這些都是幼稚園？火星主題、包豪斯風格也用上　顛覆傳統校舍界限

勵志做中國最好的幼兒園！

——迪卡設計



「如果幼兒園設計成包豪斯風格，小孩子們真的會理解嗎？是不是只會感受到冰冷？」

「如果幼兒園不是五顏六色的，他們還會期待上學嗎？如果幼兒園放入大量植被，難道不會充滿危險嗎？」……

關於幼兒園該有的樣子，尖鋭刺耳的質疑聲從未停止，帶着這些問題，編輯發現了這家「最不像幼兒園」的幼兒園。

做「最不像幼兒園」的幼兒園

· 幼兒園可以是自然樂園 ·



+ 54

第一次看到這張照片的時候，日站君真的沒有想到，這竟然是一家「幼兒園」？？

且不説它與我們小時候那種五顏六色的幼兒園相比天差地別！就是把當下主流幼兒園拿來與它比拼，好像也差上一大截！

説是幼兒園，不如説是公園？遊樂園？或者某個美術館？藝術中心？

但事實上，這張照片確實是一家幼兒園，位於四川樂山，名字叫大樂之野。

而它背後的設計團隊，來自迪卡建築設計中心（以下簡稱為迪卡設計）。

有趣的是，迪卡設計從2006年成立，至今17年有上百個作品，但他們好像一直在設計一種「不像幼兒園」的幼兒園。

比如説剛剛我們提到的大樂之野，不覺得它更像是一個自然樂園？或者是公園？

區別於傳統幼兒園所擁有的那種方方正正的建築外觀，它流線型的建築主體，彩色的門窗配色，讓人能感受到建築本身也可以是一個與我們互動的載體！

再加上處在樹叢之中，有着茂盛的植被，就像是一個真實生長在這裏的自然樂園。

這樣從遠處看過去，像不像把幼兒園藏在了自然之中，「一半藏匿一半外露」。

而小朋友們在這裏學習和生活，就好像把他們直接「扔進」了大自然之中，而那些彩色的窗户就像是森林之中一個個小小的洞穴。

在大樂之野幼兒園裏，建築、自然、天地、人類是可以共存的，且可以擁有和諧關係的，這一切是為了讓孩子可以與最真實的世界相互連接。

· 幼兒園可以是遊樂園 ·



除此之外，翻看迪卡設計的作品會發現，他們手中的幼兒園不僅僅只是像自然樂園，也會像遊樂園。

比如説，位於雲南的紙飛機幼兒園。

建築造型並不抽象難懂，是小孩子也一眼可以看出的「紙飛機」形象，這就大大增加了它的「遊樂園」的屬性。

再加上基礎色白色與藍黃色的點綴，不突兀但足夠吸睛亮眼！

還有建築頂端，可以由風旋轉起來的「螺旋槳」，增加了整個建築的趣味性，還代表了整個幼兒園的精神象徵。

編輯認為，應該沒有哪個小朋友會不喜歡在「一架飛機」裏學習和生活吧？

除此之外，還有剛建成就被稱之為中國最美幼兒園的「棒棒糖幼兒園」。

+ 3

它的外型與紙飛機幼兒園有着異曲同工之妙，是偏具象化的。

但在具象化的同時，棒棒糖幼兒園又用了漸變的粉色，讓整個建築充滿了夢幻色彩，兩者中和之後，剛好是孩子們最喜歡的樣子。

同時它的爆火也證明了，這樣的外觀也穩穩的踩中了大人們的審美。

問起迪卡設計，為何要大膽地拋棄傳統幼兒園的方方正正，規規矩矩，去設想建造更自由更有活力的幼兒園？

他們的回答是，我們很難去確定在幼兒園裏，這千千萬萬個孩子中，不會出現下一個愛因斯坦，下一個莫扎特，下一個喬布斯……所以幼兒園，一定要把好的思想和世界觀賦予在建築裏。

迪卡設計，真的有在認真思考，孩子們真正需要的是甚麼！

· 幼兒園也可以是包豪斯風格 ·



如果以上的所有的設計，都足夠顛覆你心中的幼兒園了，那請大家先收起你們的驚訝，因為還有更精彩的。

+ 2

當日站君第一次看到，迪卡設計把包豪斯式的經典也帶到了幼兒園之中時，真的驚訝又意外，同時又為他們捏了一把汗。

包豪斯風格，無疑是經典的，直接的，簡約的。但如果用這種風格與幼兒園結合，不僅可能會重蹈傳統幼兒園的覆轍，更會收到來自各位家長的不滿。

但當編輯真正的看到南京牛首河幼兒園的時候，突然就懂了，這樣的幼兒園我們需要有，可以不是廣泛適用的，但它可能需要存在。

而它的存在可能是迪卡設計希望幼兒園也能夠更加深入到設計、建築、藝術、教育理念中。

或許也正是對「一種長期被宣揚但又從未得以實現的包豪斯理念」的再次解讀和重現。

總之包豪斯風格的幼兒園，它的經典，直接，簡約，或許會給孩子們留下了更多的想象空間。

看過這一切，日站君似乎理解了為甚麼迪卡設計總是設計一些「奇奇怪怪」的幼兒園，但卻仍有大把大把的家長擠破頭也想把孩子送進來。

因為他們站在孩子的角度，用心而做。

他們在探索幼兒園更多的可能

在專心做中國最好的幼兒園的同時，迪卡設計還不忘去探索幼兒園更多的可能。

· 他們要為火星建一所幼兒園？·



比如説，另一個星球上的幼兒園該是甚麼樣子的？

+ 1

在2024 年，人類將計劃用飛船登上火星，並在 2050年建成一個自給自足的火星城市。所以迪卡設計創始人王俊寶，想設計一個「火星幼兒園」。

而關於「火星幼兒園」所有的理念和設計，都來自王俊寶的兩個兒子。

這所幼兒園裏，有着大氣自循環系統和垃圾處理系統，也有可供種子生根發芽的土壤，並能和地球隨時連線溝通。

它帶着地球中的文明成為宇宙的一部分，生活在火星上的孩子既可以仰望宇宙，又可以延續屬於自己的文化和屬於童年的故事。

可以感受到，無論是在地球還是在火星，是未來還是現在，迪卡設計的幼兒園，彷彿永遠是帶着「光」的。

· 落地小城鎮，把好幼兒園帶到每個角落 ·



向前探索，同時向後實踐。迪卡設計在向未來探索幼兒園該如何存在的同時，也在真正的落實每一個小城鎮的幼兒園。

在迪卡設計的世界裏，世界不僅僅只是北上廣的，世界也是小城鎮的。

+ 2

比如説在安徽舒城，迪卡設計在建了一座水滴幼兒園。

融入徽派講究的自然情趣和山水靈氣，整個幼兒園由大小兩顆水滴組成，充分建造了可以讓小朋友肆意奔跑的安全空間。

在奔跑中體驗沒有死角的自由活動，打破令人厭倦的規訓感，同時重建一種具有活力的秩序感。

還有，平利縣的第三幼兒園。

建築室外界定出一個動態的空間，採用流線設計，孩子會隨着地環形態的起伏去探索。

+ 1

無限循環的環境，儘可能為孩子提供可以自由奔跑的場所。

有沒有發現，迪卡設計的幼兒園多是，樹木、草坪及動植物活動觀察營地，可以自由的玩耍探索，親近自然的建築材料，其實這才是一個好的幼兒園最難得的地方。

使孩子們在成長的過程中直觀感受到自然的變化和規律，也讓他們在户外活動中體驗到成長的經驗，甚至包括失敗，慢慢成為一個強大的人。

而且迪卡設計，從始至終從未忽視過小城鎮的幼兒園，確實真正的去落地解決更可能存在問題的地方。

設計中國優質的幼兒園，迪卡一直在路上！

對於迪卡設計，無論是從最開始大火的「中國最美幼兒園」還是讓編輯大為驚歎的包豪斯風格的南京牛首河幼兒園，都能讓我們感受到，迪卡設計十多年來，一直在專注建造屬於中國孩子的幼兒園。

不套用一種建築模式，不為奪人眼球的設計而設計，而是真正實實在在的大量調研，深入基層，去改變中國許多偏遠鄉村裏糟糕的幼兒園環境，同時為生活在城市裏的孩子們，創造更能接近自然的教育環境。

迪卡建築設計中心總建築師王俊寶（日本設計小站提供）

迪卡建築設計中心總建築師王俊寶說：「我希望創造一個更好的環境去影響孩子，讓他們能擁有寬廣的視野去生活，而不至於成為一個被批量生產出的、平庸的孩子，否則他們的人生可能會失去很多的樂趣。」

這可能是一個幼兒園最應該有的樣子，也是迪卡設計一直在努力上交的答卷。

【延伸閱讀，更多外地創意建築】

不怕你嘈只怕你悶！芬蘭圖書館Oodi造價7.5億 好玩到父母都鍾意

+ 37

糅合歷史、像極火星的幼稚園？北京happy school打造自由大愛空間

+ 28

【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】