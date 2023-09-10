女生嫁得不會外遇好先生　竟仍受「婚外情」困擾　夫妻無奈被拖累

當外遇事件發生時，受影響的未必只有自己，更可能牽連到整個家族，讓許多人無辜受到拖累。近來在日本，就有這麼一起感情糾紛。



根據日本媒體《サライ》報道，一位化名亞美的42歲女性，過去在高中時期時，父親曾經有過外遇行為。雖然父母沒有離婚，平時也不會爭執吵架，但她常常見到母親獨自哭泣的畫面。直到後來和母親聊天時，才意外知道父親外遇的事實。一想到平時和善的父親，居然是這種人，讓她的心情相當複雜。

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因此，亞美在結交男性時都會評估對方的「外遇風險」，希望能夠減少意外發生的可能。最後，她在27歲時，和一位交往三年，幾乎符合亞美條件的一位職場同事結婚。不只丈夫個性老實，婚後她和老爺奶奶的關係也維持得不錯。

然而雖看似一切順利，沒想到反而是丈夫的弟弟，也就是亞美的小叔叔有外遇狀況。這使得丈夫經常得開一個小時的車，到小叔家去處理外遇的事。而小叔更是揚言，因為找到了真正喜歡的人，所以有強烈的離婚意願。

後來小叔在沒正式離婚下，仍決定自己一個人搬走分居，夫家則決定幫助照顧小嬸嬸與她的孩子。不過小嬸嬸因為離婚的關係，情緒打擊過大，變得整天都呆若木雞，幾乎喪失生活能力。奶奶則是年事已高，也不方便獨立照顧小嬸嬸和兩位小孩。於是變成亞美一家，得為了小叔外遇的事情，而被連累到得去幫忙做額外的照顧，只能期待後續能早日出現好轉。

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