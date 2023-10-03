台灣親子遊｜宜蘭人氣住宿埃及白宮　房間設施豪華設城堡鞦韆攀牆

宜蘭一向是不少人到台灣旅遊的首選地區，但如果旅遊時遇上壞天氣，無法外出遊覽景點就非常可惜。不過有港媽推介宜蘭人氣爆登的親子旅館，旅館房間設施豪華，即使足不出戶，小朋友也可以盡情放電。

（資料授權：跟力高去旅行）



夏天到台灣旅行，其中一樣擔心的就是怕遇到颱風和下雨天，所以這一次我們主要找一些下假如下大雨，不離開酒店也可以讓小朋友放電的住宿！在宜蘭的4個晚上，有其中有兩晚我們住在宜蘭埃及白宮民宿。

宜蘭埃及白宮民宿 每間房間不同主題滿足不同喜好小朋友

埃及白宮分別有前後座，每幢樓高只有地下和一樓兩層，所以房間數量不多！在暑假、聖誕、復活節等旺季日子都是一房難求，這次我們早在數個月前就訂房，才可以在暑假旺季來到這間超夢幻民宿！

每間客房都有不同主題，而每款主題房只有一間，不會重覆。另外還有不同的包區包棟的方案，詳細介紹可以看看官網。

客房的主題很多，分別有：

三人客房：海底世界、粉紅派對、熱氣球、宇宙探險

四人客房：地中海、夢幻公主、夢幻森林、糖果屋

地中海主題親子四人客房

我們是3位成人、1位小童、1位嬰兒的組合，我們預訂了地中海親子四人客房！只看過照片的我們，在打開房門的瞬間，都超級驚喜！房間設計和細節很厲害，連大人們看到房間後都立刻童心爆發，小朋友們從踏進門口的一刻都超級繁忙，忙著要去發掘房間好玩的地方！

地中海主題房以藍白色作為房間的主色調！房間真實比起拍照呈現的光猛，而且有兩個對外窗，拉開窗簾有自然的光線進屋，很舒適。

作為宜蘭人氣爆登的親子住宿，當然一切都以小朋友為主，房間內有兩座小城堡、滑梯、兩款鞦韆、攀牆、木製廚房玩具、小帳篷、浸浴浴缸和玩具，小朋友來到就好像去了私人的小型的playroom一樣，睡醒就可以開始玩！

近門口的城堡下面放了一組廚房玩具，成為寶寶們的小天地，他們都超愛這個空間。城堡旁邊就有個攀牆小斜坡，而城堡的另一側是小朋友最喜歡的滑梯。另一座城堡下面是一張大型雙人床，旁邊有兩組鞦韆。城堡上有可愛的小帳篷，又是小朋友另一個的小小秘密基地。不過兩座城堡的高度也挺高的，記得也要看好小朋友們，不要太興奮，探頭張望時發生意外。

房間連掛勾、牆身和天花都有超級可愛的設計，好有心思！

房裡的基本設備都很齊全，電視、冰箱、每日會補充的礦泉水、天仁茗茶茶包、咖啡，比較特別的是有奶樽消毒機。衛浴用品同樣也準備得很齊全，有即棄的牙刷套裝、毛巾、沐浴露、洗髮液，連浴室寶也有。唯一缺的應該就是沒有消毒洗手液或肥皂。浴缸超大，晚上在這裡浸浴好好玩！

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埃及白宮公共玩樂設施 嬉水池、鞦韆必玩

除了房間之外，公共玩樂設施也很吸引。進入民宿範圍最吸晴的一定是在兩座建築物中間的游泳池了，可以說是嬉水池，水不會太深。也有簡單的水泡、水球等可以借用，水池的兩旁就是綠油油的田，好美。游泳池旁邊還有躺椅！天氣好時享受一下日光浴也很不錯！還有小孩愛的鞦韆！悠閒地盪鞦韆再加上身後的美景，遠離繁囂的感覺很棒！

電動車只在晴天時可以使用，民宿空地的範圍就是跑道，不過車子的速度也挺快，小baby只可以坐一坐拍照，但5歲的姐姐覺得很有速度感，超愛玩！

宜蘭埃及白宮民宿（圖片來源：跟力高去旅行）

在主棟內有一個小小的室內遊戲室，裡面有小廚房、積木、小滑梯讓小朋友們可以玩好久。遊戲室的地板都是軟墊，讓小朋友在這裡玩也安心放心。加上目測玩具清潔得都算乾淨，不會讓人覺得太殘舊污漕的感覺，不錯！

埃及白宮早餐及下午茶

入住的兩天主棟都有團體顧客包棟，所以早餐和下午茶都不可以到餐廳用餐，改為送餐到房間！雖然沒有美美的擺盤，但早餐很有驚喜，我們都覺得好好吃！

第一天早上的早餐，牛角包焗的很香，煎蘿蔔糕是令人最驚喜的美味，外皮煎得脆脆又不油膩，也有加上麻醬的青瓜和小粟米，很清爽！挑吃的我，把整組都吃光光！

宜蘭埃及白宮民宿（圖片來源：跟力高去旅行）

第二天早餐的內容差不多，但就由牛角包變成漢堡包。超開心可以再吃到脆脆的蘿蔔糕！兩天的早上都有現切的小小水果盤，水果很新鮮！早餐還有飲品。飲品有豆漿和百香果果汁可選，都好好喝。還有蒸饅頭、薯餅和雞塊！加上沒有拍到的每人一隻烚蛋。早上吃到超級滿足才出發去跑行程！

至於下午茶，有一大盤的薯條、炸雞塊、炸魚條和麻糬波波！也太豐盛了吧！

埃及白宮雖然很吸引，但唯一缺點就是交通真是很不方便。旅客去宜蘭埃及白宮主要靠包車、的士、自駕。由台北出發的話，乘火車去到羅東車站後也要轉乘的士。

宜蘭埃及白宮

地址：264台灣宜蘭縣員山鄉賢德路一段97巷92號

《資料及相片獲跟力高去旅行授權轉載》

埃及白宮 (Egypt White House)

埃及白宮位於市中心，地理位置優越，客人可以方便地前往許多當地景點，體驗地道的宜蘭縣，感受這座城市最優質的文化。

預訂平台：Trip.com

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宜蘭星夢森林劇場門票

可以近距離觀賞各式動物並與牠們互動，包含水豚、羊駝、梅花鹿、狐蒙、袋鼠等。可請園區工作夥伴協助記錄下最美好的互動時刻。全票含有動物餵食草料一份進行親密餵食，打卡可額外獲得草料與轉蛋代幣，可兌換更多精美獎品。園區具有多位動物飼養員親自講解，可達成寓教於樂之目的

價格：

全票（5-64歲）HK$47/位；

敬老票（65歲以上長者）HK$36/位；

兒童票（2-4歲）HK$12/位

預訂平台：klook