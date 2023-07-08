老公已斬纜　人妻仍遭小三網絡抹黑　律師一原因勸事主放生第三者

囂張的小三，在網絡不斷出言攻擊，旁邊一群朋友也加入，受傷的妻子決定提告。但妳知道怎麼回擊才是最好的嗎？小三最怕就是......



你也經歷過被出軌嗎？那種被另一半背叛的傷痛，要多久才會消失？如果另一半出軌的對象又糾纏不清呢？

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來自台灣的呂秋遠律師在Facebook發文，提到一對台灣夫妻去找他，妻子要控告丈夫出軌的對象。

三年來，這位小姐與她的一群朋友，不斷在網絡上攻擊、嘲笑這位妻子。丈夫則說願意出錢讓妻子告她。妻子說明：

三年多前，他跟這個女人有婚外情，後來我告了他們侵害配偶權，判決以後，她給了錢，就開始在網絡上捏造一堆不實的謠言，嘲笑我的身材、長相，不指名道姓的說，我管不好自己的男人，還不斷的用各種諧音罵我。她的朋友，也是物以類聚，一群女人用各種不堪的字眼，就是要讓我難過。

出軌後，夫妻修復關係，一點也不容易

呂秋遠從這對夫妻的說明中了解，先生出軌、第三者賠錢、老婆因此去看身心科，而對於這對夫妻來說，外遇之後必須如何修復兩人的關係，更是沉重的代價。

呂秋遠精闢分析，關於出軌，要付出的時間代價是這樣。

．通常外遇以後的三年內，你大概都會面臨配偶無止盡的懷疑與憤怒、失望、生氣。

．再過三到五年，配偶才會慢慢的放鬆警戒，對你開始有點信心。

．到了十年以後，總算可以逐漸回到信心水準。

．二十年左右，可能可以拿來當作笑話講。



在這之前，即使他不說，也不代表他不在意。你更不可能覺得，我都已經分手了，還要怎樣，甚至對他頻繁難過、懷疑，覺得疲憊。

修復這件事，一點也不容易，比離婚還難。如果不能接受這樣的過程，我都會覺得選擇離婚比修復好，那太痛苦、太折磨了。

一直看着小三的Facebook，浪費人生寶貴時間

呂秋遠律師提到提告可能告不成，因為對方沒有指名道姓，「如果起訴了，最多就是易科罰金，或者一點損害賠償。但是，你付了律師費，還要面對他們的奚落、狡辯，檢察署、法院過程冗長，你得證明這是在說你，他們會譏笑你對號入座，你真的承受得了過程嗎？」

這位當事人實在不甘心，受第三者折磨這麼久。

對此，呂秋遠律師告訴她：「因為你要過生活，也要往前走。她的生活停了三年，她也知道你會看，所以故意這樣寫，你何必跟她一起陪葬？生活很難，你要好好過，知道嗎？不要把錢花在沒必要的律師費上。」

呂秋遠律師建議直接封鎖對方，還有他所有朋友，「你為甚麼一直看着討厭你的人，卻忘記喜歡你的人呢？」直接又切中核心。

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當小三不覺得自己是小三

小三不覺得自己是小三，反而是出軌對象的妻子，明明不被愛了，還不肯快點走人。

而且外遇之人都會拼命去告訴小三，妻子有多壞，兩人相處有多痛苦。小三儼然成為了拯救男人的人。

有的小三，連聽到友人說他是小三都會立即出言反駁，不被愛的才是第三者（但男人明明就還在老婆面前裝乖）。

如果妳遇到的小三是這種不覺得自己是小三的人，她就會非常囂張，她認為自己得不到這個男人，不是因為男人不愛她，全部都是因為妳，所以把妳視為眼中釘，當然各方面都會把妳當成敵人。

妳的身材、容貌，一切的一切都會成為對方攻擊的對象，她必須這麼做，去凸顯自己贏過妳，男人離開絕對不是因為她不夠好。

歸因起來很簡單：她無法接受自己輸了。

最好也最簡單的回擊

最好是妳的生活不受他影響，真的可以照着自己的步調繼續生活，找回快樂與自在，能做到這樣，其實就會讓對方痛苦萬分。

這是一種完全無視對方的舉動，小三最怕的就是這樣，原來妳一點都不受到她影響，她甚麼都不是。

妳更可以想像一個畫面，她坐在電腦前咬牙切齒，幻想著你們夫妻正快樂的吃著美食、手牽手出遊，氣到不行，只好藉由敲打鍵盤，想要讓妳生氣。

這樣到底是誰比較慘呢？

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：呂秋遠律師分享，外遇後小三不斷出言攻擊，勸當事者：你幹嘛一直看著討厭你的人，卻忘記喜歡你的人呢？】