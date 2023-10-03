台灣親子遊｜宜蘭 雀客童媽吉親子旅館 2層遊戲區/電動車/波波池

不少家庭都會選擇到台灣旅遊，台北宜蘭有許多著名的自然景點和親子好去處，適合一家大小旅遊。有港媽推介宜蘭的親子旅館，旅館位置方便，更有豐富的遊玩設施，2層遊戲區5大精選遊戲，小朋友絕對滿意。

（資料授權：跟力高去旅行）



我們來到宜蘭羅東的「雀客童媽吉親子旅館 CHECKinn MAGI Kids」，光是飯店的外觀已經很吸睛，不規則而且色彩繽紛的外型，就好像用LEGO積木砌出來般可愛，讓人想快點入住，發掘裡面的驚喜！

交通方便鄰近火車站 步行7分鐘有超市食肆

雀客童媽吉在2021年開幕，開幕至今都極具人氣。除了飯店內的設施吸引外，飯店的位置也十分方便，距離羅東火車站只需2分鐘步程、步行7至8分鐘也可到達羅東夜市。飯店附近有不少便利店、全聯超市、屈臣氏和不少食肆！飯店更設有住客專用的停車場，自駕的朋友也十分方便。

圖片來源：跟力高去旅行

2層遊戲區設施齊全 精選5個親子玩樂區

飯店的2樓和3樓全層都是讓小朋友放電的遊戲區，空間很大而且玩樂設施很多，玩個兩天也沒有問題！

1.大型溜滑梯區

不鏽鋼製的2層高大型滑梯，速度比想像中快，好刺激！小朋友和大人們都好喜歡！穿著長褲後速度更快更好玩！

圖片來源：跟力高去旅行

2. 小汽車遊樂區

給小朋友玩的電動車區域也準備得很認真，有超過50款電動車任小朋友選擇，有男孩子最愛的跑車，有女孩子喜愛的可愛粉色系，也有些特別的車款，像是小火車等等。

賽車跑道兩側都有軟墊包裹，不怕小朋友受傷，跑道超過120公尺長，好好玩！

電動車區域採用預約制，超熱門也很容易訂滿，想要心儀的時段，一定要在當天早一點到2樓櫃枱預約！電動車場旁邊有讓父母休息的區域，而且很貼心，有閉路電視查看遊戲室的每一個角落，讓父母安心休息。

3. 3D互動投影球池區

這個區域有令小朋友陷入瘋狂的大型波波池！裡面有兒童滑梯、彈床、還有讓小朋友攀爬的小小障礙設施，完全是放電的好去處。

另一邊的牆上，有透過3D互動投影的互動遊戲，小朋友們都玩得超級投入！而且波波池球的配色清新，不是平常見到的深紅藍綠球。

4. 嬰幼兒遊樂室

0至2歲的小寶寶也不會無聊，飯店有特別為小寶寶而設的遊樂室，整個房間都鋪上防撞軟墊，也有小型滑梯組合，還有軟錦錦的積木等，對小寶寶來說已經可以玩好久了！小小遊戲室對面更有一個育嬰間，很貼心。

5.電競遊樂室

遊樂室共有3部Switch遊戲機、手足球和空氣曲棍球，這個空間很適合大齡小朋友遊玩。Switch遊戲機需要到2樓櫃枱預約登記，50分鐘一節，先到先得喔！

電競遊樂室（圖片來源：跟力高去旅行）

豪華四人房 房間面積達49平方米 景觀開揚

飯店的房型主要是雙人房和4人家庭房為主，力高和家人們這次入住的是豪華四人房。房間有527呎（49平方），空間感十足！

房間內有兩張King Size的雙人床，4人睡也完全沒有壓迫感。房間有墊高一級的木地台，成為了我們加床的一個位置，旁邊是一個小陽台。地台的空間有一張小小桌椅和幾張床墊，上面還有飯店為我們準備的宜蘭小零食。房間的電視更可以連接Youtube。

房間有一個小陽台，羅東大部份的建築物不高，所以陽台的景觀十分開揚，早上看看風景很舒適。父母們不用怕陽台危險，因為安全鎖在門的頂部，只要鎖上，小朋友是絕對開不到陽台的門。

房間的另一亮點是浴室，浴室佔整個房間的空間挺多，其中浴缸的尺寸很大，小朋友晚上浸浴、玩水超級開心！牆身是透明玻璃，有需要的就拉上窗廉就可以保持私隱！除了浸浴浴缸，還有淋浴間。作為親子飯店，雀客童媽吉想得十分周到，浴室特別設有小朋友使用的馬桶，也是力高第一次在飯店看到的設施。

西式自助早餐 餐廳人流管制措施 取餐路線流暢

飯店的早餐是西式自助早餐，用餐時間為1小時。入住的時候已經要選好翌日用餐的時段。餐廳規模不大，但因為有控制人流，所以取餐路線流暢，用餐環境舒適。

食物的種類也算是挺多的，味道不錯，但也不能跟5星級的飯店去比較，早餐發揮正常，我們都選到喜歡吃的東西，大家也吃得很滿足！

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《資料及相片獲跟力高去旅行授權轉載》

雀客童媽吉親子旅館 (CHECKinn MAGI Kids)

雀客童媽吉親子旅館位於羅東鎮區，靠近羅東夜市和玉兔鉛筆學校等一流購物地帶。該區以三角飯店、卡爾迪咖啡和包心粉圓等優質餐廳而聞名。

地址：26548台灣宜蘭縣羅東鎮安平路16號

預訂網站：Trip.comExpediaHotels.com

宜蘭太平山國家森林遊樂區一日遊

到訪太平山國家森林遊樂區，被一片如明信片般的美景包圍，就像來到現實中的童話仙境。漫步在園區中，沿途駐足欣賞擁有2,500年歷史的紅檜，或欣賞蘭陽平原的寬闊、壯麗的山景。接著前往翠峰湖，清澈的湖水將使你疲勞的雙眼好好放鬆。旅程中，隨時可至太平山莊稍作休息，或自費搭乘蹦蹦車，前進蓊鬱的山林中暢遊。

價格：台北出發HK$300/人；台北出發HK$280/人

預約平台：klook