震撼視網膜！這班日本媽媽待孩子睡後　敷面膜組女團勁舞網絡爆紅

媽媽們總是喊，生完小孩就沒朋友了，根本無法參加聚會。但你看看這群日本媽媽！帶着孩子一起過夜，等孩子睡着後，她們就開始狂舞啦！



許多媽媽都會感嘆，自己在生了小孩之後變得沒有朋友，因為時間都得配合小孩，小孩也無法跟着媽媽去參加大人的聚會，必須早睡。但有一群日本媽媽可不這麼認命，一段段她們們穿着睡衣、敷着面膜，隨着流行歌曲用力跳舞的影片，成為日本社群上的熱門話題。

這群媽媽最初是因為參加舞蹈課程而認識的，因為在這個課程裏，可以帶着孩子一起來。她們第一次見面就很快成為了朋友，因為有共同的語言：舞蹈和媽媽經。

打扮來說，這班媽媽的造型確實特別，但她們的舞姿可不是「玩玩吓」的兒嬉啊！（按圖了解）

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等孩子睡着後，媽媽的夜晚

當舉辦過幾次帶着孩子們參加的過夜派對後，她們開始討論如何在孩子們入睡後，拍攝舞蹈影片，並將其發佈到社交媒體上。最終，她們成立了Pajama Mapak這個團體！正式成員有10人，是可以盡量參加聚會並練舞的媽媽。

因為影片都是在孩子睡着之後拍的，所以總會有孩子在中途醒來，所以影片中也可見到某個醒過來要找媽媽的小孩出現。一位媽媽說，剛開始拍影片時，因為很搞笑，真的很難忍住笑意。

成為彼此心靈依靠

由於成員都是媽媽，所以有時一定會因為孩子有突發狀況，或者因為身體不適而不能來，所以每次成員們可以聚在一起拍攝，都會很珍惜這樣的機會，這是很少數自由自在的時刻。媽媽們都提到，在忙碌的工作、家庭、育兒的日子裏，曾一度為了成為一名「好母親」而苦苦掙扎，但這樣的聚會已經成為她們日常的心靈依靠。

一位成員提到，當她懷孕後，放棄了多年來一直跳舞的習慣，成為母親後給自己施加了很大的壓力，如今可以和睡衣媽媽們一起跳舞，真是感覺到徹底解放！開始跳舞後，心情煥然一新，母親的微笑對孩子來說是最重要的，所以媽媽們應該適度休息，才能再次享受育兒的樂趣。

許多也是媽媽的網友回應：「我真的很羨慕有這麼多媽媽朋友！」「我想成為朋友！」確實，當媽媽才會知道育兒生活的難處，自然可以互相體諒，再加上大家有共同的興趣，小孩也玩在一起，一起跳舞，這樣的團體實在讓人太羨慕了！快來看看她們的影片吧！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：這群日本媽媽的夜晚好精采！孩子睡著後，她們穿著睡衣、敷著面膜搞笑跳舞，許多哀怨媽媽喊：想要這樣的朋友！】