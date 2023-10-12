找算命師幫孩子改名　對方遲到、敷衍都算　批命時更句句都是詛咒

對新手爸媽而言，替新生兒取名是門重大學問。一名網友分享，在網路推薦的算命堂預約幫寶寶取名及算命，沒想到算命老師態度敷衍，還「詛咒」她兒子，讓這名媽媽氣到爆哭，直呼「雷爆了」。



事主在Dcard親子版發文表示，早前和高雄某間算命堂老師預約取件寶寶姓名，方案內容包含名字20組、寶寶批命和免費成人姓名算命共2000元（台幣，下同）。沒想到當天老師遲到快五分鐘才提供資料加來電說明，且說明內容像在唸稿，事主原先預想會針對命格分析個性、五行，再依照命盤來選字，但基本上老師就是拿生肖適合的字下去湊，「20組名字聽起來都很老土，而且重名率滿高的」。

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老師說明完請事主匯款，事主困惑詢問為何沒有「寶寶批命和成人算命」，居然直接被掛電話，讓她和老公超傻眼。再次傳訊息詢問，老師竟表示「成人算命需要另外約時間到現場才有」，但當初聯絡時卻未告知。事主追問「那寶寶批命是不是也需要到現場才能講？」老師隔一段時間後回電，態度卻明顯變差，劈頭就問「所以妳想聽寶寶的命格是不是？」

接着，老師開始說明寶寶命格，「老師說我兒子個性木訥不會說話、不會讀書、以後會吃苦、都是爛桃花、跟爸爸關係不好、14歲之前會血光破相等等，完全沒有一個優點！」事主補充，老師講的時候結結巴巴、口氣很急，最後說「大概就是這樣啦，那再麻煩妳匯款」，就直接把電話掛斷，敷衍態度讓她超生氣。

事主表示，自己上個月剛生完小孩，身體還在復原中、也正努力體驗新手媽咪的所有惡夢級任務，身心處在很不穩定的狀態。想替孩子取個完美的姓名，居然遇到態度差勁的算命老師，讓她和老公都覺得超級侮辱和委屈，「一個情緒炸彈炸開，我趴在床上放聲大哭了十分鐘。」

文章引發網民討論，許多人紛紛留言回應：

．「太扯了吧」

．「這是哪間啊氣死」

．「怎麼會有人這麼缺德」

．「妳遇到這個真的太爛了，還說小孩的不是，有夠誇張誒」



也有網民在底下安慰事主：

．「父母親取的名字，就是最好的名字」



不過，也有不少人認為不要太相信算命，算命老師不太可能用心選字：

．「把自己小孩的名字拿去給陌生人取本來就是一件奇怪的事」、「替子女取名是爸媽給出的第一份禮物，建議不要因為迷信恐懼等原因，把這份禮物交給只想賺家長迷信錢的人決定。」月



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】