爸媽必搶港澳超值套票 親子住宿送遊樂場票/51折起嘆超值自助餐

開學接近半個月了，幫助小朋友放鬆壓力最佳活動當然是出外走走！01親子為爸媽搜羅香港澳門至抵玩樂優惠，部份優惠更抵至買一送一！即睇以下優惠推介：Go Museum 數碼科幻藝術館門票 Cyber X 3.0 Space Revolution、CHILDLIKE 童心樂園 香港兒童室內遊樂場、香港太平山頂 -第六代山頂纜車套票或凌霄閣摩天台428門票、【360°旋轉餐廳】澳門旅遊塔自助餐/下午茶、澳門巴黎人酒店(The Parisian Macao)。



CHILDLIKE 童心樂園 | 香港兒童室內遊樂場

CHILDLIKE 童心樂園佔地 8 千呎，樂園內設有15個玩樂區域，包括滑梯、波波池、大型沙池、滑軌區、迷宮區、跳彈床、氣球區、小型車區、旋轉木馬、換裝舞台、角色扮演廚房超市、角色扮演服裝區、角色扮演警察局、角色扮演消防局、MR體感遊戲及小船漂流。

MR互動體驗專區 : 全港首次登場嘅MR混合實境技術遊戲體驗，同時融合咗 VR 同AR技術，玩家可以360度感受真實及虛擬嘅互動，令遊戲更加真實。

klook【限量買一送一】Childlike 兒童樂園2小時入場門票

1位成人及 1位小童只需HK$230起(人均：HK$115)

限時開賣日期：9月22日9 PM至9月29日

適用日期：9月23日至10月31日

購票平台：klook

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Go Museum 數碼科幻藝術館門票 Cyber X 3.0 Space Revolution

一個可以探究太空的神秘之旅，全新的視覺和感官進化體驗，展開不一樣的星際旅程。

01空間優惠【Cyber X 3.0 Space Revolution套票+免費餐飲優惠券】

2人入場 $170、1人入場 $90

*凡購買門票即送指定餐廳小食優惠券（城寨風味，數量有限，送完即止）

立即購票：01空間

Klook【9歲生日祭限定$80】獨家優惠門票 (贈送一張城寨風味優惠券)

只需HK$80起 (原價:HK$128)

- 11歲以下兒童必須由成人陪同

- 身高1.2 米以下而不多於5歲的小童可免費進場，請於進場前出示相關証明

- 每位進場人士只可攜帶一位小童免費進場

限時開賣日期：9月22日9PM至9月30日

適用日期：9月23日至10月8日

立即購票： klook

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香港太平山頂

第六代山頂纜車套票或凌霄閣摩天台428門票

第六代山頂纜車以全新面貌亮相的新一代山頂纜車承載現代經典設計概念，配備煥然一新的總站和升級設施，勢必大大提升訪客的體驗，並以更大的載客量來迎接世界各地的遊客。登上太平山頂，乘搭最負盛名的山頂纜車是難忘的體驗！整條鐵路以鋼索拖行，列車依山坡斜斜的攀升，沿途伴有維多利亞港景緻，隨著坡度升高，視野逐漸轉為俯瞰，坐在車廂內往外看，高樓大廈，山邊的樹木看起來也都倒斜了！

－ 太平山山頂纜車是香港知名的特色景點地標，沿途能夠俯瞰香港的迷人風景

－ 凌霄閣摩天台428是香港最高的360度觀景台

－ 白天與夜晚都有不同的視野，擁有全香港無死角的觀景

－ 掃描QR code直接快速入場，無需換票

01空間優惠【山頂纜車（來回） + 凌霄閣摩天台428門票】

票價：

成人（12 - 64 歲）- $125

兒童（3 - 11 歲）- $62

長者（65 - 99 歲）- $62

*0-2歳免費

購票平台：01空間

klook【9歲生日祭限定 - 限搶$111】

來回山頂纜車連凌霄閣摩天台428門票：只需HK$111起 (原價：HK$148)

限時開賣日期：9月22日9 PM至9月30日

適用日期：9月23日至12月25日

購票平台：klook

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【360°旋轉餐廳】澳門旅遊塔自助餐/下午茶



澳門旅遊塔

1. 觀光門票

電梯不消60秒便可將您送上223米處。電梯攀升時，別錯過外面的動人景緻。整個澳門都在你腳下，千變萬化的城市面貌和天際線，盡收眼底。在58層觀光廊的音樂豆快遞觀看360°完美景緻，給孩子買美味的冰淇淋或飲料。

2. 空中漫步門票

採用高架鐵軌系統，參加者可以在沒有扶手設施的情況下在澳門旅遊塔的外圍走動，澳門旅遊塔的空中漫步適合任何年齡層的人仕進行活動，而至今的參加記錄由最小兩歲到最年長為九十四歲的參加者成功進行這活動。

3. 百步登天門票

攀爬者會從澳門旅遊塔61樓開始，沿著塔頂在室內及室外的垂直階梯攀爬一百米後，便會到達高度為338米塔的頂端。對於業餘愛好或有經驗的攀爬者而言一致好評，這項活動能提供不可思議的挑戰。隨著美麗的景色和攀登塔的成功感，我們會為您拍攝照片及影片，而活動的費用經已包含在內。活動時間耗時一個半小時至兩個小時。

4. 笨豬跳門票

全球熱門蹦極聖地，體驗從233米高空躍下，4-5秒瘋狂下墜快感刷新自己的膽量值，挑戰成功後還將獲得證書、會員卡和限量T恤。

5. 高飛跳門票

有別於以自由落體型式下降的笨豬跳，高飛跳利用風扇減速原理，讓跳躍者可以介於時速40至60公里急速下墜，參加者背後有一條鋼繩控制，無反彈動作或將身體倒轉下。

6. 笨豬跳+高飛跳+空中漫步三合一套票

包含：澳門觀光塔笨豬跳+高飛跳+空中漫步各1次、澳門塔58層及61層觀光門票1張 、電子證書1張、T恤1件、相片及視頻、免費茶點1份：葡撻+咖啡/茶（在換票的同時換領取小食券，小食券可在澳門塔的58層或地下咖啡廳進行兌換）

購票平台：01空間

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澳門旅遊塔360旋轉餐廳自助餐 | 午餐/晚餐/下午茶 (含觀光層票) | 低至51折起



到澳門旅遊，必定要到全澳最高的360°旋轉餐廳。在澳門的天空，您在美景前，盡情享用豐盛的自助海鮮美食和下午茶套​​餐。餐廳每一個半小時旋轉一圈，隨著餐廳的慢慢旋轉，您可飽覽澳門美不勝收的醉人景緻。傍晚時澳門霓虹燈與日落互相輝映，帶給您獨特的浪漫體驗。360° 旋轉餐廳的自助餐提供地道的葡國風味美食，還有豐饒鮮美的海產、即點即制的意粉等等，讓您擁有一段難以忘懷的美味回憶。

購票平台：01空間

01空間優惠套餐包括：

－自助午餐（含觀光層票): 可選時段為11:30-13:00 或 13:30-15:00

－自助午餐：可選時段為11:30-13:00 或 13:30-15:00

－下午茶套餐（含觀光層票): 時段為週末15:30-17:30

－下午茶套餐：時段為週末15:30-17:30

－自助晚餐（含觀光層票): 時段為18:30-22:00

－自助晚餐：時段為18:30-22:00

KLOOK【69折優惠】自助晚餐及澳門旅遊塔入場門券一張

只需HK$533起 (原價：HK$764)

限時開賣日期：由即日起開售至12月18日

適用日期：12月18日前

購票平台：klook

澳門巴黎人酒店【Stay+】豪華客房 + 澳門室內 Jumptopia 60分鐘親子套票 (1大1小)

只需HK$1,339起(原價:HK$1,419)

限時開賣日期：由即日起開售至12月31日

適用日期：12月31日前

購票平台：klook

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