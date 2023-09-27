親子好去處｜Pokémon見面會/ Snoopy戶外探險之旅/ 巨型月亮打卡

今個中秋連同國慶的長假期，各大商場均設施多個親子打卡位，正搜羅親子好去處的家長切勿錯過！大圍全新商場「圍方」有Pokémon及任天堂為主題的活動、巨型月亮打卡位；朗豪坊有可愛Snoopy帶大家享受Glamping樂趣；新城市廣場則有以恐龍為主題的大型常設綜合式兒童戶外遊樂場，放電同時鍛鍊解難及培養抗逆力。



圍方「圍」系中秋

圍方將舉辦首個大型中秋盛事 - 「圍」系中秋，當中將會引入全港首個以秋祭為設計主題的「Pokémon Game Festival Hong Kong 2023」，設有超過40個特色燈籠，打造7大玩樂打卡活動，寶可夢更會快閃現身與粉絲互動。圍方更首次設置巨型月亮裝置，配合戶外綠化草地自然環境，成為區內全新賞月勝地。人月兩團圓外，圍方作為寵物友善商場，將會聯同插畫家及藝術家設計特色萌寵，為愛寵物的你提供多個獨特打卡位，亦會舉行周末寵物中秋活動 – 「Moonwalk寵物派對」，讓你與愛寵一同共度中秋佳節。

全港首個以秋祭為主題的「Pokémon Game Festival Hong Kong 2023」進駐圍方

全球寶可夢訓練家引頸期盼的Nintendo Switch全新遊戲《名偵探皮卡丘 閃電回歸》將於10月6日登場。為慶祝遊戲發售，圍方聯同nsew任天堂正規商品販賣店以秋祭為主題，於9月23日至10月8日期間推出「Pokémon Game Festival Hong Kong 2023」，打造7大好玩有趣的玩樂活動，包括《寶可夢 朱/紫》、《名偵探皮卡丘 閃電回歸》打卡區、寶可夢對戰區及滿有秋祭氣氛的寶可夢綵燈區等。

各位爸爸級訓練員可藉中秋佳節，與新生代寶可夢訓練家分享自己童年點滴之餘，更可開啟圍方地圖，走遍場內各處捕捉野生寶可夢，收集自己的寶可夢圖鑑！而人氣寶可夢新葉喵、呆火鱷、潤水鴨更將於周末驚喜現身會場，跟各位粉絲打招呼！

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巨型月亮首次照亮圍方 戶外草地變身玉兔燈海 成為區內全新賞月勝地

圍方作為寵物友善生活地標，深明各位寵主視毛孩為心愛家人，中秋佳節必然要相伴一起。除了貼心打造一系列室內及室外寵物設施，歡迎各位毛孩主人一起遊覽商場，更於即日至10月8日期間，在超過5萬平方呎的戶外綠化休憩空間中設巨型月球裝置，配合數以百計的白兔燈飾作點綴，營造浪漫氛圍。

在這個偌大的空間，一家人不但可以欣賞圓月下的絕美大圍景觀，還可以帶同家中毛孩在月光映照下漫步草地，共聚幸福天倫。由9月21日至10月底，戶外空間開放時間更會延長至晚上10時30分，讓大家盡情享受秋高氣爽的良辰美景。

聯同插畫家及藝術家設計多隻萌寵 一起打卡共度中秋佳節

圍方一直推動人寵共融，更致力把藝術帶進社區，活動期間商場L4將迎來中秋矚目賞月藝術裝置。這個以動物為主要角色、結合傳統意象與現代設計的裝置，由插畫家譚詩慧女士Helen Tam設計的金魚猫、插畫家江俊勳先生Lawrence Kong設計的抱抱犬及藝術家蔡文明先生Terry Tsai設計的魚喵系列兔星星組成。三隻萌寵將裝扮成兔仔相約到圍方開中秋派對，並在3米大月亮下賞月遊玩，自拍打卡！

朗豪坊 x Snoopy戶外探險之旅

今個秋天，美國人氣漫畫《花生漫畫PEANUTS》的Snoopy換上露營裝束，現身朗豪坊進行一場穿梭晝夜的戶外探險旅程！朗豪坊於即日起至10月23日舉辦《朗豪坊x Snoopy戶外探險之旅》，3米巨型發光吹氣Snoopy與Woodstock 「瞓身」帶領各位在中秋圓月下走訪森林營地，進行各種探險活動，享受Glamping的樂趣。場內設置期間限定店，獨家首賣多款Snoopy 露營系列精品及Snoopy甜點，為這趟歷險旅程做好準備！各位探險家，立即出發吧！

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《朗豪坊x Snoopy戶外探險之旅》及期間限定店

日期 ：即日起至2023年10月23日

時間：上午11時30分至晚上10時30分

地點：朗豪坊4樓通天廣場

新城市廣場 Dino Park恐龍公園

全港首個佔地3.5萬平方呎、以恐龍為主題的大型常設綜合式兒童戶外遊樂場Dino Park恐龍公園於10月1日正式登陸新城市廣場，一眾恐龍迷可盡情投入恐龍世紀！Dino Park恐龍公園內的多元化玩樂設施適合2至12歲的小朋友盡情玩樂「放電」，亦可同時訓練臂力、眼力、平衡力及協調能力，實行寓玩樂於學習！恐龍家族登陸新城市廣場當然要隆重其事，開幕首天將舉行「ROAR 恐龍嘉年華」，特設期間限定的7呎高恐龍汽球打卡位，現場更有專人為小朋友提供恐龍造型扭波波、恐龍探險工作坊、棉花糖大放送，以及恐龍軍團大跳勁舞，與小朋友歡度開心周末。

14項玩樂設施 放電解難培養抗逆力

恐龍對兒童有著懾人的魔力，將遊戲設施融入恐龍造型中更會讓小朋友產生不可抗拒的吸引力！新城市廣場Dino Park恐龍公園乃參考美國兒科醫學會就兒童對恐龍喜愛的原因而產生設計概念，藉著園區的色彩度、設施探索及玩樂程度，讓兒童可於玩樂中認識自己，發掘潛能。園區以鮮艷的藍色、綠色及橙色貫穿，令虛幻的恐龍國度變得充滿活力和繽紛，更能吸引及提升孩童們的注意力及投入感。而Dino Park恐龍公園內的遊樂設施，亦有助推動兒童的本體覺及前庭覺發展，在挑戰遊樂設施時，兒童更可一邊動用腦筋思考，一邊提升手、眼、腳的協調能力，訓練解難能力及培養抗逆力。

為慶祝Dino Park恐龍公園開幕，10月1日至15日（只限星期六、日及公眾假期）於Dino Park恐龍公園內亦會舉行「ROAR 恐龍嘉年華」，特設10月1日開園限定的7呎高恐龍汽球打卡位，現場更有專人為小朋友提供恐龍造型扭波波、恐龍探險工作坊、棉花糖放送等，恐龍軍團更會現身園區大跳勁舞及與大家合照。

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Dino Park恐龍公園 開放詳情

日期：2023年10月1日起*

時間：上午7時至晚上10時

地點：新城市廣場1期5樓戶外平台

*10月1日開幕日當天開放時間為早上10時，其他日子則由早上7時起開放。

【ROAR 恐龍嘉年華】

日期：2023年10月1日至15日（只限星期六、日及公眾假期）

時間：上午10時至下午5時（10月1日）; 下午1時至5時（10月2日至15日，只限星期六、日及公眾假期）

地點：新城市廣場1期5樓恐龍公園

內容：設有期間限定的7呎高恐龍汽球打卡位（只限10月1日），現場更有專人為小朋友提供恐龍造型扭波波、恐龍探險工作坊、棉花糖放送等，恐龍軍團更會現身園區大跳勁舞及與大家合照。

[01獨家] 大棠蒙古包體驗 | 綠行鳥營地

Greenobo綠行鳥營地位於元朗大棠，毗鄰荔枝山莊及大棠郊野公園，佔地8萬尺。營區內設有食物冰箱、男女洗手間及冷熱水淋浴設施，設有大量泊車位等。

入營時間 ：下午3時至6時前

出營時間：上午9時至中午12時

地點：Greenobo綠行鳥營地

[01獨家優惠]

星期一至四 (非公眾假期)

4 人營：$1,800 (原價: $2,000)

5 - 6 人營：$2,160 (原價: $2,400)

7 - 8 人營：$2,520 (原價: $2,800)

星期五、六、日、公眾假期及假期前夕

4 人營：$2,160 (原價: $2,400)

5 - 6 人營：$2,520 (原價: $2,800)

7 - 8 人營：$2,880 (原價: $3,200)

01獨家優惠 立即參與

Verm City - Clip N' Climb 樂園 （需預約）

Angry Birds 飛到嚟啦！由紐西蘭引進的Clip N’ Climb，以攀石為主題的樂園適合不同年齡層的朋友。區內有19 個挑戰位，各個挑戰位均有不同的主題，讓從未接觸過攀石的顧客體驗這項運動的樂趣！Clip N’ Climb 全部牆壁都是用比較有趣和色彩濱紛的方式設計，是小朋友或攀石初學者入門的好去處！除了攀石牆之外，也可以嘗Clip N’ Climb內六點五米高的滑梯，或者挑戰我們的"天堂路"，徒步走上六米高的柱上再跳下來。

開放時間：

星期一至五 (非公眾假期)：下午2時15分至晚上8時

星期六、日及公眾假期：上午9時15分至下午7時

地點：鰂魚涌柯達大廈一期 4 樓

一人票：$250

親子套票 (1小童及1成人)：$450 (原價: $500)

01空間優惠價 立即購票

備註：

參加者最少年齡為四歲。

請於至少 3 天前預約 (*週末人流較多，建議付款預約前可先致電主辦方詢問預約情況。)

如報名該天名額已滿，Verm City會與參加者再作安排。

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萬聖節主題限定｜LEGOLAND 香港樂高®探索中心

港樂高探索中心（LEGOLAND Discovery Centre Hong Kong）有「樂高®超級室内遊樂場」之稱的香港樂高探索中心面積達30,000平方呎，主要為有3-10歲兒童的家庭提供平均2-3小時的互動及教學體驗。中心設有10個不同的樂高®主題園區，包括古堡歷險、迷你天地、樂高®好朋友、樂高®創意工作室、樂高®得寶農莊、魔法轉盤、樂高®賽車場、樂高®4D動感體驗、樂高®城市歷奇及樂高®咖啡室。

地點：香港九龍尖沙咀梳士巴利道18號 K11 MUSEA地庫1樓B131-133號

入場門票: 優惠價$240 / 入埸門票連VIP電子相片通行證 優惠價$260 (原價 $350)

立即訂票

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香港紅十字會 -【Yoga For Earth】大自然瑜伽‧親子瑜伽活動

香港紅十字會歷年來透過不同活動，增加公眾對保護環境及備災的意識。今年將首辦戶外瑜伽活動香港紅十字會 -【Yoga For Earth】大自然瑜伽‧親子瑜伽活動，活動邀請了人氣瑜伽導師林芊妤（Coffee Lam），帶領過百位參加者在大自然包圍之下進行瑜伽活動，一起尋找身、心、靈，以及與自然環境和諧共存的平衡。活動期盼能喚醒公眾對氣候變化的關注，聆聽大自然無聲吶喊的聲音，作出行動保護地球！活動當日更設有攤位及展覽，讓參加者對氣候變化進一步了解及關注。

日期：2023年11月12日

時間：下午2時至5時

地點：沙田烏溪沙鞍駿街2號 烏溪沙青年新村草地足球場

費用：親子組別（一位成人 + 一位小童）$368 / 個人組別 $288 立即參與

Chill Kids Club「大型超級親子天地」

由The Wincy Brands傾力打造的全新優質室內兒童遊樂場Chill Kids Club，全層佔地32,000呎。場內分為「放電專區」及「幼兒專區」兩大遊戲區，共設18個主題遊樂設施，適合0至12歲的嬰幼兒及兒童盡情玩樂。場地特設大型落地玻璃，小朋友和家長可以近距離欣賞飛機升空。不同的遊樂設施可激發孩子想像力和創造力、刺激嬰幼兒官能及訓練四肢，為親子提供一個安全、安心、乾淨的遊戲互動及交流空間。

地點：香港大嶼山香港國際機場航天城東路6號 K11 ATELIER 11 SKIES 二座6樓

HK$ 48 訂票優惠

全新室內兒童遊樂場 Kids Kids Car「兒童動靜皆宜天地」套票｜迷你私家車｜ 跳彈床 ｜AR動感遊戲等多個玩樂專區

兒童動靜皆宜天地提供一個集安全使用兒童電動車的環境、模擬職業體驗遊戲以及活動四肢的樂園天地！此三大園區能使小朋友築夢踏實而 上，成為世界的領航者。Kids Kids Car 所開創的三大園區，就是通往世界、夢想成真的築夢之道！

地點：荃灣荃新天地 / 尖沙咀廣東道 33 號中港城

票價：$99 / $144 / $180（按所選套票而定）

訂票連結