自由自在，每個月都能吃至少3次大餐、也能買新衣服，每年也都能出國玩。

不過這樣的生活也令事主疑惑，表示「最近一直在思考有孩子的意義在哪裏，朋友之間不外乎都有孩子，但總是看着他們為了孩子綁手綁腳，金錢上要多一份給小孩子的，教育上更是要花心思」，事主表示，雖然每每看到有生孩子的朋友們爭吵，就覺得自己和妻子沒生小孩是好事，但「不生又好像人生滿無趣的哈哈。真矛盾，不知道各位怎麼想呢？」

貼文曝光後引起網民熱議，就有網民指出：

．「喜歡小孩的人光是看着小孩的笑容，就會感到格外滿足。你也可以設想一下，當你們兩人都老了，甚至其中一方走了，你們沒有小孩的話，會是甚麼樣的光景，看看自己能否接受。」

．「生小孩也不是因為無趣就生，而是你們有沒有認同夫妻要有小孩才是完整的一個家！」

．「你說的沒錯，自在度真的差很多， 但是生出來也沒有後悔，看看孩子就覺得我怎麼生得出這麼可愛的寶寶，要讓他平安長大」



不過也有網民分享自身經驗，認為：

．「有智慧的人是不會生小孩的，聰明人也不會」

．「生小孩的人會跟你說他們追求的是一份幸福感，但那所謂的幸福感往往都是一瞬間，其餘的時間都在煩惱與爭吵」

．「我們也不生小孩。我們很幸福，家很完整，我覺得很好」

．「這個問題我也想過，到最後我想到的答案，是多了一個我愛的，也愛我的家人，然後我發現這個意義，我的狗女兒也能滿足我」



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：該生嗎？夫妻年薪百萬「不生孩」吃大餐+出國沒負擔 他卻感慨：沒小孩人生無趣】