連恩愛藝人也離婚　還可相信愛情？維繋婚姻先要明白「一個事實」

台灣女星Melody（殷悅）早前宣布結束17年婚姻，引發不少網民哀號，質疑「世上還有真愛嗎？」台灣馬偕紀念醫院協談中心諮商心理師羅惠群說，並不是沒有真愛，而是許多伴侶在進入婚姻前，各自抱持着不同想像，卻沒有與對方核對，當婚後遇到問題，又被「要忍耐」等傳統觀念束縛，關係長期無法溝通，就會導致失衡、劣化，從原本期望變成失望，是許多夫妻在婚姻關係中走不下去的原因之一。



Melody日前於Facebook發出聲明，聲明指出，每段婚姻都有屬於自己的課題，這一路來一直都不容易，彼此雙方性格與思想理念差距太大的狀況下，讓他們的失去了關係該有的平衡，「經過這些年的堅持與努力過後，很遺憾我們停留在分岔路口，於是我們做出非常困難的決定，我們雙方同意勇敢面對，處理與放下，並且祝福彼此」。

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大批粉絲對於Melody離婚的消息感到震驚，過去Melody時常在電視節目分享婚姻經營之道，以及與老爺奶奶之間的互動，加上Melody前夫吳育奇，身家破億，台灣社會普遍有着嫁給有錢人等於擁有幸福的刻板印象，也Melody離婚消息一出，讓不少人質疑「這世界還有幸福嗎？」「世界還有真愛嗎？」

羅惠群表示，婚姻並不是關係的終點，而是一段關係的開始，每一個人在不同的階段，都可能會改變，要靠兩個人一起正視關係的變化，也要兩人有意識地經營關係，婚姻才有辦法持續地走下去，而婚前諮商有助於雙方認識跟理解，而不是帶着自己的想像進入婚姻。

羅惠群說，關係中，二人來自不同的原生家庭，用錢觀念、教養、生活習慣都不相同，有些人晚婚，可能背負着家庭賦予的生育壓力，或是自己給予自己的生育壓力，當關係進入到有小孩或是沒小孩的階段都會有所不同。

過去夫妻關係中，常常會有一方表達，需要透過忍耐或是犧牲自我，滿足全家人的和諧，如太太要白天忙工作，晚上回家還得洗衣、照顧小孩，先生癱在梳化打電動，說自己上班太累需要紓壓，完全忽視太太早已身心俱疲。太太可能長期忍耐不說，希望可以降低關係劣化的機會，但內心的不滿沒有出口，反而成為關係中的不定時炸彈。

近年願意接受婚姻諮詢的伴侶或夫妻越來越多，不只是家庭分工，又或是關係出現不平衡的變化，開始會尋求專業的協助，像是有些新婚夫妻在婚姻關係中尚未調節好，就迎來新身分「新手爸媽」，關係的變化，讓二人措手不及，會主動找心理諮商師幫忙，一起找出面對關係改變的方式。

通常主動跨出尋求幫助的，通常都是「女性」，先打電話來預約或是先來找心理師談，後續雙方再一同諮商，漸漸這幾年，有年輕世代是一開始伴侶或夫妻二人就一起來尋求幫助。

羅惠群表示，婚前諮商可以透過第三方的協助更認識彼此，避免進入婚姻的時「從原本的期望變成失望」進而演變成厭惡感或是甚至失去對話可能性。心理師可以從探索原生家庭，雙方如何看待婚後生活等幫助及早讓雙方溝通協調，並且找到對話方式。

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