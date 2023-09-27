懷孕｜香港公立醫院分娩及私家病房費用一覽 這類人士設最低收費

不少孕媽媽都會苦惱應選擇在私家醫院還是公立醫院分娩，服務和價錢自然是大家最重視的因素。以下為孕媽媽詳細列出香港公立醫院分娩的費用，有一類人士原來要付最低收費！另外公立醫院也設有私家病房，如果想在公立醫院分娩但又想升級病房就可以參考！



符合資格人士（持有效香港身份證）

符合資格人士產婦在公立醫院分娩是免費的，只需繳付入院費及三日（兩晚）的住院費，費用已涵蓋所有分娩開支。公立醫院一般採用自然分娩，除非有特殊情況才會採用剖腹分娩。

費用：$360（3日住院費，$120 / 日）及$75（入院費），共$435

符合資格人士與非符合資格人士在公立醫院分娩需付不同費用。（Freepik）

非符合資格人士（未持有有效香港身份證）

醫管局為了確保符合資格人士產婦優先使用公共醫療服務，及減低非符合資格人士產婦不接受產前檢查的機會，實施了非符合資格人士產科服務最低收費。以下為非符合資格人士中，「已確認預約個案」及「未確認預約個案 / 沒有接受由醫管局提供的產前檢查人士」的收費。

1.「已確認預約個案」

「已確認預約個案」的產科分娩服務收費為$39,000，費用包含以下項目：

• 一次由醫院管理局專科診療所提供的產前檢查

• 分娩（陰道或手術）

• 普通科病房三日（兩晚）的住院費用

2.「未確認預約個案 / 沒有接受由醫管局提供的產前檢查人士」

「未確認預約個案 / 沒有接受由醫管局提供的產前檢查」的產科分娩服務收費為$90,000，費用包含以下項目：

• 分娩（陰道或手術）

• 普通科病房三日（兩晚）的住院費用

其他費用：

嬰兒護理室收費（每日）：$1,340

部分公立醫院設有私家病房。（Freepik）

公立醫院私家病房收費

部分公立醫院設有私家病房，如果孕媽媽希望升級至私家病房，可以參考以下收費。不過要注意凡未能與其母親同時出院的嬰兒，須按其入住病床類別繳付一半住院費用，其他費用則與成人相同。

．急症醫院的私家病房（每日）：頭等$6,650；二等$4,430

*急症醫院指提供急症室服務的醫院及香港兒童醫院

．其他公立醫院的私家病房（每日）：頭等$6,120；二等$4,080

．嬰兒護理室私家服務收費（每日）：$1,190

資料來源：醫院管理局

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