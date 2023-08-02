立秋節氣日溫差大 天氣容易引發皮膚問題 宜進食涼燥食物忌辛辣

立秋之時， 陽收陰長，暑熱未盡，故日間溫度高，甚至比小暑或大暑更高，晚上溫度涼快。日夜溫差大，同時降雨量減少。「肺開竅於鼻，其華在皮毛」，入秋容易引發一系列皮膚問題，例如蕁麻疹、濕疹、銀屑病、皮膚搔癢等。《黃帝内經》中提及：「春夏養陽，秋冬養陰」，立秋食療應以涼燥的食物，忌用辛辣燥熱的食物。

本文作者：博愛醫院劉映彤中醫師



秋燥先襲肺部：症見皮膚乾燥、乾咳

由於「秋主燥」，津虧液少時容易出現皮膚乾燥的問題，痕癢或皮膚出現裂紋。同時「五臟之嗽者，乘秋則肺先受」，初秋時容易受秋燥影響出現呼吸道的疾病，譬如乾咳、咽喉不適等。此時可食用潤燥、滋陰潤肺的食品，例如：雪梨、蘋果、百合、麥冬、雪耳等，同時忌辛辣煎炸食品。

以下甜品有滋陰潤肺、斂肺止咳的作用，適合皮膚乾燥、乾咳等人士服用：

酸甜雪梨 （1人份量）

材料：雪梨1個、烏梅1粒、甘草5克、冰糖適量

做法：

1. 先把雪梨清洗乾净，去芯連皮切成小塊，去放入鍋中

2. 加入烏梅、甘草、冰糖，倒入500毫升水

3. 大火煮開後轉小火，煎煮約20分鐘即可

蕁麻疹高發季節



立秋因天氣轉換，是蕁麻疹高發的季節。由於天氣濕度降低同時早晚溫差大，皮膚無法適應濕度變化，皮膚粘膜水分蒸發過快，故皮膚變得敏感。當遇到風、濕、熱邪就容易出現蕁麻疹。由此可見，出現蕁麻疹的患者有水液代謝失調的問題。脾胃運化水濕不利，治療應以健脾化濕爲主、補氣為助。健脾化濕食物有：白朮、茯苓、薏苡仁、黨參、砂仁、白扁豆、鯽魚等，同時忌發物如蝦、蟹、羊肉、牛肉、鵝肉、酒、辛辣之品。

以下湯水，健脾化濕，適合蕁麻疹反復人士：

五指毛桃赤小豆鯽魚湯 （2人份）

材料：五指毛桃40克、赤小豆30克、淮山30克、陳皮2瓣、生薑5片、鯽魚1條、鹽適量

做法：

1. 先把生薑和鯽魚煎至兩面金黃色，加入1升滾水，煲至水變奶白色。

2. 然後把剩下的材料清洗乾淨後放入鍋中，大火煲滾。

3. 水滾後轉中火煲45分鐘。

4. 最後加入適量鹽調味即可。

五指毛桃赤小豆鯽魚湯

壓力大導致蕁麻疹？



情緒不穩、壓力大亦是蕁麻疹的誘發因素，易怒、煩躁、抑鬱人士出現蕁麻疹的機率較高。情緒波動與生活壓力大往往導致肝鬱氣滯，日久化火時，容易誘發蕁麻疹。因此面對生活困境、情緒不佳時，應學習釋放壓力、控制情緒。

以下2款花茶疏肝解鬱的作用：

一、解壓茶（1人份）：

材料：玫瑰4朵、菊花1朵、甘草5克、蜂蜜適量

功效：疏肝解鬱、平肝明目

做法：

1. 把材料加入杯中，倒入500毫升溫水浸泡15分鐘左右

2. 飲用前可加入適量蜂蜜

二、開心茶 （1人份）：

材料：茉莉花5克、薄荷5克、檸檬3片、蜂蜜適量

功效：疏肝行氣，生津健脾

做法：

1. 把檸檬清洗乾淨，切片放入杯中

2. 加入茉莉花、薄荷和蜂蜜，倒入室溫水500 ml

3. 可以浸泡15分鐘後再飲用