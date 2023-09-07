中秋好去處 奧海城小忌廉/Mikiki Plantica花漾之旅/鬼滅之刃Expo

中秋節快到，各大商場已準備多項活動及大型裝置讓市民出外慶祝及賞月。01親子小編會一直為大家報上各大商場中秋節活動、中秋節好去處，甚至系中秋節打卡位，大家切忽錯過。這次為大家介紹奧海城小忌廉、Mikiki x Plantica花漾之旅、鬼滅之刃全集中展，即睇以下文章介紹。



《鬼滅之刃全集中展》尖沙咀iSQUARE 國際廣場

繼日本、台灣及馬來西亞後，亞洲巡迴第四站《鬼滅之刃全集中展》香港站將於2023年9月9日至2023年11月26日於尖沙咀iSQUARE 國際廣場4樓強勢登場！香港站將完整呈現日本原版展覽的所有內容，為《鬼滅之刃》粉絲帶來最純粹的體驗。

以現象級動畫《鬼滅之刃》竈門炭治郎立志篇內容為主所規劃的《鬼滅之刃全集中展》分七大展區 —【藤襲山】、【鬼殺隊總部】、【鬼之間】、【那田蜘蛛山之戰】、【全集中繪】、【無限列車】及【鬼滅学園】，亦是亞洲區最後一次的展示，明年將展開新規劃 — 以遊郭篇內容作主調，帶給粉絲另一番與別不同的全新體驗！

這次展覽展出了1比1打造的實體日輪刀，粉絲們可親眼看到無限城的特殊裝置，親身體驗那田蜘蛛山之戰，以及松島晃先生精心繪製的過場插畫；另外，更可以現場參與趣味手機互動遊戲，完成遊戲後有機會獲得限量的鬼殺隊結訓證書；還有為巡迴展特別設置的炭治郎、禰豆子、善逸、伊之助及「炎柱」煉獄杏壽郎五座3米高的充氣人偶等，每個展區都以獨特的設計，講述著一個個不同的故事！

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參觀完展覽，最後當然不能錯過「鬼滅之刃限定POP-UP Store」，將呈獻超過150款會場限定周邊商品，更有《鬼滅之刃》動畫製作ufotable專門繪製、香港站獨一無二的Q版角色，將香港獨特的風光美食巧妙融入，打造出一系列別具特色的周邊商品，必為全集中展之旅增添無限驚喜！

《鬼滅之刃全集中展》香港站活動資訊

地點：尖沙咀iSQUARE 國際廣場4樓

日期：2023年9月9日 （星期六） – 2023年11月26日 （星期日）

參觀時間：星期一 至 星期日 — 早上 12:00 至 晚上 10:00 （晚上09:30正停止售票）

**「鬼滅之刃限定POP-UP Store」設於同層404號舖。

票價詳情：預售期（早鳥優惠）（即日至9月8日）

單人票和香港限定版證件套： HKD168

單人票： HKD108

優惠票（學生）：HKD88

展期（2023年9月9日至11月26日）

單人票： HKD128

優惠票（學生）： HKD108

售票平台，立刻買票： 01空間

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奧海城「我係小忌廉の夢幻衣櫥」

是次「我係小忌廉の夢幻衣櫥」以小忌廉以往的舞台服飾為設計基調，會場內均展出了小忌廉過往的登台裝扮，而會場內超過大半的元素均採取立體設計，再加上1:1的舞台服飾展出，務求讓粉絲彷彿置身於《我係小忌廉》的動畫故事中，參與小忌廉的每場表演，感受她的百變形象，可愛而時尚的一面。特別重點推介會場內五大吸睛打卡位：會場正門小忌廉人形立牌、小忌廉の時尚雜誌展區、小忌廉の夢幻衣櫥、40週年打卡牆及嘉寶及嘉麗立牌，讓各位粉絲和潮流人士盡情拍照留念﹗

特別重點推介會場內五大吸睛打卡位：會場正門小忌廉人形立牌、小忌廉の時尚雜誌展區、小忌廉の夢幻衣櫥、40週年打卡牆及嘉寶及嘉麗立牌，讓各位粉絲和潮流人士盡情拍照留念﹗

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Mikiki X Plantica花漾之旅

今個初秋，Mikiki邀得來自日本的國際知名花藝創作團隊Plantica首度來港，於9月2至10月2日隆重呈獻《Mikiki ｘ Plantica花漾之旅》，讓大家感受被薰衣草花海團團簇擁的夢幻氛圍！ Plantica將結合光學、鏡面與藝術，為大家匠心策劃以薰衣草為主題的「沉浸式」花藝裝置，構建8大絕美花漾打卡聖景，讓顧客以視、嗅、觸多重感觀，沉浸式感受薰衣草世界，震撼多重感觀！

沉浸於「薰芳幻境鏡宮」紫色花海 「7大夢幻花漾打卡牆」

來自日本的國際知名花藝創作團隊Plantica首度來港，於Mikiki打造超過300呎的大型八角形鏡面裝置「薰芳幻境鏡宮」，於天花掛滿浪漫的薰衣草，通過光學反射，展現出綿綿不絕的垂墜式紫色花海，配合陣陣薰衣草的迷人香氣及點點炫目燈光，讓大家「沉浸」於如夢似幻的花海之中，享受盡情打卡的歡樂時光！

《Mikiki ｘ Plantica 花漾之旅》主題裝置

日期：2023年9月2日至10月2日

時間：10am – 10pm

地點：Mikiki中庭及正門（新蒲崗太子道東638號）

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黃大仙中心「秋月迎兔」賀中秋

中秋佳節將至，由9月8日起至10月6日，黃大仙中心將會舉辦「秋月迎兔」慶中秋活動，逾4米高巨型月兔燈籠將登場，大家可以走進月兔燈籠內，於月亮前拍下充滿節慶氣息的照片，寓意人月兩團圓。另外，商場特別舉辦迷你兔仔燈籠換領，在指定日子更邀請到「寶華扎作」第二代傳人歐陽秉志師傅，到商場教授大家製作傳統兔仔燈籠，傳承傳統中國文化手藝。

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參照傳統玻璃紙手造燈籠 充滿童年回憶

活動期間，黃大仙中心北館一樓中庭特設逾4米高的巨型月兔燈籠，參照傳統玻璃紙手造燈籠而設計，五彩繽紛，充滿童年回憶，亦寓意全家團圓；商場南館一樓還有一組七彩月兔燈籠打卡區，不同的角落均有可愛月兔裝飾，讓大家置身在濃濃中秋氣氛之中。

兔仔燈籠工作坊 共享佳節樂趣

另外，即日至9月29日(逢周五、周六及周日)，商場將舉辦「迷你兔仔燈籠換領」。Link Up 會員只要消費滿指定金額，即可參加活動一次，換領色彩繽紛的兔仔燈籠慶祝中秋節。而在9月23日，商場特別邀請已在香港開業60年的老字號「寶華扎作」第二代傳人歐陽秉志師傅到商場擔任導師，親自教授大家製作傳統兔仔燈籠的技巧，以傳承這套盛載中國傳統文化的技藝。

黃大仙中心「秋月迎兔」

活動日期：2023年9月8日至10月6日

活動時間：早上11 時至下午8時

活動地點：黃大仙中心北館