詐騙｜老婆結識新閨密　想給予老公驚喜　怎知最後輸光了整筆首期

詐騙猖獗，許多詐騙集團會以「投資」的說法，騙取受害者的信任與金錢。



近日，有網民在「匿名公社」透露，他的老婆被認識不到一年的閨密推薦加入投資群組，兩個月內就被騙走60幾萬（台幣，下同，60萬元台幣約港幣15萬元），讓他十分生氣。

事主忽然發現自己的儲蓄都不見了，氣上心頭也情有可願：（按圖了解）

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事主表示，最近好不容易存到可以買房的首期，但老婆被認識不到一年的閨密拉去參加股票大師的群組，最後在兩個月內被騙走60幾萬。他指出，該閨密都會以吃飯逛街的名義約他老婆出門，騙取老婆把所謂的投資資金以現金面交，讓警察無法追蹤匯款資金的流向。

事主補充，閨密曾向老婆強調，兩個月後可以買下10個名牌包，而他老婆也因經常看到對方在社交平台上的照片，才相信對方的說詞。他透露，老婆後來解釋，想給「驚喜」才瞞着他偷偷投資，讓事主氣得直言「真想離婚。」

有網民勸事主別衝動：

．「你老婆是被騙，不是偷拐搶騙賭毒黃。若你因60萬就想離婚，當初你承諾的山盟海誓又算什麼。」

．「沒必要因為詐騙破壞你們的感情，被騙誰都不願意」



不少網民建議事主報警，並提醒其他民眾應提防相關詐騙：

．「有一就有二」

．「依舊支持報警…」

．「重點不是豬隊友被騙，而是當事人要能夠深刻『認知到』是被騙，自省自己的無知，並且記取教訓不要再犯」

．「現在這種投資理財超多的，很多都AI頭像在搞，真的要提醒身邊的親友老人」

．「閨蜜、熟人最好騙，這種投資理財能賺大錢，他怎不自己賺就好？」

．「這些騙徒通常都是網友，要抓也很困難啦，你就當花錢買教訓吧」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】