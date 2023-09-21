中秋好去處｜香港挪亞方舟 蘑菇奇趣谷/運動電競館/滾軸溜冰體驗

中秋節、國慶日連日假期即將到來，01親子為大家介紹中秋親子好去處！香港挪亞方舟「蘑菇奇趣谷」，認識不同菇菌的特性及生態冷知識。挪亞方舟度假酒店亦全新推出「蘑菇森林樂主題客房」，豐盛閣餐廳的主廚亦以時令菇菌入饌，精心設計一頓以「芝」味佳餚及環球海鮮為主題的特色自助餐盛宴。孩子也可以在MegaBox體驗滾軸溜冰、AME Academy 運動電競館接觸不同運動，快趁著連假與孩子共度美好的親子時光！



香港挪亞方舟 蘑菇奇趣谷

踏入微涼秋日，最適合與家人及摯友來趟煥然一新的親親大自然之旅。香港挪亞方舟於2023 年 9 月 30 日至 10 月 23 日 (逢星期六、日及公眾假期)，為大家帶來特別秋意活動「蘑菇奇趣谷」。

活動1：在微風相伴下，讓大小文青齊來遊歷無憂無慮的夢幻童話世界，探究千奇百趣的蘑菇大本營，既可在專人帶領下參觀全新打造的「食用菇菌培植場」，認識不同菇菌的特性及生態冷知識，解開種種謎團。

活動2：再走進奇妙菇菌小天地，透過展出的林林總總菇菌模型，齊來揭開菇菌的神秘面紗，增進對大自然環境的認識。

活動3：亦可以有機蘑菇入饌，親手巧製韓流大熱的牛角酥窩夫 (Croffle)，爆發滿口奇趣滋味。

活動4：在綠意盈盈美景下，於萌趣蘑菇造型的戶外帳篷裡體驗 Glamping 樂盡情打卡。

活動5：又可親製可愛小手作，如治癒人心的「羊毛氈小蘑菇」及「蘑菇 Buddies 毛公仔」，俘虜一眾少女心。

活動6：更可細嚼滿口郁香的時令菇菌美饌 - 菇魅奇緣海景下午茶及「芝」味菇饌．海鮮自助晚餐，味遊秋日之最，並入住挪亞方舟度假酒店全新推出的「蘑菇森林樂主題客房」，盡情體會一趟 Chill 療癒的小清新旅程！

活動日期：2023 年 9 月 30 日至 10 月 23 日 (逢星期六、日及公眾假期)

時間：上午 10 時至下午 6 時

地點：香港新界馬灣珀欣路33號

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入住酒店奇趣主題客房 投入童話系打卡假期

挪亞方舟度假酒店設有多間奇趣滿 Fun 主題客房，激發大小朋友的無限想像力，創造難忘的繽紛度假體驗。例如全新登場的「蘑菇森林樂」主題房裡，融合森系設計元素，設有滿滿可愛風格的蘑菇帳篷及軟綿綿的蘑菇、鮮果造型攬枕及咕𠱸，讓您與摯愛可沉浸在蘑菇的童話世界中，更製作可愛的蘑菇 Buddie 玩偶，倍添窩心回憶，投入小清新療癒旅程。

「蘑菇森林樂」主題房

菇魅奇緣海景下午茶

味遊於童話風滿滿的菇域意境裡，與摯愛或閨蜜來一段美饌奇緣！於坐擁 180 度青馬大橋及沙灘海景的挪亞方舟度假酒店，品嚐一道道驚喜度十足的菇魅主題下午茶美點，精緻唯美，締造味覺與視覺的奇妙享受。

菇魅奇緣海景下午茶

MegaBox 兒童滾軸溜冰體驗｜最大室內滾軸溜冰學校 超過兩萬呎面積｜獨家低至6折 (需兩天前預約)

想為小朋友培養一項健康又有發展潛力的興趣，滾軸溜冰是一個很好的選擇，不但可以訓練兒童的平衡力，亦有相當大的潛力可以讓孩子培訓成精英運動員。

參加兒童滾軸溜冰體驗課程，讓孩子先作前期體驗，了解他們的興趣及能力，為他們往後選擇最適合級別課筐，亦可了解一下香港滾軸溜冰學校的師資及教學質素。

【01空間優惠價】

單人票價: HK$199（原價: $250）

雙人票價: HK$299（原價: $500）

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AME Academy 運動電競館 （需預約）

AME Academy 為全港首個融合「運動」及「電競」的兒童運動電競館。場內有8款不同的運動電競項目，令學員能夠同一時間接觸唔同類型嘅運動，包括滑雪、騎馬、單車等，打破傳統運動模式，達到「寓運動於遊戲」。

票類選擇

童盟運動會(每項運動電競各玩一次) $280

【01空間獨家】童盟體驗賽 (選4項運動電競各玩一次) $180（原價$280)

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地址：H.A.N.D.S.愛定商場N區G樓N124號鋪

​開放時間：

星期一至五 11:00am - 8:00pm

​星期六、日及公眾假期 11:00am - 8:00pm

2023年５月起開放時間:

星期二、三、五 : 15:00 - 19:00

星期六、日、公眾假期 : 10:00 - 20:00

星期一、四 : 休館

2023年6月起開放時間:

星期三、四、五 : 15:00 - 19:00

星期六、日、公眾假期 : 10:00 - 20:00

星期一、二 : 休館

新都會廣場「秋季露營祭」

夏盡秋來，秋分將至，迎來露營最佳季節！葵芳新都會廣場將於9月22日到10月23日將舉行「秋季露營祭」帶來5大入秋主題活動，匯聚了打卡、市集、工作坊體驗及音樂等豐富元素，享受一趟微風吹送的大自然之旅。

打響頭炮先有①「秋谷三景」3大露營主題打卡園區，打造以秋意暖黃色作為主調，極具波希米亞的民族風情的網美秘景，包括：Glamping必備的民族風「小丘帳篷」愜意享受眼前波光粼粼的美景、悠然坐在「山系搖椅」抬頭感受夜月璀璨魅力，最後更可在恬靜的「仙人掌園」，被超可愛的仙人掌及多肉植物包圍，拍出異國風打卡美照！無論你是打算二人世界甜蜜旅程，抑或是一家大細家庭樂，一套高質感露營裝備，除了提升露營中的儀式感之餘，更協助你的旅程更完滿。

②「星級裝備展示區」國際知名星級露營品牌將輪流展示全新的專業露營用品，包括：日本最大露營品牌— LOGOS、搜羅多個世界級野遊品牌GO WILD、美國專業級高性能露營裝備— Columbia、入門級別戶外露營品牌— Naturehike等。

③「秋季露營市集」網羅逾18間國際及本地戶外用品品牌，包括：專業戶外露營用品租借公司 – GOGO CAMP、露營場地山林里、森之谷，本地品牌山問等，由功能性服飾、裝備以至飲食都一應俱全，讓你能在一個市集中輕鬆入手新季露營用品，瞬間化身露營達人！

「秋谷三景」打卡園區詳情：

活動日期：9月22日至10月23日

活動時間：上午10時至晚上10時

活動地點：新都會廣場L4露天廣場

香港紅十字會 -【Yoga For Earth】大自然瑜伽‧親子瑜伽活動

香港紅十字會歷年來透過不同活動，增加公眾對保護環境及備災的意識。今年將於2023年11月12日（星期日）首辦戶外瑜伽活動香港紅十字會 -【Yoga For Earth】大自然瑜伽‧親子瑜伽活動，活動邀請了人氣瑜伽導師林芊妤（Coffee Lam），帶領過百位參加者在大自然包圍之下進行瑜伽活動，一起尋找身、心、靈，以及與自然環境和諧共存的平衡。活動期盼能喚醒公眾對氣候變化的關注，聆聽大自然無聲吶喊的聲音，作出行動保護地球！活動當日更設有攤位及展覽，讓參加者對氣候變化進一步了解及關注。

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