荷花BB展2023｜BB用品推介/媽媽寶寶食品餵哺推介/掃貨+著數優惠

荷花BB展2023又嚟啦！荷花集團將於2023年8月3至6日於香港會議展覽中心 Hall 1 舉行「第31屆國際嬰兒、兒童用品博覽」，小編為大家整理BB用品推介、媽媽寶寶食品推介及餵哺推介，內文更附有掃貨攻略、著數優惠及免費贈品清單！有興趣進場的爸爸媽媽記得留意啦！



必買BB用品推介：

荷花（攤位：A01）



CLEVAMAMA CLEVAFOAM 嬰兒枕頭送枕套

場內優惠價：$159，送嬰兒替換枕頭套（數量有限，送完即止）（原價：$199）

DOOMOO COCOON 豪華安睡睡窩

場內優惠價：$599（原價：$799）

LA BABY 2200S 嬰兒木床連海馬床褥

場內優惠價：$1,392；VIP $1,199 （原價：$1,989）

SOON DOONG YI（H.K.）CO LTD（攤位：D08-09, D18-19）



順順兒頂級無香嬰兒濕紙巾

場內優惠價：$140/3包（原價：$54.9/包）

Jaydenbaby Products Limited（攤位：E01, E24-25）



愛自母芯嬰兒植物洗衣液 (無香味) (1.8L)

場內優惠價：$45 （原價：$74）

b&h (Swiss) Ltd（攤位：G04-05, G14）



b&h 嬰兒淋浴套裝

場內優惠價：$399 （原價：$767）

Pokkadoka Limited（攤位：G06-07）



10mois merry merry!小綿羊防踢睡袋

場內優惠價：$378 （原價：$549）

Saving International （Holdings) Ltd（攤位：F07-08, F17-18）



思詩樂嬰兒奶瓶蔬果洗潔液

場內優惠價：$65 （原價：$83）

Well Synergy International Ltd（攤位：M04-05）



nepia Whito 極致親膚系列紙尿片及學習褲

場內優惠價：$95-$115（原價：$200）

Bliss & Bless International Limited（攤位：P01, P24-25）



Dr Brown's 輕盈保濕護膚乳

場內優惠價：買1送1 (限量20支)（原價：$119）

必買媽媽寶寶食品餵哺推介：

荷花（攤位：A01）



RENEWALLIFE DDODDOMAM 有機米牙仔餅 / 米條 / 糙米泡芙 / 糙米條

場內優惠價：$100/6包（原價：$32-$34/包）

韓國RENEWALLIFE DDODDOMAM 梨桔梗汁 5包裝

場內優惠價：$53/包；$68買2送1（原價：$68/包）

Linberg's Limited（攤位：A08）



HiPP 喜寶有機果蓉唧唧裝

場內優惠價：$99/6支（原價：$24.8/支）

Takuda Limited（攤位：F04）



Hungry Tiger 有機嬰兒麵

場內優惠價：$120/3盒；$210/6盒（原價：$44.9/盒）

韓國貝貝有機營養米餅

場內優惠價：買2送1（原價：$40/盒）

ULTRON DIGITAL（攤位：G15）



幸福米寶泡芙餅乾 / 彩米球 / 幸福藜麥米棒

場內優惠價：$100/4包（原價：$29-$31/包）

Wise Connection Trading Limited（攤位：Q08-09）



魚鱻森寶寶粥

場內優惠價：$558/5盒（買2組加送1盒）（原價：$138/盒）

Retailcorp Limited（攤位：R06-08）



補益坊 暖身炒米茶10包裝

場內優惠價：$55（原價：$68）

Eu Yan Sang（攤位：R14-16）



余仁生產前產後進補组合

場內優惠價：$438（原價：$596）

MILLIONS FIELD INTERNATIONAL TRADING LIMITED（攤位：T18-19）



Ajishoya 純米日本水果味泡芙

場內優惠價：$100/4件（原價：$38/件）

Asia Honest Development Limited（攤位：ZA22-23）

波堤寶寶 寶寶粥系列 750g

場內優惠價：買2送1（原價：$125）

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必買BB外出用品推介：

荷花（攤位：A01）



EIGHTEX MANIERES 5合1揹帶

場內優惠價：$719（原價：$1,199 ）

MAXI COSI JAYA 手推車

場內優惠價：$2,699；VIP $2,099（原價：$2,999）

MUNCHKIN GOBOOST 旅行加高椅

場內優惠價：$263（原價：$439）

PALI 意大利 TRE.9SW 雙向手推車

場內優惠價：$1,099 （原價：$2,099）

WENSON DEVELOPMENT LIMITED（攤位：B01-03）



gb Gold Pockit+ All City 手推車

場內優惠價：$2,119（原價：$2,890）

Baby Star Brisa Auto-Fold 手推車

場內優惠價：$1,569 （原價：$2,190）

Charming Reliance Trading Limited（攤位：B22）



韓國 i-angel Hello腰櫈揹帶

場內優惠價：$1,191 （原價：$1,588）

英國LittleLife 學行防走失小背包

場內優惠價：$277 （原價：$399）

Jaydenbaby Products Limited（攤位：E01, E24-25）（攤位：E01,E24-25）



韓國Hugpapa 嬰兒揹帶

場內優惠價：$1,274 （原價：$1,499）

RIFE ENTERPRISES LTD（攤位：G01-02, G17-18）



Chicco Mysa 雙向手推車

場內優惠價：$4,280 （原價：$5,998 ）

BABYBJORN LIMITED（攤位：J20-22）



BabyBjörn Carrier Move 初生嬰兒揹帶

場內優惠價：$999 （原價：$1,599 ）

Saving International （Holdings）Ltd（攤位：L07-08, L17-18）



思詩樂嬰兒專用抗菌清潔棉140片

場內優惠價：$26（原價：$34.5）

Man Kan International Limited（攤位：T05-07）



SINBII EZBAG 嬰兒雙肩坐墊揹帶

場內優惠價：$988-$1,388 （原價：$1,690-$2,090）

+ 2

瑞立國際有限公司（攤位：U16）



美國Thinkbaby 寶寶專用SPF50 物理性防曬霜89ML

場內優惠價：$126 （原價：$158 ）

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荷花BB展博覽2023優惠券

遊走博覽前，可以考慮是否購買博覽優惠券。因為部份攤位的免費贈品或購物優惠，需要持有博覽優惠券內的實體換領券才能換取。博覽優惠券每本售價$20，每位成人可憑入場券購買一本。

《按此即看BB展著數14項》