夏夜難眠 中醫教6招處理陰虛火旺情況 附6大方法調節睡眠質素

在夏天，人們本應晚睡早起，然而，對於失眠或睡眠質量差的人來說，這樣的養生規律難以實踐。其實早在春季來臨時，「生發」之氣帶動人體氣機流動，正常的情況下、即使夜臥早起也能精神飽足，不用過分擔心輕微難入睡的情況。夏天更是天亮得早，失眠患者一旦早醒則很難重新入睡。當人們還須應對繁重工作壓力時，更易感到疲勞。到底夏夜晚風之中，為何更容易失眠？

本文作者：博愛醫院林之蘭中醫師



「夏三月...夜臥早起、無厭於日」——《黃帝內經．素問．四氣調神大論》

「夜臥早起」



當然，在這所指的夜臥晚睡，其實也不超過晚上11點。熬夜時交感神經過度活躍，體内的壓力荷爾蒙如腎上腺素會進一步刺激，使身體和大腦不能關機。長期熬夜時，大腦皮質和下丘腦等區域的亢奮會形成更難入睡的惡性循環，因爲睡眠調節和控制的失調，導致人體更難入睡或深沉睡眠。此外由松果體分泌的褪黑色素也首當其衝，對於生物鐘、睡眠和清醒節律起重要作用。臨睡、失眠時玩手機、打機、看電視等光線會抑制褪黑色素分泌，睡眠質量和長度會進一步受影響。

「無厭於日」



夏日陽光猛烈，是吸收陽氣的好機會。缺乏鍛煉運動、壓抑情緒等會阻礙氣機的流動，應該讓心情如同陽光燦爛，身體與天地相合，讓真氣流通肢體、繁衍生息而不受抑壓。夏天也是好機會把病氣濁氣排出體外，譬如在三伏天增强體質，冬病夏治，保持身心的健康。夏季屬火屬心，而心藏神，秘訣在於靜養生息，最宜「養神」。簡單如閉目養神，生活中避免熬夜，以及陶冶性情，達到真正的養神。

中醫推六大生活小貼士 助調節睡眠質素

1. 順應自然，季節轉換時常有過渡性不適，譬如過敏、失眠，不用過分緊張，逐漸調理或尋求治療便可。

2. 如果熬夜已成為習慣，可以通過「每天提早10分鐘」來逐步調整睡眠，給自己充分時間調節，以免又成壓力，其實大約半個月的時間便能恢復正常的睡眠時間。

3. 保持室内通風，避免環境鬱悶、溫度過高而暑熱耗氣、傷陰難眠。

4. 睡覺前減少使用電子產品（電腦、手機等），以免影響褪黑色素分泌，同時避免信息過分刺激大腦，睡前以靜態活動爲主。

5. 飲食上避免辛辣刺激，以免加重陰虛火旺的情況。同時晚餐七分飽爲主，以免過飽胃頂、臥位時反酸不適。

6. 避免午後過多咖啡因及能量飲料，還有香煙、過多酒精等容易導致淺眠，影響睡眠質量。

簡易理解醫師處方



中醫成藥用來用去都未能一覺好眠？醫師沒有用到酸棗仁是否不對症？透過臨床不同種類失眠（不寐）的治理，一起來窺探開方秘訣！

**注意：中藥需要根據個人體質和病情來調配，因此應在專業中醫師的指導下進行使用，以避免不良反應和副作用。

飲食不節 —— 胃不和則臥不安

忙碌一整日之後，有些病人會以吃大餐來緩解疲勞，但這可能會使在睡前攝入太多食物，從而增加消化系統負擔，導致失眠。食滯生痰，久之化熱，熱擾心神而失眠。

1. 保和丸：消食導滯、健脾和胃

2. 黃連溫膽湯：化痰祛濕，清火降逆除煩

都市人弊病：熬夜通頂不戒口 —— 陰虛火旺

「日出而作，日入而息。」當身體不能從夜晚休息回復，便可能導致陰虛 —— 陰陽失調而陽氣較陰分為多。陽氣相對旺盛時，陰虛如同杯水車薪，出現熱氣如口瘡、煩躁、身熱盜汗的情況。

竹葉石膏湯：滋陰益氣，清泄火熱

-虛熱、熱病後正氣未復

-COVID-19 確診後失眠、醒後口乾急需飲水

酸棗仁湯：養血補肝，寧心安神

-虛煩不得眠，亢奮難入睡

天王補心丹：養心安神、滋陰清熱

-心腎不交 —— 更年期煩躁、潮熱盜汗，常有熱醒的問題

一貫煎：滋養肝腎，疏肝理氣

-壓力性早醒，常有「早過鬧鐘醒」的情況

- 你有壓力，我有壓力 —— 肝氣鬱結，心神不安

都市人生活和工作壓力大，經常容易精神緊張，自不然壓抑心情，肝氣不順，爲數不少的人素有焦慮和不安的情緒。如果再遇到不順的事情，情緒更不穩易怒、變得負面，常見憂鬱低落等氣滯、心情不舒的情況。

加味逍遙散：濡養肝血，解鬱降火

-肝鬱脾虛 —— 情緒受困，受壓力/刺激後失眠

柴胡龍骨牡蠣湯：疏肝理氣，鎮驚安神

-煩驚徹夜未眠，焦慮躁狂不安、惡夢煩擾

《本文獲博愛醫院林之蘭中醫師授權轉載》