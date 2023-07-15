懷孕｜要給孩子最好的？改善脊骨健康　別讓孩子未出世已要住劏房

編按：原來脊骨健康會影響女性懷孕的機會？以下內容節錄自《脊醫的護脊指南——從護脊入手終結痛症》，且看香港註冊脊醫吳霈慈醫生如何講解脊骨神經系統的健康與懷孕機會的關係。



要成功懷孕，男女雙方都有責，精子質素和數量受年齡、生活習慣好壞和脊骨神經系統是否運作良好影響。當第十二節胸椎神經和第三節腰椎神經受壓，便會影響男女生殖系統功能及精子和卵子的健康程度，若再加上盆骨或尾龍骨等有錯位情況以致出現不平衡時，更會導致連接子宮和盆骨、尾龍骨的韌帶出現前後、左右不平衡，令子宮偏離正常體位，降低成功受孕機會，亦會增加經痛和經期失調的機會。

相關文章：生育計劃｜懷孕沒想像中容易！9件事有助備孕 牙齒檢查也是必須

+ 20

在我回香港執業的這十數年間，有為數不少的孕婦和準備懷孕的女性到來接受定期檢查和矯正，但她們都是外國人或國外回來的，鮮有本港沒有痛症的孕媽媽或準媽媽到臨。從婦科專科脊醫角度來說，本人強烈建議：婦女應在準備懷孕之前，先讓自己的脊骨處於最佳狀態，調整好盆骨，才迎接新生命的來臨。為何有這樣的建議呢？原因是很多很細微的脊骨問題，或是一般人視為正常現象的症狀，除了會影響受孕成功率，還會對於日後懷孕時肚內胎兒的成長和發育造成影響。

懷孕對子宮來說到底是怎麼一回事？簡單來說，子宮是一間將會有胎兒入住附帶胎盤的狹小濕潤房間，當胎兒長到一定時間和大小，便是時候出來，而當這情況出現在妳身上，妳必會大叫，因成長了的胎兒是從一個很小的門口擠出來。

想BB住劏房還是豪宅？這完全取決於孕者本人，當備孕婦女本身的盆腔因長期姿勢不良如翹腳、有腰椎側彎或曾經受過各種程度的撞擊意外等情況時，因子宮位處盆腔中間由不同的韌帶連接盆腔，而這些盆骨錯位、前傾、後傾或盆腔旋轉、髖關節錯位，都會令盆骨底肌肉和連接子宮的韌帶左右鬆緊度失平衡，從而影響子宮體位，使胎兒處於不正常體位，同時BB在媽媽肚子裡的空間亦會因而被擠縮，就像住劏房，有機會讓BB無法轉動至最適合出生的位置，因而導致胎位不正，間接令孕婦在生產時帶來更多困難，影響分娩容易度，於出生後也會引發其他嬰幼兒脊骨問題。另外，BB日漸在媽媽肚子裡長大，對媽媽已受傷的脊骨和盆骨的負擔亦相對加重。

定期矯正脊骨和盆腔能減輕它們的壓力，令盆腔和子宮可盡量保持在最佳體位，BB住豪宅，空間足夠，轉身容易，繼而擁有更好的胎位。

懷孕本已令頸椎弧度相對減少，胸椎腰椎弧度相對增加，更容易壓住頸椎胸椎和腰椎神經線，因而引致媽媽產生不同程度的頸背腰痛、腳麻痺或抽筋等情況。懷孕時孕婦必須隨著肚子增大去調整自身姿勢，頭抬高些，肩往後拉，挺胸提背，每天做適量適當運動鍛煉肌肉，尤其是盆腔肌肉，才能避免盆腔過度前傾，令胎兒保持在最佳體位，確保胎兒能吸取足夠營養以供其成長發育所需；鍛煉盆腔底肌肉可輔助分娩，減少懷孕後期容易失禁的問題；多做梨狀肌伸展，可減少坐骨神經痛的機率和程度。

現時在香港，很多準新郎新娘都會做各種婚前身體檢查，為「製造」下一代做好準備，但當中並沒有「準媽媽準爸爸脊骨檢查」一項，因此我極度贊成把「準媽媽脊骨檢查」加入婚前身體檢查，確保脊骨是在最佳狀態下去迎接新生命的到來。

吳霈慈，脊骨神經科醫生，美國加州克里夫蘭脊骨神經醫學院脊科醫學博士、兒童脊醫證書（CACCP）、香港註冊脊醫。



【延伸閱讀，更多處理不孕問題建議】

懷孕｜轉換行房姿勢可增受孕機會？ 醫生稱這3個偏方其實都沒用

+ 5

懷孕｜男性精子數量近年持續下降 喝可樂不殺精但要避免這些習慣

+ 14

（紅出版授權使用）

書名：《脊醫的護脊指南——從護脊入手終結痛症》

作者：香港執業脊醫協會

香港執業脊醫協會創立於2000年1月，旨在香港推廣脊骨神經科服務。時至今日，香港執業脊醫協會已經發展成為全香港最大的脊醫業專業團體。絕大多數的會員，都是全職在香港執業的脊醫，為大眾提供專業脊醫醫療服務。



【本文獲「紅出版集團」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」