荷花BB展2023｜14款BB展高CP值貨品/掃貨攻略/免費贈品清單
荷花BB展2023又嚟啦！荷花集團將於2023年8月3至6日於香港會議展覽中心 Hall 1 舉行「第31屆國際嬰兒、兒童用品博覽」，小編為大家整理14款BB展高CP值貨品，內文更附有掃貨攻略及免費贈品清單！有興趣進場的爸爸媽媽記得留意啦！
14款BB展高CP值貨品
1. 攤位：A01
六甲村產後套裝
場內優惠價：HK$429（原價：$849）
PALI 4.UNO 手推車連前欄
場內優惠價：HK$599（原價：$1,599）
BABYWORKS 即棄口水肩 - 24塊
場內優惠價：HK$69（原價：$69）
PUMPKIN 有機南瓜米糊 200G
場內優惠價：HK$59（原價：$59）
2. 攤位：D06-07
喜臨感溫即棄母乳儲存袋
場內優惠價：HK$10（原價：$75）
喜臨UV LED消毒烘乾機(典雅系列)及護脊腰櫈揹帶套裝
場內優惠價：HK$2,638 (每日限量10套)（原價：$5,340）
3. 攤位：E09-10
紫金堂黑豆水
場內優惠價：HK$315 買1送1 (每日限量10盒)（原價：$315）
4. 攤位：F14-15
EDISONmama 學習吸管杯
場內優惠價：HK$168 買1送1（原價：$168）
5. 攤位：G04-05, G14
b&h (Swiss) Hygea 輕便手推車
場內優惠價：HK$399 (預訂)（原價：$1,980）
b&h (Swiss) 新生兒套裝
場內優惠價：HK$949 （原價：$2,197）
6. 攤位：G01-02,G17-18
Chicco Baby Moments 沐浴露200ml
場內優惠價：HK$30（原價：$88）
7. 攤位：G15
Petit Bee 韓國製多功能腰櫈式嬰兒背帶
場內優惠價：HK$399（原價：$1,299）
8. 攤位：H11-12
Tommee Tippee 嬰兒睡袋 (米色彩虹)
場內優惠價：HK$$99 （原價：$325）
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荷花BB展博覽2023優惠券
遊走博覽前，可以考慮是否購買博覽優惠券。因為部份攤位的免費贈品或購物優惠，需要持有博覽優惠券內的實體換領券才能換取。博覽優惠券每本售價$20，每位成人可憑入場券購買一本。
《按此即看BB展著數14項》
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荷花BB展2023門票有獨家優惠?
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