深圳親子遊｜坐擁最難約遊樂場！紅立坊「三館一城」夠你玩全日

來深圳要是有機會的話，一定要去一次科技館，感受來自科技之城的魅力。



今天，所長來到了位於龍崗區的「紅立方」，這裏是增長見識的課堂，也是氛圍感拍照的聖地，快跟隨所長一起去探索一下吧~

深圳「紅立坊」外觀奪目，原來內裏的設施亦是充滿樂趣！（按圖了解）

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深圳「紅立方」 物如其名的「紅」

每當和人聊起深圳的科技館，大家首先躍入腦海的便是深圳科學館，後來一次偶然的機會，所長發現深圳龍崗，竟存在這樣一個紅色的建築，走在這裏，隨處可見都是滿滿的科技。

紅立方是深圳龍崗區的文化地標，主要由「三館一城」構成，分別為「科技館」、「青少年宮」、「公共藝術與城市規劃館」和「深圳書城」。

紅色的「鋁合金」外表十分吸引人的目光，特別的建築造型也吸引了眾多建築攝影愛好者前來打卡。

不同於外部張揚的紅色，紅立方館內採用了低調的灰色，與館外形成強烈的色差。縱橫交錯的水泥鋼筋組合成一個個幾何圖形，構成了藝術性極強的內壁。

體驗科技的創新，感受展覽的藝術，閲讀書本的知識，在紅立方，你總能找到自己喜歡的領域去探索。

「遛娃聖地」 周末再也不擔心帶孩子

「科技館」是遛娃家長們的至愛，也是孩子們自由探索的天地。走進科技館的大門，孩子們彷彿置身於一個神秘而充滿魔力的世界中。他們眼睛放光，好奇心十足地探尋每一個角落。

IDEA樂園 ：「 最難約的展區之一 」



IDEA樂園是紅立方中最熱門的展區之一，想要進入必須提前一周才有機會預約成功。

這裏說是小朋友的天堂一點也不為過，別說是小孩子了，大人在裏面待着，童心也瞬間被喚醒。

樂園包含歡樂航海、創意都市、小球工廠、奇趣自然、光影城堡五個主題區域，集科技、自然、奇趣、益智於一身。

樂園限1-7歲兒童遊玩，需家長陪同，未滿足或超出入場年齡兒童不得入園哦。

寰宇之夢： 「 一秒步入太空世界 」



在科技館的B1層，是名為「寰宇之夢」的展區，這裏向大家展示了神秘的太空世界，帶領大家在宇宙中漫步。

展示櫃中陳列着宇航員登陸太空時的宇航服和太空火箭，讓參觀者可以更加身臨其境地體驗太空生活。

「月亮跳」模擬了月球上的場景，坐上座椅後，配重器會自動將身體重量調整到六分之一，重力也隨之縮小，跳躍時就會比平時跳得更高，讓大家真實體驗到月球與地球的重力差別。

科學之路：「 被譽為機器人王國 」



機器人樂隊、機器人脱口秀、畫像機器人...這裏的機器人種類數不勝數，其功能只有你想不到，沒有它做不到，你可以在這裏和機器人下棋，也可以看機器人表演。

同時還可以探索人類生命的起源和人體奧秘，很多家長會帶着孩子從頭到尾一路講解，告訴孩子他是如何來到這個世界上。

空中花園：「 主打一個邊吃邊學 」



科技館五層是一個空中花園，有一個「瓢蟲餐廳」可以點一些簡餐，不出樓就可以享用到美食。

還有一個戶外蔬菜學習走廊，種植了不少蔬菜綠植，讓我們更直觀的了解綠植蔬菜的生長知識。

深圳「最美場館」：藝術與科技的完美融合



當提到紅立方，許多人心中首先浮現起的詞莫過於「科技」。然而，除了科技之外，紅立方還散發着濃郁的文化藝術氣息。

紅立方不僅是一個展示科技成果和創新技術的平台，也是一個匯聚文化藝術的聚集地。在這個兼容並蓄的空間裏，科技與藝術完美融合，交織出令人心馳神往的景象。

各類藝術展覽也是「紅立方」的一項重要特色。在「公共藝術與城市規劃館」展廳內，繪畫、城市歷史、攝影等各種形式的藝術作品展示着創作者的智慧和情感。

逛累了移步到旁邊的書城，隨手拿起一本書，隨意找個地方坐下，一書一頁之間，彷彿進入另外一個世界，忘卻時光的流轉，沉浸在書海的波濤中。

「紅立方」不僅僅是科技的王國 更是文化藝術的殿堂

在這裏，科技與藝術相互照耀，前行的科技永遠和充滿創意的藝術一同舞動，讓「紅立方」成為了一個不可思議的藝術科技之境。

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