老公已變心卻不離婚？別信賤男還有感情　他不走只因「你太好用」

丈夫早變了心，但不愛你卻又不肯離婚，為甚麼？台灣呂秋遠律師一語道破！勸：別讓他礙着你的未來，礙着你的人生。而你，應該讓自己很有用，不是被他利用。



夫妻感情破裂，決定離婚，或許有第三者，這在現代社會已經司空見慣。但有一種丈夫，他比變了心，對你不再有愛的人更可怕，那就是他拖着不離婚。你想談，他馬上理由一堆！

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不愛你又不離婚，為甚麼？

律師呂秋遠日前在臉書上寫了一篇文章，把這種拖著不離婚的丈夫心態，一針見血的以四個字總結，那就是「你很好用」！

這種男人的想法是：「天啊！去哪裡找到這麼好的女人，為我打理一切，還可以接受我有外遇？」他媽生病，你照顧。他弟缺錢，你就是扶弟魔。你們的孩子不乖，你來教。要到學校開家長會，由你去。貸款房租水電，你來交。家裏打掃買菜煮飯洗衣服，你來做。上班工作，你還是得去，因為家裡缺你這份工。

天底下，哪裏有這麼好的提款機、保姆、看護工、護理師、廚師、快遞、洗衣機、掃地機器人？還有一個最重要的功能，第三者想要跟他結婚，你是他最好的擋箭牌，讓他可以不斷的談戀愛。以後第三者不放他走，你還可以幫忙告侵害配偶。

這就是「妳很好用」，妳這麼好利用，誰要跟妳離婚？

你幹嘛老是為別人活？

這樣的男人不僅傷害你的感情，還奴役你，讓你理所當然的為他做牛做馬。遇到這種爛咖，該怎麼辦？以下以律師的建議！

一定要求對方負起相對應的責任，不然就是離婚收場。難道你還覺得，對方不願意離婚，是深深的愛着你？

他外遇，就去找證據，然後提告侵害配偶權。讓他覺得每天做愛不安穩，彷彿隨時會有人衝進房間拍照。手機鎖了十八道鎖，還是覺得另一半會趁他睡覺時，用指紋解碼。

他不付家裏的生活費或是孩子的扶養費，就應該向法院提告，要求他負起責任來。

他打你罵你，你就應該要蒐集證據，然後向法院提出保護令的聲請。他對你大小聲，你就理直氣和的對他反擊。你幹嘛忍耐？該離婚就離婚，何必把對方寵壞以後，再說對方真的很壞。遞出辭呈以後，等着人家來慰留？

看看你自己的人生，能活多久也不知道，幹嘛老是為別人在活，還覺得別人沒有你會死？事實上，你為別人想，別人又不一定會為你想。你只要不傷害別人或自己，本來就可以做任何想做的事情。找一份喜歡的工作、過一種自己喜歡的人生，你可以為自己多做點事，讓自己越來越有用，但是為甚麼要讓自己越來越好用？

對，親愛的姊妹，他確實是深深的「礙」着你，礙着你的未來，礙着你的人生。而你，應該讓自己很有用，不是讓被他利用。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：不離婚不是因為還愛你，只是因為「你很好用」！呂秋遠律師告訴你應該怎麼做】