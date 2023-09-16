為免4個月大孩子吵鬧　媽媽機艙內踱步輕舞　竟被拍片公審斥騷擾

這位澳洲網紅媽媽因為飛機上哄女兒睡覺的行為，意外引起爭議！



出國旅行帶上小寶寶，真的在所難免啊！

對於小寶寶來說，為了適應機艙裏的壓力，時間空間允許的話，大部分媽媽都會抱着寶寶在機艙來回走動一下，甚或在寶寶耳邊唱歌，或是小聲說話，來安撫他們的情緒。

總之，帶上嬰兒或是小小孩出國，壓力還真不小！一旦孩子哭鬧聲音太大，做父母的如果還要飽受乘客的不諒解，想必內心一定無比煎熬與難受啊！

哄孩舉動，無預警被上傳網絡

這位澳洲網紅媽媽的遭遇，就讓她本人始料未及！

一次全家出國，不得不帶着才4個月大的女兒一起搭飛機。途中，因為寶寶一直睡不着，她很擔心寶寶醒着會開始哭鬧，於是就走到緊急出口區，在確保沒有人、沒有機組人員的狀況下，開始晃動寶寶，試圖讓她能快點睡着。

沒想到這樣的動作卻被其他旅客拍下，同時上傳Instagram，指責她這樣的行為除了非常自私，只在乎哄孩子，完全沒有顧及其他旅客需要休息，如果要這樣帶孩子，為甚麼不在家就好，還非得要帶小孩來搭飛機。

搖晃的動作，被戲稱為「dancing mamas」

發現自己成為網路頭條新聞後，這位媽媽感到非常受傷，搖晃動作的她甚至被戲稱成「dancing mamas」（跳舞媽媽）。

其實，孩子出生後才4個月，她的身體也還沒完全恢復好狀態，而且寶寶在飛機上並沒有哭鬧，她只是希望能晃晃她，能讓她快點睡着避免影響其他旅客休息。

最讓她感到無奈的，就是指責她的大部分網友竟然都是女性，甚至是已經當媽媽的人。當然，影片中媽媽的行為還是獲得不少聲援，許多人都幫她緩頰說到，其實嬰兒搭飛機沒有這麼可怕，而且身為媽媽，一定也知道怎樣樣讓她的女兒不吵鬧，被這樣公審內心一定也很無奈。

媽媽也很無奈，請給她溫柔的安慰

事實上，大多數航空公司都允許出生僅7天的嬰兒坐飛機，甚至英國航空還規定，新生兒出生滿48小時且出生時沒有任何併發​​症，就可以搭乘航班。

事後，這位澳洲媽媽也提出她的觀點說道，影片傳達出一種令人反感的情緒！那就是孩子應該被看到而不是被聽到。甚至是，只要飛機上旅客的舒適度不受影響，小嬰兒的福利就不重要。

母親對嬰兒的所有行為都是溺愛！？事實上當然不是，網路是無情的抨擊，除了對父母造成傷害之外，沒有任何作用。

當然！經過這次的事件之後，這位媽媽最後建議說道，如果你下次飛行，遇到任何已經疲累不堪的媽媽，或許可以「給她喝一杯」，或是問問她「是否需要提何幫助」，對她們來說，就是最棒的安慰了！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：這位網紅媽媽被戲稱為「dancing mama跳舞媽媽」，在網路上引起熱議，但她只想讓4個月大的女兒「盡快睡著」而已】