親子活動｜魔法神奇廚紙畫配合3種簡單工具訓練小手肌手眼協調

假日在家想進行親子活動？大家可以試試與孩子進行簡單的科學實驗。護士媽媽Vivian分享了魔法神奇廚紙畫的科學實驗，只需3種簡單的工具就可以開始製作，可以邊玩邊訓練孩子的小手肌及手眼協調！

資料來源：護士Vi媽三小火



魔法神奇廚紙畫是個必會讓孩子感到驚訝和興奮的科學實驗，配合三種工具，還可以邊玩邊訓練幼兒的小手肌及手眼協調。網上見到做法簡單，也有不同的版本，大致原理一樣，只要將廚房紙對摺畫畫，然後加水，彩色圖案便會像魔法般的出現。

本次實驗配合三種工具：

．海棉

．噴壺

．滴管

材料及玩法

過程會透過擠水海綿和使用噴壺，來鍛鍊幼兒小手肌肉力量。此外，使用滴管或把海綿剪成細粒，能訓練前三指的靈活性和肌力。玩到尾聲，孩子直接玩噴樽和滴管玩水，大家要有心理準備！

材料

1.廚房紙

2.顏色水筆

3.油性筆

4.托盤/儲物箱的蓋

5.海綿

6.水

7.噴壺

8.滴管

相片獲護士Vi媽三小火授權轉載

玩法：

1.廚房紙剪一半，展開之後一張再對摺成正方形

2.用黑色油性墨水筆在廚房紙第一層畫出圖案，黑色墨水過底都不緊要，下一層用顏色水筆填色

3.把廚房紙放在托盤上，利用工具把廚房紙弄濕

《資料及相片獲護士Vi媽三小火授權轉載》