港媽不滿囡囡拍片面試調皮 掌摑後搽粉底蓋紅印被公審 千字文還擊

自疫情開始，有不少學校都用要求家長為孩子拍片進行面試。即使疫情已到尾聲，仍有部分學校繼續用拍片的方式面試。近日網上流傳數張對話圖，有港媽竟然因年幼女兒拍片時不合作而掌摑她，其後更為她塗上粉底以蓋紅印再拍片。對話流出後令一眾網民嘩然，紛紛「起底」公審該名港媽。



囡囡拍片面試不合作 掌摑後搽粉底蓋紅印

網上討論區流傳一張Whatsapp群組對話圖，相中名為「寶寶家有芝士妹&可可貓」的港媽，在群組傳了女兒的照片以及其抹眼淚的影片，稱：「比我星左一巴」、「明玩野，而家哭都唔敢，坐係度」、「唔好拍，唔好讀呢間。我接受唔到佢咁樣，叫佢坐定就唔答，仲奸笑」。其後港媽更傳了一段影片指現在正為女兒塗上粉底「遮紅印」，準備再次拍攝。從影片的預覽圖中可見女兒正拿著粉底的粉撲。

疑有群組成員將對話截圖外流，圖片被傳到多個「媽媽谷」及討論區，惹起網民熱議。後來有網民起底找到疑似是港媽開設的多個Facebook專頁，當中包括名為「芝士家」的專頁，以及另外幾個商業專頁。

網民起底發現女兒曾甩骹送醫

網民透過此專頁發現女兒曾在數日前甩骹，港媽曾發文指他們一家到海洋公園遊玩時，丈夫在等候列車期間拉起女兒，當時女兒因手臂疼痛而多次叫「Ame Get Hurt」，後來更有10小時沒有用過左手。回家後港媽以為女兒扮痛，但觀察了數小時後發現女兒手臂有問題，最終才到醫院求診。

網民直斥虐兒 質疑學校收生制度多餘

網民懷疑這名港媽經常打罵女兒，狠斥她不單止虐兒，更常常向外分享，絲毫不認為自己有問題，指出明明拍片應該是錄下日常生活、孩子快樂的一面，怎料港媽卻因拍片而打女兒。部分網民稱會報警，也有人建議把事情鬧大向電視節目報料。另外許多人都留言同情小朋友年紀輕輕已經要面對沉重壓力，直指學校的收生制度越來越多餘。

網民陸續找出港媽與女兒的多張合照，網上更流傳這名港媽在不同群組的對話內容。最終港媽不堪攻擊，關閉Facebook專頁，現時已無法查看專頁內容。

在Whatsapp群組以「千字文」反擊

港媽雖然沒有透過Facebook專頁交代事件，但她在Whatsapp群組內傳了一篇「千字文」指責一位群組成員，斥責對方表面與她交好，背後卻做出這些小動作，將她的對話、女兒照片及影片外傳，狠批對方的行為是在傷害她的女兒，偏偏選擇在出錄取通知的敏感時刻公審她，居心叵測。她更表示自己已掌握對方孩子的相片、資料、全家福，怒言「已經到臨界點」，警告對方「口告之罪，日後要還」。

責罰要留意幾點

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罰企罰10秒已夠？

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