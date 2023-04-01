人妻懷孕36周性欲大增　不做愛難入睡　老公嘆太頻密但仍盡力滿足

一名懷孕36週的孕婦日前在Dcard發文，說她沒事就會想跟老公做愛，引來許多網民回覆。懷孕過程中，母體內的荷爾蒙變化本來就會比較大，誘發性欲的雄性素產生變化時，自然出現性欲高漲的狀況。



一名懷孕36週的孕婦日前在Dcard發文，說她沒事就會想跟老公做愛，不知道這樣正常嗎？問有沒有其他孕婦跟他一樣，引來許多網民回覆。

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先說一下我目前懷孕36週

我每天只要沒事就想打炮

不管怎麼轉移注意力都沒有用

尤其晚上一定要打炮才睡得著

我這樣是不是身體出了什麼毛病？？？



雖然我老公還是會每天給我

可是他說這樣頻率有點太高了

我也不想啊 不打炮就會覺得心情不好

不打炮下面會超濕 濕到睡不著那種

腦袋沒亂想也會濕



有人會這樣跟我一樣嗎⋯



許多網民回覆自己懷孕後，性欲還是一樣很強，但更多是說，剛好相反，懷孕後性欲減低很多。而有幾位媽媽則表示，感覺肚子很緊很不舒服，不敢做。而回文中，可見許多因為老婆懷孕而停機（甚至產後也一樣）的男性抱怨。數量之多，夫妻性事真的是需要溝通好。

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誘發性欲的雄性素產生變化

而回到發問者的疑問，對此，美國ACS認證執業性學家曾寶瑩指出，在心理學的層面上來說，性欲被分為兩種，一種是「自發式」，另一種是「反應式」。

「自發式性欲」多與荷爾蒙或對性的想像相關，譬如大部分的男性，睪酮素比較高，也比較容易產生性幻想，自發式性欲就會比較強烈，

「反應式性欲」代表自己本身比較沒有性需求，但隨着親熱，會開始覺得慢慢有感覺，這和肢體接觸、甜言蜜語等，由和「性訊息」有關的東西所帶出。

雖多數女性是「反應式性欲」，但也有些女人就是自發式性欲比較多。懷孕過程中，母體內的荷爾蒙變化本來就會比較大，誘發性欲的雄性素產生變化時，自然出現性欲高漲的狀況。

注意：精液裏的前列腺素可能誘發子宮收縮

台灣國健署專家建議，如果孕婦經歷早產或流產，建議懷孕最初三個月及最後兩個月先停止性行為，以免影響胎兒。台灣茂盛醫院李茂盛醫師則認為，如果孕媽咪懷孕情況良好，沒有異常出血，也沒有嚴重的害喜、孕吐，在懷孕前三個月，還是可以跟另一半維持親密行為，但建議不要太激烈。

至於懷孕中期，如果肚子還沒有太大，只要選擇適合的做愛體位，還是可以有性行為。但到了晚期，孕婦的肚子已經很大，幾乎不方便做愛，建議老公先忍一下。

此外，在孕期中做愛雖然不用擔心懷孕一事，但仍建議戴上保險套，李茂盛醫師表示，精液裏的前列腺素可能誘發子宮收縮。此外，孕期間免疫力下降、抵抗力較差，容易泌尿道感染或陰道感染。因此，要做愛，請老公戴了再上，才能保護妻子及胎兒。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：懷孕36週，不做愛就睡不著，許多孕媽咪孕期反而性欲大增，有的人剛好相反，這是為什麼？】

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