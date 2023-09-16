BB改名2023｜中性名字越見受歡迎！即睇十大熱門男孩、女孩英文名

不只是中文名，英文名字也很重要！近來澳洲公佈了一項最受歡迎英文名排行榜，一起來參考！



寶貝出生取名字，可是爸爸媽媽祖父祖母最關心的事，比起中文名字傷透腦筋，反倒是英文名字簡單多了！

以下的改名建議，值得每位爸媽參考：（按圖了解）

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如果你還不知道怎麼幫寶貝兒取英文名，澳洲著名數據網站Mccrindle總結出年度十大最受喜愛的男女英文名，該排行榜總結了澳洲每年新生兒中最流行的英文名，意外發現年輕父母取名，竟然偏向選擇簡單又中性的名字，比如Noah、Leo、Isla、Mia！

年輕父母英文取名，7大趨勢

隨著資訊發達與網路活絡，澳洲著名數據網站Mccrindle就觀察出，英文名字的取名趨勢，同樣跟著時代變化有所不同，經典有人愛，創新也不錯，甚至不少新手父母偏向自然或是文化，也都成了他們取名字的靈感呢 !

趨勢1：經典名字

大家耳熟能詳的經典名字，依舊受到新生代父母的歡迎。

趨勢2：從經典延伸

從經典名字中來延伸，發想出創新的名字，也是不少父母參考的方向。

趨勢3：中性名字

年輕新手爸媽對於中性名字也青睞有加，不管是男寶寶或是女寶寶都適合。

趨勢4：大自然靈感

也有不少爸媽會受大自然所影響，以身邊所處的事物為靈感發想名字。

趨勢5：流行文化

思想前衛的爸媽也會受到流行文化所影響，讓孩子的名字一聽就具有時代感。

趨勢6：關於男孩名

大部分的父母，偏向男孩子的名字越簡短越好。

趨勢7：關於女孩名

至於女孩的名字，多以「ie」及「y」結尾，同時可以發現，復古名字也正開始流行呢。

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十大受歡迎男孩英文名

哪個男孩英文名字最受澳洲父母青睞呢？原來是蟬聯冠軍多年的「Oliver」！「Oliver」靈感源自橄欖樹（olive tree），具有象徵和平與豐收的美意，也被視為善良、活力與時尚的代名詞。

「Noah」及「Leo」兩個名字，前者被認為與《諾亞方舟》有關，引申出「和平安寧」的意思，屬於中性名字；後者則寓有「強壯、勇敢」的美意。

至於最新入榜的英文名有「Theodore」及「Hudson」 ， 第7位「Theodore」寓有「上帝的禮物」，近年開始流行起來；而代表「堅實、陽剛」的「Hudson」過去多以姓氏出現，現在也逐漸被當成名字來使用，排行第8。另外，傳統名字如「William」、「Henry」、「Jack」等依舊榜上有名。

1 Oliver

2 Noah

3 Leo

4 William

5 Henry

6 Jack

7 Theodore

8 Hudson

9 Charlie

10 Luca



十大最受歡迎女孩英文名

女孩名字方面，常年穩居榜首的「Charlotte」去年敗給「Isla」，今年再次衝上冠軍位置，而「Isla」則跌至第三。

「Charlotte」擁有許多美好寓意，比如剛強、自由、柔美等等，而「Isla」則有可愛、美麗的意思，女孩取這個名字再適合不過。而大多數上榜的名字中，不難發現女孩名字傾向於凸顯可愛、漂亮、優雅等爸媽想要的女兒形象，因此「Grace」、「Mia」、「Amelia」依舊深受父母歡迎。

其中，較為中性的名字則有排在第7位的「Matilda」及第10位的「Willow」，前者有「強健、勇敢」之意，後者則有「知識、理想主義」的意思，適合溫柔又堅強的女孩！

1 Charlotte

2 Amelia

3 Isla

4 Olivia

5 Mia

6 Ava

7 Matilda

8 Ella

9 Grace

10 Willow



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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：2023十大最受歡迎寶寶英文名！男孩名蟬聯多年冠軍，女孩名以美好寓意最受歡迎，簡單中性名字後勢看漲】