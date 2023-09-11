多用一張紙巾抹鼻　就被媽媽埋怨了一天　兒子終撐不住說了3個字

家長在教育孩子時，也要考慮到他們的自尊，否則親子關係恐出現裂痕！台灣心理師李介文指出，小孩的自尊很早就開始發展，曾有小孩因為多抽一張衛生紙，被媽媽從早罵到晚，最後小孩顫抖地對她說出「我恨妳」。



李介文早前在節目《醫師好辣》分享，小孩的自尊從1歲多就開始發展，建議家長在教養時，還是要顧及小孩的面子。李介文曾有一名還在讀小學的個案，在看診當天早上，因鼻過敏就抽了2張衛生紙擤鼻涕，媽媽看了便說：「抽1張就可以解決的事情，為甚麼要抽2張！」責備他太浪費。

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這位媽媽從早上一路唸到晚上進診療室，最後小孩覺得太委屈，邊顫抖邊對媽媽說了一句「我恨妳」，媽媽當場也情緒潰堤，認為自己的用心教導不被孩子理解。李介文解釋，家長在診療室的行為其實是情緒勒索，而孩子的反應可能是因為媽媽訂下的規則太細節，另一個原因則是在外人或孩子景仰的對象面前訓斥他，讓孩子的面子掛不住。

李介文認為，管教時眼神要有交集、要有互動，且在恰當的時機管教小孩很重要，最好不要在小孩專心做一件事時、開車或忙碌時、公共場合教訓小孩，建議選在事發當天晚餐後，不要等到睡前才談，小孩可能因此睡不好，容易想比較多的孩子還可能心煩到隔天；也可選在事發2至3小時後，此時孩子的情緒已逐漸緩和，但對發生的事情仍有記憶，這時候與孩子溝通的效果較佳。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：多抽1張衛生紙被罵整天，國小童顫抖吐「我恨妳」…心理師給媽建議：管教時這2件事一定要做到】