發燒｜別叫醒孩子吃藥！兒科醫生分享心得　3個「不」你或常做錯

父母常常為了照顧生病發燒的孩子，心力交瘁。哈佛大學兒科醫生Dr. Kelly Fradin，身為一名專業兒科醫生和兩個孩子的媽媽，她分享了當自己的孩子生病時，絕不做的三件事。



以下這三種情況都應該立刻就醫

哈佛大學兒科醫生Dr. Kelly Fradin也是一位母親，她和每個父母一樣，知道照顧生病的孩子是多麼困難。身為一名專業兒科醫生和兩個孩子的媽媽，她分享了當自己的孩子生病時，她絕不做的三件事：

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1. 孩子發燒但正在睡覺，不叫醒他們吃藥

吃藥的時間到了，但孩子正熟睡，該怎麼辦？為了讓他儘快康復，許多爸媽會把孩子叫起來吃藥。

但Dr. Kelly建議，睡眠對於孩子成長非常重要，特別是當孩子因為咳嗽或鼻塞，很難入眠，而他正巧入睡時，此時此刻若非緊急情況，就不要把他們叫醒吃藥。通過讓他們休息，他們的免疫系統可能會更好地來抵抗病毒。

2. 如果孩子看起來不舒服，請毫不猶豫給予藥物

不少家長在餵孩子吃藥時，總是有些遲疑，擔心某些藥物會有強大的副作用，所以能不吃就不要吃。但如果孩子發燒，呼吸加快或困難，喝的液體減少，或連入睡都不容易，應該毫不猶豫地給予安全且有效的藥物。但要提醒，如果每天服用這些藥物三到四次，持續超過三天，情況仍未好轉，就是該再去就診了。

3. 不以溫度計為唯一的衡量標準

溫度計不是最精確的儀器。有時候溫度計顯示發燒，但孩子看起來還是很有活力，那麼這可能不是緊急情況。然而，如果孩子看起來很不舒服，但溫度計顯示沒有發燒，可別以為可以輕忽，以為孩子不需要醫療護理。

以上是Dr. Kelly的建議。但家長是最了解孩子的人，孩子發燒是一項警訊，當孩子出現不若平日的樣子，活動力明顯減低，就必須特別注意！

以下這三種情況都應該立刻就醫

．3個月以下新生兒

．第一天發燒體溫就超過40℃

．燒退了之後又再度發燒，超過39℃二至三天



引起寶寶發燒的原因很多，有些病菌或病毒感染有潛伏期，即使立刻送醫，醫生也未必能馬上從發燒症狀來正確判斷疾病，多數是以症狀治療及觀察為原則。

嬰幼兒期常見的感染，包括上呼吸道感染、流感、腸病毒、疱疹病毒引起的口腔炎、輪狀病毒、腸胃炎等的機率增加，這些疾病都會引起寶寶發燒。此外，嬰兒玫瑰疹、川崎氏症，或是細菌感染，例如中耳炎、肺炎、扁桃腺發炎等，也會引起發燒症狀。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：哈佛大學兒科醫生分享，當自己的孩子生病發燒時，她從不做的三件事】

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