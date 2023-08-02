一條龍學校名單｜全港33間學費一覽+開IB課程結龍中學名單

不少家長心儀一條龍學校，皆因子女入讀一條龍小學後，可直升其結龍中學，免卻選校煩惱。如家長正為子女考慮小學，可參考以下全港一條龍小學名單，學校涵蓋直資小學、私立小學、津貼小學及官立小學，名單羅列各校學費、結龍中學，而部分結龍中學更有開辦IB課程，如對IB課程感興趣的家長可多加留意。



一條龍學校（東區）

港大同學會小學

學校類別：直資

學費：2022/23學年：$32,790（分10期繳交）

一條龍中學：港大同學會書院

漢華中學（小學部）

學校類別：直資

學費：2022/23學年：$17,640（分10期繳交）

一條龍中學：漢華中學

一條龍學校（南區）

聖保羅男女中學附屬小學

學校類別：直資

學費（2023/24學年）：

小一：$70,700；小二至小六：$66,600（待教育局審批）

一條龍中學：聖保羅男女中學（高中有開辦IB課程）

一條龍學校（灣仔區）

佛教黃焯菴小學

學校類別：資助

校網：12

一條龍中學：佛教黃鳳翎中學

一條龍學校（中西區）

新會商會學校

學校類別：資助

校網：11

一條龍中學：新會商會陳白沙紀念中學

一條龍學校（九龍城區）

天神嘉諾撒學校

學校類別：資助

校網：35

一條龍中學：嘉諾撒聖瑪利書院

拔萃男書院附屬小學

學校類別：直資

學費（2023/24學年）：$53,140（待教育局審批）

一條龍中學：拔萃男書院（高中有開辦IB課程）

中華基督教會灣仔堂基道小學（九龍城）

學校類別：資助

校網：34

一條龍中學：中華基督教會基道中學

一條龍學校（油尖旺區）

嘉諾撒聖瑪利學校

學校類別：資助

校網：31

一條龍中學：嘉諾撒聖瑪利書院

拔萃女小學

學校類別：私立

學費：2022/23學年：$70,000

一條龍中學：拔萃女書院

一條龍學校（觀塘區）

福建中學附屬學校

學校類別：直資

學費：2022/23學年：$35,750（分10期繳交）

一條龍中學：福建中學

一條龍學校（西貢區）

播道書院

學校類別：直資

學費：2022/23學年：$21,800

一條龍中學：播道書院

優才（楊殷有娣）書院

學校類別：直資

學費（2023/24學年）：

小一至小二：$35,310（分11期繳交）

小三至小四：$37,510（分11期繳交）

小五至小六：$39,600（分11期繳交）

（待教育局審批）

一條龍中學：優才（楊殷有娣）書院（高中有開辦IB課程）

保良局陸慶濤小學

學校類別：直資

學費：2022/23學年：$13,000（分10期繳交）

一條龍中學：保良局羅氏基金中學

香港華人基督教聯會真道書院

學校類別：直資

學費：2022/23學年：$28,600（分10期繳交）

一條龍中學：香港華人基督教聯會真道書院（高中有開辦IB課程）

一條龍學校（深水埗區）

保良局蔡繼有學校

學校類別：私立

學費（2022/23學年）：一至五年級：$90,750（分11期繳交）；六年級：$120,175（分11期繳交）

一條龍中學：保良局蔡繼有學校（高中有開辦IB課程）

英華小學

學校類別：直資

學費：2022/23學年：$18,000

一條龍中學：英華書院

聖瑪加利男女英文中小學

學校類別：直資

學費：2022/23學年：$53,570（分10期繳交）

一條龍中學：聖瑪加利男女英文中小學

一條龍學校（黃大仙區）

國際基督教優質音樂中學暨小學

學校類別：私立

學費：2022/23學年：$60,000（分10期繳交）

一條龍中學：國際基督教優質音樂中學暨小學

一條龍學校（沙田區）

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學

學校類別：直資

學費：2022/23學年：$40,960（分10期繳交）

一條龍中學：香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學

培僑書院

學校類別：直資

學費：2022/23學年：$25,980（分10期繳交）

一條龍中學：培僑書院

一條龍學校（大埔區）

港九街坊婦女會孫方中小學

學校類別：資助

校網：84

一條龍中學：港九街坊婦女會孫方中書院

一條龍學校（元朗區）

基督教香港信義會宏信書院

學校類別：直資

學費2022/23學年（分10期繳交）：

小一 $77,390；小二至小三 $74,060；小四 $77,390；小五至小六 $69,860（本地學生）

小一 $144,290；小二至小三 $140,960；小四 $144,290；小五至小六 $136,760（非本地學生）

一條龍中學：基督教香港信義會宏信書院

金巴崙長老會耀道小學

學校類別：資助

校網：72

一條龍中學：金巴崙長老會耀道中學

伊利沙伯中學舊生會小學分校

學校類別：資助

校網：72

一條龍中學：伊利沙伯中學舊生會中學、伊利沙伯中學舊生會湯國華中學

伊利沙伯中學舊生會小學

學校類別：資助

校網：72

一條龍中學：伊利沙伯中學舊生會中學、伊利沙伯中學舊生會湯國華中學

順德聯誼總會伍冕端小學

學校類別：資助

校網：72

一條龍中學：順德聯誼總會翁祐中學

天水圍循道衞理小學

學校類別：資助

校網：72

一條龍中學：天水圍循道衛理中學

一條龍學校（離島區）

香港教育工作者聯會黃楚標學校

學校類別：資助

校網：98

一條龍中學：香港教育工作者聯會黃楚標中學

嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學

學校類別：資助

校網：98

一條龍中學：嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學

靈糧堂秀德小學

學校類別：資助

校網：98

一條龍中學：靈糧堂怡文中學

東涌天主教學校

學校類別：資助

校網：98

一條龍中學：東涌天主教學校

資料來源：《小學概覽2022》、學校網站