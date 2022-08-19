用生僻字為孩子改名　害老師也得查字典　網民：璿、睿、濬總搞亂

撰文：聯合新聞網
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隨着時代演進，許多父母幫孩子取的名字也有所不同，越來越多人的名字都非常有學問，甚至還出現讓人不知道怎麼唸的字。

有位女網友抱怨在補習班工作時，常常會遇到學生名字中有生僻字，不僅不會唸，還得上網查注音，讓她相當困擾。

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這名女網友在Dcard貼文寫道，或許是世代有差，現在的家長幫孩子取名字都比較有創意。她說暑假在補習班幫學生改考卷時，看到很多孩子的名字都超難唸，自己還得上網Google查詢注音，實在很困擾。

事主無奈地說：「我知道每個小孩都是獨一無二的，當然不想跟別人撞名，但可不可以不要用那些生僻字」，帖文一出，隨即引起上千人的共鳴。

帖文讓不少人有同感：

．「可能爸爸媽媽不想撞名，但是有個問題，不常出現的字很容易被老師唸錯，有的連國文老師都唸錯」
．「亘、彣這種很常見，但學校系統永遠打不出來的也不要用」
．「搞得小孩自己也很麻煩」
．「我也不理解這種行為，常讓小孩被叫不出名字或叫錯名字真的好嗎？」
．「還有就是幫小孩取的名字筆畫特別多的，有時候真的覺得看小孩在寫自己的名字的時候很痛苦」

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更有許多過來人分享自己痛苦經驗：

．「真的，畢業典禮撥穗名字直接被唸錯，再次成為笑話。謝囉，爸媽」
．「我的名字在改名之前沒有人第一次就唸對，而且還要用造字系統才打得出來，雖然很特別但自己也覺得超困擾，小時候超討厭自己的名字」
．「小時候名字有個斈，也是因為很少人會唸改名了」
．「這就是我的困擾，丕這個字一推不會唸」
．「我暑假在補習班打電話也看到一堆小孩的名字很特別，看到璿、睿、濬都會懷疑自己是不是有唸對」

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