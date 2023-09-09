你的媽媽還是留待你的爸爸錫！處理婆媳關係　別為孝順犧牲另一半

談戀愛只是兩個人的事，但結婚，卻是兩家人的事。在一段婚姻關係中，女性尤其須適應男家的生活環境與方式；不住一起偶爾見面還好，若與丈夫家人同住，和長輩們的相處則成為一大考驗。



以伴侶為重心

每個人原生環境不同、想法也不盡相同，當妻子遇到了與長輩們意見相左：像是對孩子的成長干涉、婆媳關係等問題，丈夫們都怎麼做呢？

同時身為人子、人夫、人父三種角色，如何處理亦是自古難題。台灣臨床心理師洪仲清分享了《當好人，你手裡要有刀》書中內容，告訴大家：「真正和諧的家庭關係，是以伴侶為重心。」

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誰媽辛苦誰彌補

夫妻關係和諧了，這個家庭才會好。所以你最應該疼的，不是母親，而是妻子；最應該疼你媽的，是你的父親，而不是你。

你不能要求一個沒有血緣關係，也沒有和你媽從小在一起生活的妻子，只因為愛，就得無怨無悔地忍受。「我媽很辛苦」也不行 — 所謂冤有頭債有主，誰媽辛苦誰彌補。

婆媳關係的良性循環

在婆媳關係上，應該是你對妻子好，妻子對奶奶好 — 這才是一個良性循環。

而不是，你疼你媽，她欺負你妻子，妻子埋怨你，你和母親一起攻擊她 — 這種婚姻，沒幾天就會離。

最畸形的家庭關係，就是只有母子關係，沒有夫妻關係，父親在家庭中，是缺席的存在。可怕的是，這樣的相處模式，往往會一代代地傳承下去。

穩定的伴侶關係很重要

洪仲清表示，長輩介入新生家庭，在我們文化是常見的事情，這已經造成過許多悲劇，但似乎又很難停息。

新生家庭剛開始會比較不穩定，要由伴侶雙方慢慢找出適合彼此的分工與互動方式，而這方式很可能不同於各自的原生家庭。

因為組成份子的個性不同、如果再加上小孩，又會有更多不同的可能；這得要以穩定的伴侶關係為基礎，花時間凝聚大家共識，經過反覆實驗修正。

如果老人家一定要介入，或者強硬地掌握新生家庭的主導權、非得要套上原生家庭的陳舊規矩，反而常讓新生家庭不穩定。

洪仲清呼籲：「這需要大家的醒悟，不斷包容只會有更多痛苦！」

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網民：為了息事寧人都是犧牲妻子

網民們心有戚戚焉：

．「是真的，到頭來都不知是為了誰來組成這個家，感覺都四不像了」

．「好像看到了一個相處循環，由愛情出生的婚姻，最後敗給了舊時空產生的孝道。」

．「有些奶奶自己有女兒，還會捨不得自己女兒受苦，希望她幸福，但是卻忘了自己兒子的另一半，也是別人家寶貝女兒，雙標又自私；有的男人還會說：我能怎麼辦？媽媽只有一個！難道我要丟掉她嗎？」

．「我家婆曾當面對我說她從小教育兒子，就是『老婆不能寵』。我真的很想問，她希不希望公公寵她？而她應該也希望自己女兒婚後是被寵的吧？話只是說給我聽的。不希望媳婦幸福，那就是對兒子婚姻的詛咒。」

．「太多先生對妻子的付出沒有感激，一切都好像是理所當然。」



也有網民認為：

．「以前老一輩的人比較會介入新生家庭，現代人比較開明，大多會選擇尊重，如果體力還好也願意幫忙照顧一下孫子、女，這樣家庭關係就會改善很多。」



以前社會傳統封建，對女性太過剝削、壓抑，因此不乏許多苦出來的奶奶意欲為難媳婦。但現今觀念開放許多，對奶奶、對媳婦、對所有女性來說，未嘗不是一種解放。

希望在每段家庭關係中，大家都能找到最平衡的相處模式。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：「你最應該疼的是妻子！」真正和諧的家庭關係當以「伴侶」為重心，最該疼你媽的是你的父親、不是你！】