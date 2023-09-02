人妻報喜不報憂　只因不想娘家擔心　怎知姊妹卻誤解她在炫耀曬命

家人之間的相處，難免會因觀念不同而有衝突。



日前，有女網民在Facebook透露，她為了不讓娘家人擔心，一直以來都報喜不報憂，卻被手足認為自己是在炫耀，並將和老公爭吵的原因歸咎於事主。

能成為兄弟姊妹也是一種緣份，別令手足情反變成怨恨吧！（按圖了解）

+ 8

事主表示，她原先認為向家人報喜不報憂是一件好事，因此任何的心酸事都自己忍下，只為了讓娘家人看到光鮮的一面。不過，事主的姊妹十分不認同她的做法，並直指事主就是在炫耀。

事主說明，自己曾用年終獎金購入新衣，對方卻認為事主是在炫耀「找到好老公」。事主指出，儘管她已向姊妹訴說自己的辛苦與努力，對方仍認為是在狡辯。她補充，姊妹甚至以此和另一半吵架，責罵對方沒用，和好後還會將吵架原因歸咎於她。兩人之間的爭執形成了惡性循環，讓她無奈表示「我們不是血緣關係最深的手足嗎？」

貼文底下，許多網民認為事主姊妹愛比較：

．「就是嫉妒、羨慕妳，或是誤會妳在炫富」

．「她只是嫉妒啊...有種好是希望妳好，但是不希望妳太好」

．「個性的關係，有些人天性就是愛比較、嫉妒心強，見不得別人好」



部分網民則建議事主與手足說開，或盡量在對方面前低調一些：

．「如果是這樣，那不如就都別提了」

．「她如果會介意，那就看妳要不要低調點，有她在的場合就不要戴貴重物品吧」

．「可以努力講開，不能的話就祝福彼此」

．「妳也跟她訴苦啊，姐妹之間互相吐苦水也很正常」



【延伸閱讀，更多教育子女建議】

誰說童言無忌！侄仔無意爆出一句說話 嚇到中年夫婦立即計劃生仔

+ 5

「媳婦永不會變女兒！」未來奶奶先下馬威事主愕然 網民稱非壞事

+ 8

延伸閱讀：

18歲女住院開刀 家人冷回1句話讓她嘆：我在他們眼裡只是賠錢貨

「一起睡怎麼了？」婆婆常突然帶小姑兒來打擾 網建議：叫他們睡旅館

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】