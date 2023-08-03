荷花BB展2023｜14款BB展高CP值貨品/掃貨攻略/免費贈品清單

荷花BB展2023又嚟啦！荷花集團將於2023年8月3至6日於香港會議展覽中心 Hall 1 舉行「第31屆國際嬰兒、兒童用品博覽」，小編為大家整理14款BB展高CP值貨品，內文更附有掃貨攻略及免費贈品清單！有興趣進場的爸爸媽媽記得留意啦！



14款BB展高CP值貨品

1. 攤位：A01



六甲村產後套裝

場內優惠價：HK$429（原價：$849）

PALI 4.UNO 手推車連前欄

場內優惠價：HK$599（原價：$1,599）

BABYWORKS 即棄口水肩 - 24塊

場內優惠價：HK$69（原價：$69）

PUMPKIN 有機南瓜米糊 200G

場內優惠價：HK$59（原價：$59）

2. 攤位：D06-07



喜臨感溫即棄母乳儲存袋

場內優惠價：HK$10（原價：$75）

喜臨UV LED消毒烘乾機(典雅系列)及護脊腰櫈揹帶套裝

場內優惠價：HK$2,638 (每日限量10套)（原價：$5,340）

3. 攤位：E09-10



紫金堂黑豆水

場內優惠價：HK$315 買1送1 (每日限量10盒)（原價：$315）

4. 攤位：F14-15



EDISONmama 學習吸管杯

場內優惠價：HK$168 買1送1（原價：$168）

5. 攤位：G04-05, G14



b&h (Swiss) Hygea 輕便手推車

場內優惠價：HK$399 (預訂)（原價：$1,980）

b&h (Swiss) 新生兒套裝

場內優惠價：HK$949 （原價：$2,197）

6. 攤位：G01-02,G17-18



Chicco Baby Moments 沐浴露200ml

場內優惠價：HK$30（原價：$88）

7. 攤位：G15



Petit Bee 韓國製多功能腰櫈式嬰兒背帶

場內優惠價：HK$399（原價：$1,299）

8. 攤位：H11-12



Tommee Tippee 嬰兒睡袋 (米色彩虹)

場內優惠價：HK$$99 （原價：$325）

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荷花BB展博覽2023優惠券

遊走博覽前，可以考慮是否購買博覽優惠券。因為部份攤位的免費贈品或購物優惠，需要持有博覽優惠券內的實體換領券才能換取。博覽優惠券每本售價$20，每位成人可憑入場券購買一本。

《按此即看BB展著數14項》