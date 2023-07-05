離婚｜對孩子的承諾能做到嗎？父母再婚後　他心酸地寫下這篇文章

離婚時，你以為你，以為前任都會一樣愛孩子，也向孩子這樣保證。但怎麼有新對象，再婚後就變了？甚至是再度有了孩子，你在乎孩子是否受到冷落與委屈嗎？請當個有膽識和勇氣的大人，把孩子的幸福放在第一位。



在台灣，夫妻離婚已經尋常現象，而對孩子而言，父母的離異是一件重大的生活變化。孩子沒有決定權，也沒有話語權，只能默默接受這樣的事實。夫妻無法繼續共同生活下去，但有了孩子的夫妻，對於如何共同撫養孩子，絕對要有妥善的安排。特別是，當有了再婚的打算。

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離時婚向孩子保證，爸爸媽媽會一樣愛你，做到的人有多少？

許多人離婚之初，都對孩子信誓旦旦，拍胸脯保證：「爸爸媽媽還是會一樣愛你。」但事實卻是，當有了新的對象，態度就有了極大轉變。

這是受到新對象的影響所致？想問問離婚的父母，如果有了新對象，要約會時，會帶着孩子嗎？如果要結婚，會認真思考這個對象是否也會愛你的孩子嗎？而又如果有了另一個孩子，你能保證新爸爸新媽媽對你與前任的孩子一視同仁嗎？你確定你看到的，跟孩子實際感受到的一樣嗎？

要有這種決心，才可以再婚

你在享受新戀情的時候，你想過孩子的心情嗎？這並不是要離婚家長不可以談感情或迎接下一段婚姻，而是呼籲：「你要有判斷力，判斷新對象是否能愛你的孩子；你也要有強烈的認知，比起愛情，你更重要的是愛你的孩子。」因為，孩子識別無選擇的，你有絕對的義務要好好保護他。

你必須讓孩子知道：「我愛你勝過一切。」

當你有這樣的膽識，你才可能不讓離婚影響孩子的身心健康，你才能夠找到一個願意尊重你的新伴侶。當對方看見你的決心，不愛孩子的人便會知難而退，愛你的人也才會一起愛你的孩子。若不然，當又有了孩子，偏心的狀況一定越演越烈。

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孩子把委屈，寫在作文裏

中國一個小學生，寫了一篇作文《媽媽成了別人的媽媽》，文字裏充滿了無奈，因為他知道他無從選擇，只能在大人的選擇裏過生活。看完真的讓人鼻酸：

《媽媽成了別人的媽媽》



爸媽離婚，我跟了爸爸。爸爸說，他不會再找人，怕我受委屈。媽媽走的時候抱着我哭說對不起，等她有能力了一定會來接我走。

後來爸爸戀愛了，他帶我去見阿姨，阿姨對我很好，保證不會讓我受委屈，會一直對我好。很快他們結了婚。爸爸和阿姨生了個弟弟。爸爸讓我把玩具讓給弟弟，他再給我買，他沒買。弟弟說他媽媽帶他吃了麥當勞，讓他不要告訴我。弟弟在阿姨懷裏哭，爸爸讓我道歉，可卻是弟弟把我的玩具弄壞了。弟弟哭得更兇了。爸爸吼我，讓我快道歉，我知道爸爸是別人的爸爸了。

三年了，媽媽終於回來看我了，我想和她走，媽媽不同意。媽媽也跟別人結婚了，還生了個妹妹，媽媽也成了別人的媽媽。



（微博 / @江蘇侃大山）

無從選擇的孩子，漠視孩子心情的家長，忘記了當初決定生下孩子的決心和責任。為了自己的幸福，犧牲孩子的幸福。本文絕對不是在說離婚的人不能再婚，而是當你有了孩子，你的選擇就無法單純，你要很有勇氣，去捍衛自己孩子的幸福。

你必須確定，你再婚再有另一個孩子，不會讓孩子受到委屈，多少人離婚後，因為新對象而忽略自己的孩子，讓孩子受委屈，甚至是讓孩子遭受虐待和侵犯！實在令人感嘆。千萬不要成為這種不不責任的大人。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：爸媽離婚後都再婚，男童寫下心碎告白。當初承諾會一樣愛孩子，做到的人有多少？真正的大人不會把自己的幸福放前面，犧牲孩子】