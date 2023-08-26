老婆偷情更帶奸夫回家　事主不忍攤牌　網民勸離婚兼教4招保財產

近日有一名網民上網訴苦，自己遭到妻子狠戴綠帽，讓他非常心痛，因此感嘆「七年之癢好像是真的」，不過事主因為還深愛對方，加上礙於小孩因素，遲遲沒有選擇攤牌，對此，網不僅一致苦勸離婚，更有過來人傳授策略，來避免人財兩失的下場。



該名網民於Dcard發文表示，在外人看來，他像個人生勝利組，愛情事業兩得意，只是看似圓滿的家庭，某天他卻意外發現妻子外遇的事實，同時男事主更補充，「回想最近這幾個月，老婆時常加班、上班時藉故請假，就連假日都把情夫帶回家與家人見面」，種種行為都讓男事主疑惑「「為甚麼單純善良的老婆怎麼會突然變成這樣，是自己哪裏做不好，讓她不滿意而需要另尋慰藉」。

不過男事主檢討後自認無愧於心，而他也坦言，至今仍未攤牌的原因，主要是對妻子還有愛，他堅信出軌只是一時的，「當她分手後總會受傷，還是需要人依靠；要是攤牌，對於老婆目前的工作一定會有影響，也不希望小孩因此受傷、心智發育不完全，此外，要是攤牌，所有親朋好友要怎麼看待她？不知她是否承受得住」。

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貼文一出，許多網民紛紛直言：

．「之前我已經有原諒過先生一次，但是故態復萌，外遇只有0次跟無限次，這次我決定放過自己了，在婚姻如果只有一個人願意努力，那真的有沒有用，請原PO先好好的愛自己」

．「對方背刺你，你還要擔心對方會不會受傷，受傷後是否需要照顧？先照顧好你自己吧」

．「人家都劈腿沒在考慮你心情了，你還在考慮別人能不能承受，醒了沒？對自己好點，好嗎？」

．「戀愛腦要到甚麼時候，不要在責怪自己了好嗎」



此外，也有過來人現身分享，強調：

．「先蒐證，以利後續訴訟」

．「麻煩冷靜的談好資產配置」

．「我是過來人，當初離婚怕財產被平分，因此1、房子是逃不了的，可是畢竟貸款還蠻多的所以也沒在怕；2、接下來就是現金跟股票，我的方式是把它全部變成美股；3、律師說五年內請不要回來對方都無法法院聲討；4、土地部分搭上兩年前房市旺，順風把地高檔賣掉，錢馬上匯到國外去。約1年半，處理完我就攤牌，你腦袋要清楚，財產還在要什麼女人沒有，但記住孩子只有你一個爸爸」



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