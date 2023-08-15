兒童便秘｜孩子每天有排便卻仍滿肚大便？這情況服用益生菌也沒用

對爸媽來說，孩子腸胃是超難搞的事情，拉肚子緊張、便秘也不遑多讓......（編按：就不能好好正常排便嗎？）



無論是嬰兒時期，寶寶「嗯」不出來哭哭的模樣，或是孩子能自己解便，但仍大不出來以至於肚子痛，都令父母着實心疼。

相關文章：小朋友食未熟香蕉會便秘？空肚唔應該食？營養師拆解5大食蕉禁忌

+ 18

兒肚痛檢查「滿肚子都是大便」

台灣小兒科醫生阿包醫師在Facebook專頁分享，不知怎麼一回事，最近一大堆肚子痛、腸胃不舒服的孩子來求診，其中也包含了自己兒子小包。

小包從小就被便秘糾纏着，吃了好久的軟便藥，直到症狀緩解、也不再害怕大便後才停藥。這幾年他偶爾有便秘的狀況，但很快就能自行緩解。

然而這次，他從兩個月前開始不時喊肚子痛，當時認為可能是課業壓力或緊張的關係；而且他排便都算正常，只是實在不愛喝水，於是就提醒他多喝水、吃水果，沒打算幫小包做檢查。

但現在已放暑假一個月了，他還是不時在叫腹痛，由於症狀實在維持太久了，媽媽擔心腸胃道是否有其他問題，因此抓來檢查，結果不出所料：「滿肚子都是大便！」

每天排便也可能會便秘

阿包醫師表示，媽媽和其他家長一樣，問了相同的問題：「為何肚子痛的原因是便秘？他每天都有解便耶！是在解心酸的嗎？」

阿包醫師：「其實即使每天有規律排便，還是可能排不乾淨，大便累積多了就開始會有腹痛、嘔吐及食慾不佳的問題出現......」

無獨有偶，另一位媽媽也感嘆地說：「我每天都還有給孩子吃很貴的酵素耶！他的腹痛居然是因為便秘，我這是給心酸的嗎？」

阿包醫師回覆：「當腸道中充滿宿便，在這個惡劣的環境下，再好的酵素或益生菌是完全無法發揮作用的。這時候錢應該先省下來，先來看醫生比較實在！」

孩子便秘四點小提醒

「總之，小包這幾天又需要軟便藥的幫忙了......」

針對孩子便秘，阿包醫師也提出四點小提醒：

1. 不要以為孩子每天有排便，就不會便秘！

2. 不要認為給孩子吃酵素或益生菌，就一定能改善便秘。

3. 面對會便秘孩子，一定要同步補充水份、油脂和纖維唷。

4. 當孩子的便秘或腹痛無法改善時，趕快來找小兒科醫生吧！



頻尿也可能是便秘導致

網民留言：

．「我家兩個兒子也都因大便問題輪流去看過醫生，真的是讓媽媽很頭痛的問題」

．「小孩之前也是X光滿肚子大便，都是S型了」

．「小寶前陣子也是因為腹痛掛急診，結果是滿肚子便便......」



也有媽咪詢問：「孩子只要排便就會很痛苦的哭鬧到結束，照過腹部超音波檢查沒問題，請問還能往哪個方向解決呢？」

阿包醫師：「排除生理結構上的問題，若是心因性的問題，就是配合吃軟便藥，讓她慢慢不害怕大便，最後停藥......我家兒子以前就是如此。」

問：「想問醫生小朋友多久沒大便算便秘？如果兩三天沒大便、但也沒肚子痛算嗎？」

阿包醫師：「兩、三天大便一次或許還算正常，另外孩子的便秘定義不單只看幾天大便一次，還要看排便的性質、是否伴隨流血或哭鬧唷！」

另有媽咪分享：「前陣子女兒頻尿到幼兒園老師反應說是不是尿尿有問題？帶去看醫生，被問了關鍵問題：有沒有每天正常排便？醫師解釋，如果沒正常排便、大便太多，也會擠壓到膀胱，所以會頻尿是正常的。」

阿包醫師：「排尿問題的確會是便秘所導致唷。」

【延伸閱讀，更多兒童健康建議】

腸胃炎｜別急於止痾止嘔！4步驟照顧孩子 一原因別喝運動飲料

+ 13

兒童身高｜別讓孩子吃得太肥膩 可致性早熟 隨時提早「唔識高」

+ 12

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：孩子常喊肚子痛、腸胃不舒服？阿包醫師：不要以為孩子每天有排便，就不會便秘！】