學習國家歷史助深化認識文化發展 應繼續將歷史遺產傳承下去

九月下旬，香港故宮文化博物館展出四川地區考古新發現的文物。他們是距今2,600年至4,500年的青銅器丶陶器丶金器及玉器等珍貴的歷史遺產，其中最叫我好奇的是那些看似外星人面孔的青銅及黃金面具。

本文作者：中華基督教青年會中學張富華校長



還記得前陣子我身在成都參觀三星堆遺址博物館，見到那些文物時，頓時有種好像穿梭時空回到過去的感覺，我感受到當時古蜀的社會、生活及宗教文化的發展情況。 博物館裏有很多遊人，大部份人都是喜歡那些具特色的展品，並在展櫃旁跟文物「打卡合照」，以證到此一遊。令我欣賞的是，我見到不少家長帶著孩子到博物館參觀。或許，對較年幼的參觀者來說，他們不太懂得展品的來源、價值或歴史意義，但有不少家長停留在展品前細看簡介的文字，然後透過互動，向小孩們講解展品的故事。在我眼中，父母培養下一代的求知欲，真是一幅美麗的圖畫。

從教育的角度看，參觀博物館的體驗是重要的戶外學習活動。 我校每學年也特設「青中博物館日」，透過認識文物本身的故事，除讓學生學習文化歷史外，也能幫助他們建立保育的觀念及欣賞人類自身文明的正面態度。

在讀大學的時候，我開始真正接觸考古學。本身喜歡歷史科的我，能以考古學的角度去認識文化發展，以「了解過去、認識現在、改善將來」學習歷史的態度，加深對一個文化的了解，的確是十分有趣的事。 學習考古學，不但訓練了我的閱讀及分析能力，也學到如何發掘文物。在浩瀚歷史的煙雲中，我嘗試與他們「對話」，同時也培養了學習新事物的興趣，這有助我在擔當不同類型的工作角色時，發揮不同的能力。我十分鼓勵青年學習歴史知識，除可了解一國家的文化，也能以「借古鑑今」的精神，幫助建立良好的世界觀，加強正面的人生觀。

現代的考古學是一科多元化的科目，其學問混合了語文、生物學、化學、數學、物理、歷史、文學、地理，視藝、宗教，以及不同AI科技的應用，叫發掘文物古蹟的過程，更準確及有效。 相信今天學生們在學習路上，以「文中有理，理中有商」及發展不同共通能力的情況下，無論他們攻讀什麼科目，只要好好運用所學習到的知識，將來也可在考古學的領域上作出貢獻。

人們知道過去，就學會懂得珍惜現在。站在歷史長河之中，文化當繼續傳𠄘。在全人教育的基礎下，願我們的下一代多了解國家的歴史和文化，把不同的形式的「遺產」好好的保存下去。

中華基督教青年會中學

張富華校長