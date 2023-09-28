流感｜孩童發燒病例激增！不一定是感冒　了解4種呼吸道感染病毒

近期耳鼻喉科、家醫科診所人潮爆滿，小孩發燒病例激增，就連醫生家中也淪陷。



台灣兒科醫生巫漢盟表示，秋冬來臨更是呼吸道疾病感染高峰，同時依照近一周統計數據，介紹4項呼吸道疾病常出現病毒。

踏入秋冬時令，真的要提防孩子染上呼吸道病毒：（按圖了解）

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1. 流感

每年10月至隔年2月，是流感旺盛之際，通常是甲型及乙型會引起季節性流行，症狀包括發燒、頭痛、肌肉痠痛、疲倦、流鼻水等，病程非常快速，常立即出現嚴重呼吸道症狀，應盡快就醫，目前預防流感最有效的方法就是接種流感疫苗。

2. 呼吸道融合病毒

好發於2歲以下孩童，常導致支氣管炎、肺炎，其中又以早產兒為高危險群，症狀包括流鼻涕、發燒、呼吸速率異常、咳嗽有雜音等，由於部分症狀與感冒類似，因此更須觀察咳嗽與呼吸雜音，嬰幼兒應避免出入人潮擁擠場所，家裡也盡量避免二手、三手煙毒害，降低感染風險。

3. 副流感

由副流感病毒（屬RNA病毒）引起，是一種呼吸道疾病，症狀類似於流感，但不如流感嚴重，潛伏期約2至7天，症狀包括發燒、咳嗽、流鼻涕，嚴重者會引起哮吼，喉嚨阻塞外，也會沙啞和喘鳴。

4. 腺病毒

一種DNA病毒，不具有外套膜，檢測方式包括利用分子生物學原理分離出病毒、快篩、抽血檢測等，不過由於檢測時間較耗時或需額外費用，一般醫師較常以臨床症狀做診斷。症狀包括連續高燒3至5天、伴隨上呼吸道症狀、結膜炎、腸胃炎等。

巫漢盟提醒，上述4種疾病傳染途徑多為飛沫與接觸，病程皆為1至2週，症狀為咳嗽、流鼻涕、鼻塞，提醒父母加強衛生管理，降低傳染風險。

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