弟弟哭鬧2個半小時　爸媽大崩潰　6歲哥哥盡顯高EQ反過來安慰爸爸

小寶寶一直哭一直哭，安撫無效，你又擔心又心煩，疲憊不堪。來看看這個家庭，在大家都被擊倒時，是6歲的哥哥展現了最理性又體貼的一面。



多數家長在養育孩子成長的過程中，在面對孩子長時間鬧脾氣時，很難保持冷靜，即便真的很想用溫柔的方式教育孩子，但難免有情緒爆發的時候。

如果孩子鬧了兩個半小時呢？你還能多冷靜？

在這沮喪的一夜，父子流露出難得的溫馨！（按圖了解）

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哭了兩個半小時的弟弟，讓一家人都疲憊

美國一位媽媽分享了一段影片，影片一開始可見一位小男孩沮喪的坐在餐桌旁，背景音效中不時傳來另一個小孩的哭聲。小男孩開始把手心貼緊，要自己深呼吸。不久後，爸爸出現，問小男孩還好嗎？爸爸一坐下，崩潰的喊了一句「我的天啊」，可見爸爸已經因為另外一位哭泣的孩子而筋疲力竭。

鬧了兩個半小時的，是這家3歲的弟弟，而畫面中的小男孩6歲。

懂得調節情緒的暖心男孩

小男孩看出爸爸的疲憊與沮喪，他對爸爸說：「我覺得我們應該一起深呼吸。」爸爸跟着照做，並且向小男孩道歉，說他失去冷靜。接着小男孩說：「她快瘋了。」這裏是在說媽媽也因為弟弟的哭鬧而快崩潰了。

爸爸試着告訴小男孩，我們都很希望可以更好，給你們好榜樣，但這實在讓人很挫折。

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安慰自責的爸爸

小男孩起身去拍拍爸爸，告訴他「沒關係」，父子抱在一起。這一幕實在讓人太感動了，一位網民說：「她在凌晨兩點看到這段影片，讓她立刻哭了。」

還有很多網民留言：

．「我好難想像生活在一個爸爸會向我道歉的家庭是甚麼感覺。」

．「角色反轉！小男孩反而變成一家人中最理性的！好懂事的孩子。」

．「這代表着你們是好父母。孩子可以調節自己的情緒並具有同理心。這在任何年齡都是令人驚奇的，而你們做到了。」

．「我認為孩子的回應表明了你們的育兒方式有多好。而我們爸媽往往只想到失去冷靜的時刻，覺得愧咎，而忽略自己已經多麼努力。」



爸媽也需要支持與鼓勵

這位6歲小男孩的安慰實在太暖了，這對因為育兒而疲憊的家長來說，是很重要的支持。會讓你想起：「是的！我有這麼好的孩子，我應該繼續用耐心來陪伴他們的成長！疲憊都會過去的。」

爸媽也是需要支持的！其實從影片一開始來看，小男孩也被弟弟吵到很無奈，但他能夠透過「深呼吸」來調適情緒，而且還可以安慰爸媽，教他們如何冷靜下來，能在這樣的年紀展現出同理心，實在非常難得！相信他的一句「It's ok.」對爸媽來說是一劑強心針！來看看這段影片。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：3歲弟哭鬧兩個半小時，爸媽安撫無效、崩潰自責，6歲哥哥成熟又體貼的表現，網友看了噴淚】