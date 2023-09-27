買iPhone15送爸爸　老婆呷醋鬧浪費　老爺為勸交眼濕濕退回手機

蘋果（Apple）iPhone 15系列，型號包括iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro以及iPhone 15 Pro Max，於9月15日正式開放預購。



但有人竟因iPhone15 Pro Max，鬧到家庭失和，只因他買給爸爸新手機，卻遭老婆怒罵，說為甚麼不先買給她、給老人用很浪費，讓爸爸聽到都紅了眼眶，也因此動了離婚念頭。對此，網民們一面倒喊離，但也直言「這是你寵出來的」。

為了一部電話而大發雷霆，相信事主也確是對妻子很失望：（按圖了解）

+ 9

一名網民在「匿名公社」發文透露，自己整夜難眠，起因是買了台iPhone 15 Pro Max給父親，想讓他老人家開心，卻演變到家庭失和。他描述，爸爸第一部智慧型手機是撿自己之前不用的iPhone 6 plus 使用，他是個節儉的人，手機也保護的很好很愛惜，上個月手機壽終正寢了，只好再用起一般無上網功能手機。

事主每年都買新手機給妻子，再拿她不用的前一代手機來用，這次她換iPhone 14 Pro Max的時間比較晚，換不到半年。日前他去門市拿了預購給爸爸的新機，想說給老人家用大台一點，也看中鈦金屬的特性比較輕，而且爸爸愛惜手機的程度可以一台用到很久。

沒想到，妻子看到勃然大怒找他進房間吵架，太太不滿怎麼不是先買給她，還說老人家用那麼好手機很浪費，還扯到她朋友在社群發狀態，曬新機老公多疼她。這讓他也火大嗆：「我每年買給妳的頂規是假的，想盡孝道錯了嗎？跟我計較」。

父親聽到2人吵架，於是把手機放在門口，留了紙條說：「夫妻不要吵架，手機給媳婦」。事主描述，去爸房間敲門，看到他眼眶紅紅感覺受了委屈，自己也跑到露台留起男兒淚，「這本不應該應該是要開心的事嗎？想了一夜我也萌生離婚的想法。」

文章一出，網友們傻眼秒勸離：

．「這種人不適合當老婆」

．「離婚吧，這老婆也沒啥用，只會製造麻煩」

．「這種肖查某（編：台語，意思為瘋癲的女士）快離一離，將來也不會對你家人多好」

．「養老鼠咬布袋就是這樣，總有一天她會吃乾抹淨，再跟你離婚」

．「放生吧！我還以為是媽媽在吵為甚麼只買給爸爸，結果是老婆」

．「離婚吧，父親只有一個、老婆再娶就有」



不過也有人點出問題：

．「要離，但是你也要知道，這是你寵出來的，你不改下一任照樣再演一次」

．「你老婆就是你寵出來的，她已經習慣了，她覺得你就是（應該的），她才不管你，那是你爸還是你媽，反正她就是公主，你甚麼事情就是要以她為第一」

．「你造成老婆這麼虛榮，要甚麼有甚麼，才產生這種局面」

．「你明知道老婆的個性，就應該要想到老婆會生氣，所以老婆是被你寵壞了」



【延伸閱讀，更多夫妻相處故事】

婚紗相｜當天幸福的證據 今天已被棄於路邊！網民嘆當年實在嘥錢

+ 6

延伸閱讀：

宋仲基首曬兒子「長得超快」！ 公開打臉愛妻謠言：不是二寶媽

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】