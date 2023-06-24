深圳新地標「彩虹大廈」　綜合型親子玩樂場所　動靜孩子也喜愛！

最近，深圳有一棟「彩虹大樓」，很火很出圈。憑藉着獨特的設計、繽紛的外牆，「就像披着彩虹一樣」，成為了一道靚麗多彩的新風景。



深圳婦兒大廈，這棟「彩虹大樓」的真實名字，歷經3年改造，在不久前的六一兒童節正式開放。相比起引人注目的外觀，着實有點樸實無華，就連的士司機搞清楚位置後都會問：是不是那棟五顏六色的樓？

但這不妨礙大樓剛正式開放就很多人慕名前往。

很多寶爸寶媽帶娃去了，因為這裏被稱為新晉溜娃聖地；很多愛打卡的人去了，因為這裏還被稱作「多巴胺大廈」，是深圳新晉拍照聖地；不少建築和設計愛好者也去了，想去看看這個由大名鼎鼎MVRDV事務所操刀設計的項目落地效果如何。

即睇「彩虹大廈」深圳婦兒大廈內外環境！（按圖了解）

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「萬花筒」大廈

對於看慣了高樓大廈的深圳人來説，很少有建築的色彩能像深圳婦兒大廈這樣搶眼、吸睛。當繽紛的色彩配上立體的圓筒造型，再加上內部有多個功能區，如今的婦兒大廈有個親切的暱稱 ——「萬花筒」。

按照設計概念，下半部分的色彩捕捉自城市生活，上半部分的色彩則來自天空和雲朵，樓頂則是一個優雅的「皇冠」。半日花黃、冰粉、駱駝紅、水洗白、豌豆茄綠……這些顏色連名字聽起來都顯得格外清新。

至於實際落地效果，見仁見智。有人覺得很驚豔，有人覺得配色難看，也有人覺得和周邊環境格格不入。美醜從來都是很主觀的判斷，至少在我看來，這很養眼，尤其在藍天白雲的映襯下，糖果般的配色，很亮眼，也很童真。

而根據住在景田附近的宋阿姨回憶，改造前的婦兒大廈有大面積的玻璃幕牆，和周邊老舊的辦公樓區別不大；現在這座大廈變得鮮豔且有活力，與她心目中對婦女、兒童的感覺很吻合。

或許從專業視角審視，有跳脱周遭環境的問題，但瞭解設計師的初衷後，我看到的是美好願望和骨感現實的落差。

在設計師眼中，城市生活是繽紛多彩的，彩色的外立面是和周邊環境進行互動和呼應，奈何深圳無論建築還是生活，在很多人看來大抵都是沉悶且無趣的吧。這也像極了來深圳前想象會過上繁華熱鬧的大都市生活，和來了之後只能蝸居城中村的心理落差。

但是，生活總需要有點甜，更需要倡導這樣的美好。在冰冷的城市裏造一道「彩虹」，至少在我這個路人看來，遇上了，心情是會好上一些。

鮮豔的外立面足以讓人驚歎，若是走進大廈的內部，色彩賦予的喜悦仍在延續。

大堂佇立着有一面由色塊組成的拼圖牆，原先在主樓與裙樓中間的停車場如今被改造成繽紛豔麗的廣場，並且面向所有人開放。

已經不少人前去打卡，併成功在朋友圈和社交媒體刷屏了一波。

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好看，更好玩

婦兒大廈的開放時間，就在前不久的六一兒童節。對於深圳兒童，可以説是實打實地送了一個特殊的節日禮物。對於大廈來説，改造不只是為了更新，更是為了更好地融入城市、融入城市人的生活。

兒童探索館



位於大廈一樓的兒童探索館，無疑是這次改造的最大亮點。

這是國內首個以「好奇的孩子」為主題的兒童探索博物館，建築面積4000㎡。館內分兩層樓，不僅空間大，玩樂項目夠多，有六個主題展區，自然世界、活力城市、水的故事、我的身體、親親寶貝、感官小屋等。相比起商場內的兒童樂園，寓教於樂的屬性更為突出。面向0-12歲的兒童和家庭玩耍的同時，還能學習到許多生活常識、科學知識，還有人文風俗、歷史等等，而且一天內可以無限次進出。

要説缺點，可能新裝修剛開放，而且還有些區域仍在施工中，味道有點重，介意的話可以晚點再去體驗。另外就是門票稍微有點貴了，不過據説不定期會有免費的公益門票贈送，大家不妨蹲一蹲官方公眾號消息。

圖書博物館



婦兒大廈的圖畫書博物館位於大廈二樓，它是全國首個以親子閲讀為主題的博物館。館內收藏有各類圖畫書、稿件和展品、藏品400餘件，圖畫書出版物3000餘冊。這裏還有一個專門以樹的造型的閲讀室，人們可以選擇躲在樹屋裏，也可以選擇躺在地上看書。

目前大樓開放的區域不多，根據規劃，除了「兩館」，還有托育中心、以兒童劇為主的婦兒劇場、以STEAM教育為主題的探客工坊等一系列以兒童互動為主的空間；其中托育中心還推出助力深圳的自由職業媽媽、全職媽媽的「媽媽崗」。

大廈的4至6層有以圍繞着女性而打造的家庭關愛中心、女性交流服務中心以及「她和深圳」主題攝影館等多功能空間。7到19層為辦公空間，20-28層為精品酒店，其中還專門為親子家庭設計了兒童友好親子客房，可以説是誠意滿滿。

歷經三年的改造週期，婦兒大廈在結構佈局上呈現了一個垂直的「婦兒大世界」，真真切切地圍繞着婦女兒童打造了屬於她們的環境。以「婦兒」為名，並不是虛有其名。

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以「婦兒」命名背後

如果説建築的初印象是外立面所賦予的，那麼很多人可能很難相信，這其實是一座年近30歲的老建築。

婦兒大廈始建於1994年，是深圳的第一批高層建築，也被譽為深圳婦女兒童事業改革發展的標誌性建築。在當時，為婦兒羣體專門建設一棟大樓，放在全國那都是獨一份的，足以看見深圳對婦兒羣體的重視，以及作為改革開放最前線的先鋒和超前。

值得一提的是，當時特意組建以女性建築師為主的團隊來負責，可謂是用心十足。

歷經近三十年的風吹雨打，大廈的設施嚴重老化，在2020年開啓改造流程。

而這次的改造，又是一次全新的嘗試和突破。這是深圳市首個公共服務領域存量資產改造PPP（政府及社會資本合作）項目，也是國內首個婦女兒童領域設計改造運營一體化PPP項目。

如何對待婦女兒童在某種程度上代表着一個社會的文明程度。而深圳，正是一座致力於性別平等、兒童友好的城市。建築就像一本打開的書，從中你便能看到一座城市的抱負；這座建於上世紀90年代的婦兒大廈，如今的定位更是「深圳兒童友好城市新地標」。

對於兒童友好城市的理念，有娃的深圳人時常會感慨：「在深圳，真的不愁沒有地方遛娃！」從市區到郊區，深圳散佈着數不清的綠道和大小公園，並且增添了許多設計合理又好玩的兒童娛樂設施。當孩子在綠蔭環繞的樂園中攀爬嬉戲，家長在旁邊也有地方可以乘涼休息。

類似這樣的小細節，近幾年在深圳變得越來越多。

截止到今年六一，深圳新授牌115個各類兒童友好基地，全市各類基地達454個。

前陣子，深圳市首個兒童友好城中村，在大浪水圍新村正式揭牌；坪山區的沙湖水廠將以兒童為中心，打造國內第一座兒童友好型水廠；深圳巴士集團目前已有83輛兒童友好主題巴士，全車採用6米低踏板……這些現象的背後，正是深圳一直致力於建設兒童友好型城市的體現。

從90年代的富有時代意義的高樓，轉變為如今身披彩虹的新地標。婦兒大廈在透露着城市温度的同時，也將為更多人留下色彩繽紛的回憶。

地址：深圳市婦兒大廈



童探索館

親子套票：¥149（大人50/人，兒童99/人，一天內無限次出入）；防滑襪5元/雙

購票方式：提前一天在“深圳婦兒大廈”公眾號預約購票或現場購票

營業時間：周二至周日10:00-20:00（周一閉館深度清潔）



交通指引

．地鐵2號線/9號線，景田地鐵站A/C出口

．公交婦兒大廈公交站、景新花園O公交站

項目停車場暫不對外開放，歡迎公眾綠色出行



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