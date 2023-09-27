兒童足球訓練計劃結合社交情緒元素 學員家長：兒子變得願意分享

足球作為傳統熱門運動，向來深受小朋友歡迎，當訓練過程加入社交情緒元素，在競技以外，更為足球賦予更深一層意義。由香港救助兒童會主辦的三年計劃「童踢同樂」今年6月正式啟動，為6至12歲兒童提供結合社交情緒元素的足球訓練。計劃舉辦的課堂由具備專業足球教練資格的教練教授，課堂傳授基本技巧之餘，更重要是在過程中訓練學員的社交技能，學習與人溝通、團隊精神、彼此信任。



香港救助兒童會主辦的「童踢同樂」計劃為期三年，費用全免，並得到中國香港足球總會、其他民間非牟利組織及本地球會支持。計劃分階段為6至8歲初小和9至12歲高小兩個年齡組別的兒童，提供結合社交情緒元素的足球訓練。採訪當天，就有主要來自深水埗區的兒童參與足球訓練。該計劃將陸續擴展到其他地區，服務約1,100名兒童，以促進他們的社交情感發展。

從足球學習做人道理 令訓練更添意義

足球鍛煉團隊精神和身心健康乃老生常談，「童踢同樂」計劃的Master Coach陳炳安認為，計劃將足球進一步普及之餘，也為小朋友提供更多機會學習共融與社交情緒，令整個足球訓練更添意義。「足球都可以是一個工具，讓小朋友掌握做人的道理、人與人之間的溝通。」參與計劃的40名具備專業教練資格的足球教練會接受香港救助兒童會的培訓，以將社交情緒技能和足球訓練融會貫通。陳炳安在場邊觀察訓練時，不時發現小朋友會發生爭執，「從足球訓練便可及早發現問題，透過休息或檢討時間盡快解決問題並作解說。」

教練團隊設計有趣遊戲 讓學員學習信任隊友

「童踢同樂」計劃教練張家才憶述計劃開始初段，留意到部分小朋友喜歡獨自踢球，不愛傳球給其他學員。「現在（採訪當天）進行的訓練，都保持二人一組；分組比賽，每隊有五至六人，每次分組都希望他們能認識隊友的名稱，彼此多交流。」學員終究是幾歲的小人兒，比較慢熱或不擅社交的小朋友或會整堂訓練站在一旁，張教練指教練團隊會設計不同有趣的遊戲訓練，「他們見到遊戲好玩，就會慢慢加入一起玩。」

足球除了訓練腳步技術，走位意識也相當重要。「他們常出現四、五個小朋友堆在球附近（搶球），所以要訓練他們拉開闊度，讓隊友可以傳球，我們叫『無球走動』，製造空間。」學員大部分為足球「初哥」，張教練表示遊戲會透過分組用手傳球，以鍛煉走位意識。或許對足球未感熟悉，部分小朋友會擔心傳球帶來的衝力而接不住球。張教練説：「我們就要先訓練他們在隊友傳球給自己時不要害怕，要信任隊友。」張教練更稱讚學員們比上一堂有明顯進步，及後會逐漸提升難度，訓練用腳傳球。「足球班不僅訓練技巧，更是鍛煉他們與人相處、溝通，多認識朋友。」

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應用程式記錄每堂表現 邀請學員示範提升專注度

張教練由計劃開始至採訪當天約教授了十堂課，發覺部分學員技術不俗，但同時有些學員專注度稍弱。「上課中途會躺在地上；叫他名字卻不理我，他們可能需要跟教練熟絡一點才會跟我們聊天。」他指，計劃會利用應用程式將學員的訓練表現記錄下來，並綜合學員的態度、學習表現評分。面對小朋友上堂欠缺專注，張教練指教練其中一個鼓勵學員積極投入課堂的方法就是邀請他們出來進行示範。「當進行團體運動時，你不能躺在地上，因為會影響到其他人，希望透過（邀請他們）進行示範，他們能夠更集中學習。」

學員家長：兒子變得願意分享表達 會自行執拾練習用品

馮太的7歲兒子Andre Dave是計劃學員之一，記者看見Andre Dave拿著有刻字的足球，得知為爸爸所送的禮物，便以為爸爸是足球愛好者，一問之下才發現喜愛足球的是馮太。「我由中學至出來工作前都有踢足球，我很喜歡運動，希望兒子都喜歡運動。」在兒子三、四歲時，馮太曾嘗試親授足球，也許兒子年紀尚幼，馮太指兒子不太感興趣，直至遇上「童踢同樂」計劃，馮太決定再讓兒子嘗試足球訓練，皆因兒子溝通能力較弱。兒子初次參加足球訓練這類群體運動，馮太對兒子參加後的正面轉變感到欣喜，不但比以往更願意向媽媽分享自己的感受，也不吝表達自己對足球的喜愛。「他現在會在踢波的前一天，自己執拾球鞋、球衣褲、球襪，我相信他是真的喜歡（足球）。」

小朋友不擅表達，常見以發脾氣、大叫，甚至哭鬧來發洩情緒，馮太認為兒子參加計劃後，正好改善了這些弱點。「當他喜歡足球，他就要收起脾氣，才能投入活動。因為他不透過說話表達，他有機會碰不到球、隊友也不知道要傳球給他。」

球場上孩子變得更主動以溝通解決問題或求助，球場下，母子關係也增進不少。「我很開心，以前他總是『十問九唔應』，現在會回答兩、三句話。」隨後馮太拿起手機向記者展示一幅兒子的畫作，畫作中是兒子跟其他小朋友一起跑步。「畫中是他在足球班中認識的朋友，他有跟我講過他很想跟那個小朋友踢足球。」馮太覺得，計劃令學員們成功建立友誼和互助關係，「很多小朋友都有很大進步，我見過有小朋友會幫忙提示我兒子下個練習步驟，或見到我兒子在球場遊走，又會提醒他回到自己位置。」