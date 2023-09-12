兒子被爺爺嫲嫲寵壞　一得不到就喊　媽媽嘆心很累或得當一次衰人

家庭教育是一件常讓父母頭痛的事，處罰過度或太溺愛都不適當，日前一名媽媽表示，孩子被老爺奶奶寵壞了，變成只要不順孩子的意思，就會大哭大鬧，還常常很任性，讓媽媽崩潰表示「我是不是現在就要給孩子教訓？讓他知道不是甚麼就有甚麼」。



兩代人的教育方法不同，確實會令人頭痛：（按圖了解）

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一名網民在Facebook「爆怨2公社」發文表示，小孩被老爺奶奶寵壞，只要不順他的意思，就會大哭大鬧一番，因為孩子從小說甚麼，老爺奶奶都會答應他，跟老爺奶奶溝通過很多次也一樣，搞到現在孩子「很難教」，小孩也知道自己哭就會有用。

事主表示，昨天孩子看到「好想兔」跟台塑生醫聯名的觀光工廠，就一直吵「明天要去玩」，但她已經跟孩子說「爸爸最近沒空，我們9月再去」，結果孩子開始不斷大哭，一直喊着要去看觀光工廠，讓她直呼「我才好想吐」。

事後事主發問「我是不是現在就該給孩子一點教訓？9月也不要帶他去了，讓他知道不是想要甚麼就有甚麼，但老爺奶奶好寵，我真的好難教，就算這次沒有了，下次他又會哭着要，真的心好累」。

文章曝光後，引發許多網民回應：

．「我覺得不揍不行，老爺奶奶要請先生來處理」

．「狠下心來處罰他，這樣真的不行，妳現在不教的話，以後會教不動了」

．「小孩如果給長輩顧的話，就會有這種疑慮，搬家或自己顧選一個，孩子精明的跟猴子一樣」

．「我家教育小孩時，長輩都不會出聲，因為如果他們干涉的話，孩子只會被教訓得更慘」

．「不搬走的話就先揍一頓，狠下心來扁他，現在是媽媽心痛，不教的話以後到學校、出社會更麻煩」

．「這跟老爺奶奶沒關係吧？我老爺奶奶也很疼孫，但他們明白孩子做錯要管教，現在不好好自己教，以後會在外面被別人教，太可怕了」

．「父母要建立起自己的威嚴，不要讓孩子能跟老爺奶奶吵」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】