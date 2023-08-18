親子Staycation｜香港10大酒店包自助餐/海景房/卡通主題/遊戲室

香港親子酒店Staycation｜每年小朋友生日的慶祝活動總令父母絞盡腦汁，除了舉行生日會，父母們更會想外出逛逛或參與不同親子活動、如親子Staycation、室內親子工作坊等等。小編為大家整合小朋友生日好去處，讓大家享受家庭樂的同時留下甜蜜回憶。



親子Staycation 1. 香港愉景灣酒店



香港愉景灣酒店提供多間雅緻客房和套房及多元化休閒設施，包括廣闊室外游泳池、The Bounty小童俱樂部、屢獲殊榮的Spa Botanica 及健身室。

酒店設有小童政策，歡迎任何年齡的小童入住，如0至11歲小童不需額外床位，可免費入住。所有房型均可加床及加嬰兒床，總額不包括加床及嬰兒床的費用，而且必須於酒店支付。

親子元素：兒童遊樂場、小童俱樂部、兒童玩具、兒童餐、兒童桌上電腦遊戲/拼圖

兒童政策：每位成人可與1名6歲或以下的兒童共用床鋪；每房只可提供1張加床

立即預訂海景客房：Trip.com ｜Klook

蠟筆小新夏日住宿計劃立即預訂

愉景灣溜冰場公眾時段及溜冰課程

HK$80 （價錢已包景點入場+溜冰鞋租借費用)立即預訂

30 分鐘的溜冰課程可令初學者一嚐溜冰的樂趣；專業的教練將會帶領您以有趣的互動方式，學習基本溜冰技巧；提供高水平的冰上設施，培養對冰上運動和活動的興趣。

親子Staycation 2. 香港黃金海岸酒店 Hong Kong Gold Coast Hotel



香港黃金海岸酒店遠離煩囂，周遭被雅緻園林景色所覆蓋，附近更有黃金泳灘供遊人舒展身心。酒店房間更可飽覽海景或天空美景，幫助釋放城市生活的壓力。

親子元素：兒童遊樂場、水上樂園（免費）、兒童遊戲場、小童拖鞋及牙刷

[下午茶住宿優惠 ] 豪華海景客房住宿一晚 + 雙人特色下午茶 + 早餐｜klook訂票連結Trip.com訂房連結 豪華海景客房住宿一晚

費用包括：（0至11歲兒童如無需加床可免費入住）

- 1晚豪華海景客房（雙人床／兩張單人床，視乎酒店供應）住宿

- 入住當日於海岸扒房廳享用雙人特色下午茶

- 翌日雙人早餐

[小小露營家] 尊尚海景客房連露台住宿一晚 + 早餐 + 主題下午茶 +壓花製作工作坊

klook訂票連結Trip.com訂房連結

尊尚海景客房連露台住宿一晚

費用包括：（0至11歲兒童如無需加床可免費入住）

- 1晚尊尚海景客房連露台住宿

- 1位小童房間內露營體驗

- 早餐 (2 位成人及 1 位小童)

- 每次入住可獲小童紀念品乙份

-「野外派對」主題下午茶乙客 (供 2 位成人及 1 位小童於入住當日下午 3 至 5 時享用)

房間內零食組合

「壓花製作工作坊」乙節 (於入住當日下午 3 至 6 時暢玩)

-「鯊魚冒險島」乙節 (適用於一位 1 至 11 歲小童，須由一位成人陪同)

-「黃金海岸飛天鋼索#」乙節 (兩次，適用於一位 6 歲或以上之小童)

-「兒童小火車#」乙節 (乙次，適用於一位 3 - 9 歲之小童)

親子Staycation 3. 挪亞方舟度假酒店住宿度假優惠



酒店主題圍繞生命教育、環保及動物保育，毗鄰馬灣東灣泳灘，遊客更可到沙灘享受大自然氣息。同時，酒店內外各具遊玩特色，有多個工作坊及主題遊戲，相信大小朋友也能玩得開懷。酒店設有豪華雙人房及四至八人房間，歡迎旅客和團體租用。

1晚豪華客房住宿 (2人) + 豐盛閣四道菜豐盛晚餐 + 海景早餐 + 贈送沙灘玩具一套 + 免費享用Switch遊戲機

(星期一至四, 公眾假期及其前夕除外)klook訂票連結

(星期五至日、公衆假期及前夕)klook訂票連結

費用包括：

1晚2人香港挪亞方舟度假酒店豪華客房（兩張單人床/一張雙人床）住宿

雙人豐盛閣自助早餐（用餐時間：早上 8:00 – 10:30）

雙人豐盛閣自助晚餐（用餐時間：晚上18:00-21:00）

沙灘玩具一套

免費享用任天堂Switch 遊戲機1小時

1晚特級豪華客房 (3/4人) + 豐盛閣四道菜豐盛晚餐 + 海景早餐 + 贈送沙灘玩具一套 + 免費享用Switch遊戲機

訂票連結

(星期一至四, 公眾假期及前夕除外）｜klook

(星期五至日、公衆假期及前夕)｜klook

費用包括：

- 1晚香港挪亞方舟度假酒店特級豪華客房(兩張雙人床)（3/4人）住宿

- 三/四人豐盛閣自助早餐（用餐時間：早上8:00-10:30）

- 三/四人豐盛閣四道菜晚餐（用餐時間：晚上 18:00 – 20:30）

- 沙灘玩具一套

- 免費享用任天堂Switch 遊戲機1小時



訂票連結

豪華雙床客房(19平方米 | 3樓)｜Trip.com

四人家庭客房(20平方米 | 3樓) ｜Trip.com

親子Staycation 4. 海景嘉福洲際酒店



Häagen-Dazs™ 雪糕 x Pierre Herme馬卡龍 新口味雪糕 / 主題客房 + 自助早餐 + 自助晚餐klook訂票連結

費用包括：(兩位成人 HK$2750；三位成人 HK$4070；兩位成人+一位小童 4-11歲 HK$3520)

1晚Häagen-Dazs™主題房（經典客房-雙床）住宿

自助早餐（兩位成人）

海景咖啡廊自助晚餐連任食Häagen-Dazs™ x Pierre Hermé 馬卡龍味道雪糕

親子Staycation5. 香港海洋公園萬豪酒店(Ocean Park Marriott Hotel)



香港海洋公園萬豪酒店位於香港南港島，交通便捷，鄰近「海洋公園」站。酒店坐擁469間設計時尚及備有海景景觀的客房。酒店大堂設有高達16米高的圓柱形水族館，賓客可以近距離欣賞多樣化的海洋生物。

親子元素：

室外游泳池、兒童餐、兒童遊樂場、免費小童俱樂部、小童游泳池、兒童玩具、遊戲室

小童浴袍、小童牙刷、小童拖鞋

小童政策：此酒店歡迎任何年齡的小童入住。2歲或以下小童，新增嬰兒床：免費。

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海洋特色：威威司令（房間面積:29.0 m²）Klook預訂

- 客房, 2 張標準雙人床, 非吸煙房

- 城市景色

熊貓特色（房間面積:29.0 m²）Klook預訂

- 客房, 2 張標準雙人床, 非吸煙房

- 城市景色

小紅熊森林：（房間面積:29.0 m²）Klook預訂

- 客房, 2 張標準雙人床, 非吸煙房

- 城市景色

>>香港海洋公園<<01空間訂票優惠

香港海洋公園是世界級主題樂園，多不勝數的海陸空動物大使和刺激的機動遊戲正期待訪客發掘。「小狐獴與大象龜之旅」全新展館帶你展開一場非洲探索旅程，狐獴家族如何萌爆全場，還有巨型亞達伯拉象龜慢慢吃、慢慢行的優悠生活。「大熊貓之旅」拜訪可愛大熊貓明星盈盈和樂樂、「澳洲歷奇」讓你發掘南澳環保哲學，並可觀看南澳樹熊，紅頸袋鼠和笑翠鳥、於世界級景區「夢幻水都」讓你探索海底奧秘、「香港老大街」則滿載懷舊樂趣。尖叫聲不絕的最新機動遊戲「狂野龍捲風」和「動感快車」。

海洋公園全日優惠套票（逢星期二休園）

成人（12 - 64 歲）：$388（原價：$558）

兒童（3 - 11 歲）：$233（原價：$279）

親子Staycation 6. 香港迪士尼樂園酒店



這所酒店設計風為維多利亞風格，房間華麗寬敞，更有各種休閒設施及服務，如水療泳池健身室、特別為小朋友而設的各種活動等等。這裏更能與迪士尼朋友見面，鄰近香港迪士尼樂園，必定令旅程樂而忘返。

親子元素：兒童遊樂場

兒童政策：此酒店歡迎任何年齡的小童入住。所有房型均可加床及加嬰兒床。2歲或以下小童新增嬰兒床為免費，若是3-17歲小童，每人每晚 HK$550.00。

標準客房（34平方米 | 1-5樓）Trip.com預訂

標準客房+迪士尼樂園門園2人（限10月21日前入園） Klook預訂

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親子Staycation 7. 迪士尼好萊塢酒店（Disney's Hollywood Hotel）



這酒店能讓賓客彷如置身時尚而華麗的經典好萊塢時代，建築風格完美結合各種電影元素和迪士尼的魔法色彩，讓客人遠離繁囂，好好感受迪士尼夢幻世界。

親子元素：兒童餐、小童拖鞋。

兒童政策：所有房型均可加嬰兒床，但不可加床。2歲或以下小童新增嬰兒床是免費的。

標準客房（29平方米 | 1-6樓） Trip.com預訂klook預訂

+ 1

親子Staycation 8. 迪士尼探索家度假酒店（Disney Explorers Lodge）



酒店房間裝潢細緻表達四個熱帶地區的特色─亞洲、大洋洲、南美洲及非洲，別具探險氣息。而酒店餐廳更網羅來自世界五大洲的美食，加上有特大泳池，相信也吸引不少遊客到訪。

親子元素：兒童遊樂場

兒童政策：所有房型均可加嬰兒床，但不可加床。2歲或以下小童新增嬰兒床是免費的。

標準客房（34平方米 | 1樓）Trip.com預訂klook預訂

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>>Disneyland 香港迪士尼樂園<<01空間訂票優惠

香港迪士尼樂園度假區為不同國籍及年齡的賓客呈獻難忘且獨一無二的迪士尼奇妙體驗。賓客可以在這個奇妙王國裡置身喜愛的迪士尼故事中、與迪士尼朋友見面、在多個不同園區盡情探索、暢玩過百項世界級遊樂設施及娛樂體驗，更可入住華麗又舒適的迪士尼主題酒店，令旅程更加完美。 除了廣受歡迎的「星際大戰：入侵明日世界」娛樂項目及漫威主題遊樂設施「鐵甲奇俠飛行之旅 」外，樂園第二個漫威主題遊樂設施「蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！」現已開幕！立即號召大小英雄，與蟻人與黃蜂女一同投入微縮世界，阻止邪惡勢力九頭蛇盗取神盾局高度機密資料。

1日門票（普通日子）

成人（12 - 64 歲） - $598（原價：639）

兒童（3 - 11 歲） - $445（原價：475）

長者（65 歲以上（含）） - $105

1日門票（特定日子）

成人（12 - 64 歲） - $661（原價：699）

兒童（3 - 11 歲） - $496（原價：524）

長者（65 歲以上（含）） - $105

1日門票（特定高峰日子）

成人（12 - 64 歲） - $724

兒童（3 - 11 歲） - $543

長者（65 歲以上（含）） - $105

2日門票

成人（12 - 64 歲） - $834

兒童（3 - 11 歲） - $629

長者（65 歲以上（含）） - $179

親子Staycation 9. 香港荃灣帝盛酒店（Dorsett Tsuen Wan）



客房除了普通房型，更為家庭旅客特設的三人客房（提供一張雙人大床及一張單人床）、家庭四人套房（提供兩張雙人大床）、寬敞的一臥室套房連沙發床，以及四間兒童主題客房，包括動物馬戲團主題客房、童話森林主題客房、公主王國主題客房，以及旅遊探索家主題客房，別具特色的童趣裝潢。

親子元素：兒童遊樂場(附加費)、小童俱樂部、兒童餐、兒童玩具、小童書籍或影音產品、小童浴袍、小童牙刷、小童拖鞋。

兒童政策：所有房型均可加嬰兒床，但不可加床。2歲或以下小童新增嬰兒床是免費的。

豪華客房（22平方米 | 3-20樓）Trip.com預訂klook預訂

+ 2

>>荃灣Triangle Plus 室內歷險攀爬樂園<<01空間優惠訂票

Triangle Plus 由Walltopia提供各種設備，所使用產品及物料，均取得歐盟標準認證，在安全性上毋庸置疑。場內更設有專業教練駐守並提供指導，為親子提供安全可靠的訓練及玩樂環境。

+ 5

日期：即日起至2023年12月31日

開放時間：

周一至四：上午11時至下午8時

周五：中午12時至下午9時

周六、周日及公眾假期： 上午10時至下午9時

*每節體驗時間2小時45分鐘，10/7/2023-31/8/2023暑假期間為假日收費

星期一至五（非公眾假期）

[獨家] 二人票連$20現金券：HK$496（原價: HK$516）

一人票：HK$248；親子票（一位4 - 7 歲小童 + 一位成人）：HK$378；親子票（兩位4 - 7 歲小童 + 一位成人）：HK$626；10次共享套票：$1,998

星期六、日或公眾假期 (*10/7/2023-31/8/2023暑假期間為假日收費)

[獨家] 二人票連 $20 現金券：HK$596（原價: HK$616）

一人票： HK$298；親子票（一位4 - 7 歲小童 + 一位成人）：HK$448；親子票（兩位4 - 7 歲小童 + 一位成人）：HK$746

親子Staycation10. 香港悦品度假酒店（屯門）（Hotel COZi Resort）



酒店只需步行5分鐘至屯門西鐵站，即可搭乘港鐵前往香港各大旅遊景點。酒店有特色兒童卡通房間，而大堂更是仿火車大堂設計，感覺非常特別。

親子元素：兒童遊樂場(附加費)

兒童政策：所有房型均不可加床，亦不可加嬰兒床。

高級客房（隨機房型）(14平方米 | 3-13樓)Trip.com預訂Klook預訂

+ 3

>>AME Academy 運動電競館<< 01空間優惠訂票

AME Academy 為全港首個融合「運動」及「電競」的兒童運動電競館。場內有8款不同的運動電競項目，令學員能夠同一時間接觸不同類型嘅運動，包括滑雪、騎馬、單車等，打破傳統運動模式，達到「寓運動於遊戲」。

01空間優惠票類選擇：

童盟運動會（每項運動電競各玩一次)）$280

【01空間獨家】童盟體驗賽 (選4項運動電競各玩一次) $180（原價$280）