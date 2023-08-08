親子護脊運動 改善寒背、頭部及盆骨前傾問題 加強平衡力訓練

大部分小朋友的姿勢問題都與自身肌肉狀態不平衡導致，除了叫小朋友保持良好坐姿和站姿，家長也可以跟小朋友進行一些親子運動，在玩耍的同時協助小朋友訓練肌肉。現時很多小朋友都喜歡看電視或使用電子設備去玩遊戲甚至做功課，導致大部分的時間都是坐立的狀態。這樣會令小朋友核心肌肉的強度不足，增加盆骨前傾的風險。

本文作者：註冊物理治療師吳倩儀Jadee



1. 運用肩胛骨及胸前的肌肉，改善寒背問題

家長可以讓小朋友先用雙有捉住你的小腿，然後家長再提起小朋友的雙腳。期間要提醒小朋友的肚子不可以向下跌，從而刺激核心肌群的運用。此外雙手需要用力撐起身體的重量，這樣可以刺激小朋友運用肩胛骨及胸前的肌肉，改善寒背問題。

家長的腳前甚至可以擺放一些玩具讓小朋友去單手觸碰，增加難度。

家長可以讓小朋友先用雙有捉住你的小腿，然後家長再提起小朋友的雙腳。期間要提醒小朋友的肚子不可以向下跌，從而刺激核心肌群的運用。此外雙手需要用力撐起身體的重量，這樣可以刺激小朋友運用肩胛骨及胸前的肌肉，改善寒背問題。(相片由受訪者提供)

2. 刺激核心肌肉、背肌活動、訓練平衡力

此外，家長還可以用雙腳拖著小朋友的盆骨，並捉住小朋友的雙手作支撐，形成一個超人在空中飛的姿勢。這個動作的趣味性較高，同時可以刺激小朋友的核心肌肉和背肌活動，以及訓練小朋友的平衡力。對於家長來說，也可以是一個很好的核心肌肉運動。

此外，家長還可以用雙腳拖著小朋友的盆骨，並捉住小朋友的雙手作支撐，形成一個超人在空中飛的姿勢。這個動作的趣味性較高，同時可以刺激小朋友的核心肌肉和背肌活動，以及訓練小朋友的平衡力。對於家長來說，也可以是一個很好的核心肌肉運動。(相片由受訪者提供)

3. 伸展軀幹兩側的肌肉

另外有不少家長看到小朋友的坐姿歪斜，擔心會造成脊柱側彎，其實大部分兒童的側彎都跟左右兩側的肌肉不平均導致，並非骨骼結構的問題。平日可以多鼓勵小朋友伸展軀幹兩側的肌肉，減低左右不均的情況就可以減少將來脊柱側彎的風險。

另外有不少家長看到小朋友的坐姿歪斜，擔心會造成脊柱側彎，其實大部分兒童的側彎都跟左右兩側的肌肉不平均導致，並非骨骼結構的問題。平日可以多鼓勵小朋友伸展軀幹兩側的肌肉，減低左右不均的情況就可以減少將來脊柱側彎的風險。(相片由受訪者提供)

4. 改善胸肌肉過緊運動，同時作適量拉展

最後，很多有寒背問題的小朋友都會出現前胸肌肉過緊的情況，所以除了上述強化肌肉的運動，適量的拉展也非常重要。家長可以跪在地上，讓小朋友躺在你的後背上，並讓小朋友向後伸展雙手。家長可以輕微拉動小朋友的雙手，以增加拉展的張力。這樣可以讓長時間寒背的小朋友張開胸腔。

最後，很多有寒背問題的小朋友都會出現前胸肌肉過緊的情況，所以除了上述強化肌肉的運動，適量的拉展也非常重要。家長可以跪在地上，讓小朋友躺在你的後背上，並讓小朋友向後伸展雙手。家長可以輕微拉動小朋友的雙手，以增加拉展的張力。這樣可以讓長時間寒背的小朋友張開胸腔。(相片由受訪者提供)

上述的運動除了對小朋友有益處，對家長來說也可以是很好的鍛鍊。平日家長們既要上班，下班還要抽時間陪伴孩子，自己便沒有時間做運動強化身體。但跟小朋友一起做不但可以當做親子時間，同時也可以當作鍛鍊，一舉兩得。

《本文資料由註冊物理治療師吳倩儀Jadee 提供》