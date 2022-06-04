嬰兒改名｜用字太生僻　字典也查不到？網民以經歷勸爸爸別害孩子

幫寶寶取名是門學問，對爸媽來說也是一個需要慎重的選擇，不少爸媽會用生僻字取名，有特殊寓意之外也比較不易撞名。近日有網友表示，幫新生兒取「莯」字，但去台灣戶政報戶口時因為找不到這個字，於是卡關，讓他們相當懊惱。



一名網友在Facebook「爆系知識家」發文，最近幫新生兒取名「莯」，音同「木」，到戶政報戶口的時候，戶政人員說系統沒有這個字，四本字典裏也翻不到這個字，於是請他們另外取名，或着是帶有這個字的實體字典給他們影印，不接受照片翻拍，也不接受網絡字典，讓他相當懊惱。

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不少網友看完回應：

．「名字別用生僻字，代價別讓小孩子承受」

．「良心建議不要用這種生僻字，這種字在公家家關別稱『罕見字』出現在公家機關的文件上面不是消失就是字體特別或是莯變方形，除了承辦人員會反感以外，還會對該名字的主人帶來一些麻煩。」

．「自己爽一時，孩子煩一世」



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也釣出不少名字有生僻字的苦主哀怨說：

．「真的…從小解釋到大」

．「同意，從小超討厭點名」

．「去銀行，各個公家機關，從小到大，學校到朋友同學，每個階段、每個時期都要解釋一次…累的是，一堆解釋半天還是不懂的，讓人心好累」

．「建議真的不要用這種麻煩的字，因為我就是被困擾了很多年，後來還是改掉了，無論去哪都要特別說明那個字」

．「我就是受害人，覺得取特殊名字對小孩造成一生困擾，而非助力」



事主最後也說，換鄰鄉戶政後已解決，戶政人員說電腦打的出來就可以，他也謝謝大家的回應。

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