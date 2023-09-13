專訪｜父子喜愛新興運動三葉球 親子運動助控制情緒 增加溝通機會

運動有益身心，親子一起做運動更可提升親子關係。世界衞生組織建議，5至17歲的兒童及青少年平均每天應累積最少60分鐘中等至劇烈強度的體能活動，但不少香港兒童未能達標。爸爸Brian與9歲兒子Anson在疫情期間接觸了新興運動三葉球，平均每天都會花一小時一起做運動。他們早前出席香港小童群益會《兒童快樂調查2023：運動與快樂》發佈會，分享親子運動的好處和樂趣。



香港小童群益會早前發佈《兒童快樂調查2023：運動與快樂》調查，指超過七成受訪兒童運動量未達世衞標準，而半數受訪兒童渴望與父母一起做運動。一對熱愛運動的父子Brian和Anson最近著迷於新興運動三葉球，他們認為親子運動可以增加彼此溝通，但認為孩子學業等因素會阻礙親子做運動。

在運動加入遊戲元素吸引孩子參與

爸爸Brian本身有運動的習慣，從兒子Anson四歲開始便一起做運動，初初從較簡單的跑步開始，原因是小朋友喜歡跑跑跳跳。「選擇運動時會以兒子的角度出發，因為他接觸運動的機會比大人少，如果他喜歡該項運動便能玩得更長久，運動量亦能隨之而提高。」Brian認為小朋友怕辛苦但喜愛玩耍，只要在運動中加入遊戲元素，例如做運動時達到一些目標後會有獎勵，對他們來說較具吸引性和推動力。9歲的兒子Anson則認為有新鮮感、較容易上手的運動會吸引他參與。

在運動中加入遊戲元素能吸引小朋友參與。（蘇煒然攝）

父子熱愛新興運動「三葉球」 不受場地限制

近年新興運動日趨普及，Brian和Anson這對父子亦很享受參與新興運動。他們近期鍾情於「三葉球」，現時平均每日花一小時一起玩三葉球，每次大概一小時。Brian憶述2年前初次接觸三葉球，「我們一家參加了社福機構舉辦的新興運動推廣，體驗了地壺、三葉球等不同種類的新興運動，其中最感興趣的是三葉球。」Brian指三葉球重量較輕，就算撞到身體也不會很痛，所需場地面積也比較少，亦可以根據自己的情況調節運動量，覺得很適合親子一起玩。Brian補充：「在體驗過程中看到Anson十分享受，希望能與他長期進行這項運動，所以購買了相關用具。」

運動有助情緒控制 亦能改善親子關係

常言運動有益身心健康，Brian指兒子培養了運動習慣後，不但精神了許多、反應快了，情緒控制方面也加強了不少，「他小時候比賽輸了會發脾氣，但現在不會，我覺得做運動也可以有助情緒控制。」Anson也認為做運動後會感覺比較開心。

運動除了有利身心，亦能改善親子關係。Anson指很喜歡和爸爸做運動，因為平時與爸爸相處的時間不多，一起做運動可以增加溝通機會。Brian也認為透過親子運動，與兒子的關係改善不少。「平時親子的話題大多圍繞學習或教養方面，但運動時會多了很多語言上和肢體上的交流，所以我很珍惜親子運動的過程，認為運動可以讓家庭更加融洽。」

親子運動受各種因素影響 會犧牲溫習時間做運動

Brian本身十分喜愛運動，但他坦言有了小朋友之後，需要花較多時間在育兒方面，也會受客觀因素如孩子學業、考試等影響而減少了運動時間，但仍會盡量每天抽時間與孩子做運動，「有時候也會犧牲跟兒子溫習、講故事的時間來做運動，因為親子運動可以彌補平常與孩子少溝通的不足，我認為這個取捨十分值得。」

冀望增設運動場地 推廣VR、AR運動

Brian期望政府可以多關注因居住環境狹小而不方便做運動的家庭，例如開設單車徑、新興運動的場地，或者推廣VR、AR運動，在室內運動場預留位置做虛擬運動，讓大家更容易地培養運動習慣。