中秋親子好去處|屯門市廣場梳乎蛋/皇室堡長江7號/黃金海岸慶中秋

臨近中秋節，各大商場都會推出市集或主題裝置吸引市民。最近，三大商場都進行中秋節活動推廣，包括屯門市廣場梳乎蛋、皇室堡長江7號、黃金海岸慶中秋，各商場同樣推行音樂表演或市集，相信必定令市民盡慶。



屯門市廣場由即日起至9 月29日中秋佳節期間，夥拍資深本地主題市集主辦者「盛薈Circus Media」及GUDETAMA（梳乎蛋）呈獻「GUDETAMA 10th Anniversary梳乎中秋市集Circus Media @ tmtplaza」！梳乎蛋特別以兩大中秋應節獨家鬆萌造型於今次十週年活動在屯門市廣場隆重亮相，粉絲可邊品嚐住月餅中細膩可口的蛋黃，一邊近距離同梳乎蛋打卡，chill住共度有趣的中秋佳節！而指定周末將延長開放時間，晚上9時起更會推出$1鮑魚、月餅、甜品等百件限時激筍優惠，「月夜」越精彩！

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場內限定店匯集多款梳乎蛋產品

GUDETAMA 10th Anniversary梳乎中秋期間限定店發售多款梳乎蛋精品，包括十周年限定有耳杯﹑梳乎蛋水樽、餐具套裝、各式文具、鎖匙扣等精緻小物。

多達60個中秋食品品牌商戶雲集 陪你準備豐盛佳節

屯門市廣場與盛薈Circus Media及AEON日式百貨攜手打造GUDETAMA 10th Anniversary 梳乎中秋市集，雲集多達60個食品品牌發售各式中秋應節食物，顧客可一站式輕鬆選購多款傳統及特色月餅、參茸海味禮盒、糕餅禮盒、零食甜品、洋酒及紅白餐酒，亦有日本時令水果、茶葉禮盒、即食餸包、急凍海鮮及肉類等，為你過一個豐盛中秋做好準備。喜歡驚喜的你，不妨加購獨家的梳乎蛋十週年造型中秋食品福袋，迎接商戶為你精心挑選的海味及其他中秋商品與心意。另外，於場內指定攤位即日單一消費滿HK$300，加HK$20即可換購梳乎蛋十週年造型環保購物袋，與梳乎蛋一同為環保出一分力。

GUDETAMA 10th Anniversary梳乎中秋市集Circus Media @ tmtplaza

活動日期及時間：

即日起 至9月29日(星期五)-上午11時至晚上9時、2023年9月16、17及23、24日(星期六及星期日)-上午11時至晚上9時30分

活動地點：屯門市廣場1樓中央廣場

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星爺為讓影迷重拾回憶，更特意為今次15週年慶典獻名為天外飛仙，於即日起至10月31日由主角7仔駕駛 1.8米高外星飛船到皇室堡為觀眾帶來【皇室堡X《長江7號》天外飛仙】，神還原戲中多個經典場景，並首次公開電影幕後製作珍藏。探險家們萬勿錯過今次《長江7號》追憶之旅，盡情體驗電影的魅力！



皇室堡還原戲內4大經典場景 進入《長江7號》科幻世界

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《長江7號》天外飛仙URDU期間限定店

7仔為一眾「選手」帶來22款會場限定周邊產品，當中收藏必買包括：與電影初次聯乘推出兼首發的URDU FUWAFUWA X CJ7盲盒、30cm毛絨公仔系列、7仔造型滑板及文儀用品等。除了收藏之外，還照顧「選手們」的肚皮並夥拍四州紫菜推出兩款7仔包裝的特別口味紫菜，一邊重溫《長江7號》一邊品嚐為其度身訂造的紫菜定必別有一番風味！

【 皇室堡X《長江7號》天外飛仙】開放詳情

日期：即日起至2023年10月31日

時間：上午10時至晚上10時

地點：皇室堡地下中庭

黃金海岸商場呈獻中秋節慶活動「荷塘月色慶中秋」

「金秋華燈亮佳節，銀盤盛荷香羅裳。皎月碧海襯嬋娟，雀橋蘭舟連蟾宮。」今個中秋，由9月11日起至10月8日，黃金海岸商場將會以詩般美意為大家呈獻「荷塘月色慶中秋」，讓你與家人及朋友於精心打造的荷塘畔登橋泛舟、穿梭花燈大道，感受中秋傳統詩意，共迎明月良辰。

逾16米長荷花題材燈籠組成花燈大道點亮中秋美意

數之不盡的五彩花燈將會遍布整個黃金海岸商場，與明月一同照亮中秋夜色。其中位於主入口、長逾16米的花燈大道將會匯集超過一百盞花燈，以承載中秋祝願的點點燈火，祝福從中穿梭的各位來賓。當中更有以荷花主題的花燈，將中庭的荷塘月色伸延到黃金海岸每個角落。無論是荷塘月色抑或花燈大道，今個中秋節的黃金海岸商場都值得你駐足細意欣賞。敬請拍照留念，隨時重溫美好時光。

「荷畔中秋手作市集」搜尋心水中秋禮品

中秋佳節要趁墟，黃金海岸商場邀請到一系列本地手作品牌參與於9月24日舉行的「荷畔中秋手作市集」，為你提供中秋應節產品以及各式精品。

9月30日起一連三日爵士音樂節悠揚樂聲響徹雲霄

於中秋國慶連假，黃金海岸商場將會聯同The Musicians Foundation精心準備一家大小都能夠投入當中的音樂表演 -「黃金海岸Chillin’ Jazz Fest 爵士音樂會2023」。來自世界各地的6個音樂單位包括Tarboosh、Quantico Latino、MO LA LA、Pierre Veniot Quintet、ACOUFUNKTURE、Sambrasia，將連續3日接力演奏6場各式爵士樂表演。從傳統爵士樂，到巴西爵士樂，以至吉卜賽爵士樂，必定有你喜歡的樂章。歡迎與親友愛人到臨，於綠悠悠的草坪上，沉醉在悠揚樂聲中，享受假日愉快輕鬆氣氛。

Kingdom 王國樂園｜室內遊樂場2小時門票

樂園內設有8個玩樂區域，包括充氣跳彈床區、兩層繩網障礙滑梯放電區、大型彈床區、陶瓷沙池、超市廚房、牙醫診所角色扮演區、恐龍專區和閱讀區。

門票優惠：

HK$ 187 85折優惠*2小時入場門票 (一大一小)

HK$ 215 2小時入場門票 (一大一小) *免費騎坐恐龍體驗一次*

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The LOHAS康城 - Lohas Rink 溜冰場 （01空間優惠）

全新落成的LOHAS Rink，是根據國際標準而設計的溜冰場，亦是城中首個採用最新節能科技的環保溜冰場地。位於將軍澳日出康城，LOHAS Rink是區內唯一溜冰娛樂園地。這邊廂一家大小同享親子之樂，笑聲不絶；那邊廂一眾年輕男女牽手同遊，甜蜜暢快。

01空間優惠：

星期一至四 $70

星期五 $80

星期六、日、公眾假期及學校假期 $95

訂票連結

山頂 Go Museum | Cyber X 3.0 Space Revolution套票+免費餐飲優惠券

GO Museum - 探索無限宇宙新主題 [Cyber X 3.0 Space Revolution]踏入2023年，星際漫遊已不是遙不可及的事，我們邀請你進入Cyber X 3.0 Space Revolution的星際沉浸式體驗旅程，一個可以探究太空的神秘之旅，你有否想過可以穿越星際、踏入星際火焰、橫過太空的冰極元素、進入黑洞的奇幻沉浸空間、感受身於星雲中的變化萬千境地、和猶如駕駛Cyber X 3.0飛船漫遊星際的超科幻體驗。今次有我們期待已久的Cyber X團隊，重新塑造和演化Cyber X的3.0變奏板 - 星際沉浸式體驗之旅。全新的視覺和感官進化體驗，借助人類的手機鏡頭捕捉無限的光影空間及打卡影相時刻，展開不一樣的星際旅程。**[購買門票可以贈送一張城寨風味優惠券]**

活動日期：2023年9月2日至10月8日

售票日期：2023年9月1日10AM起 GO Musuem

場地開放時間：

星期一至四：11:00am - 6:30pm (最後入場時間 6:00pm)

星期五至日及公眾假期：11:00am - 8:00pm (最後入場時間 7:30pm)

客人可以揀當日11:00後入場，關門前離開

*過了期限作廢

01空間票價：2人入場 $170 、1人入場 $90

*凡購買門票即送指定餐廳小食優惠券（城寨風味，數量有限，送完即止）

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