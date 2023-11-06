直資聯展2024｜保良局林文燦英文小學校長文詩詠分享面試前準備

由香港直接資助學校議會主辦的「香港直資學校聯展2024」（Hong Kong Direct Subsidy Scheme Schools Expo 2024）已於11月4日順利舉行，當天逾50間直資中小學參展，同日更有多場由校長主講的免費講座。現場人頭湧湧，很多家長攜同子女到場取經，與現場師生及校長了解直資學校最新情況。



逾50間院校參展近萬人入場 在場師生校長：聯展盛大、人流多

香港直資學校聯展2024活動於11月4日圓滿結束，參展院校數量超過50間，數量創歷年新高，而入場人次亦近1萬人，較去年4000多人增逾1倍。聯展現場人頭湧湧，當中不乏關心子女升學的父母，更有孕媽媽到場參加校長講座，為子女升學做足準備。今年參與活動的家長群更擴展至大灣區家長。

到達會場參與講座前，很多家長都會先到聯展攤位認識各大直資學校。現場所見人頭湧湧，連出入口都近乎水泄不通。家長們均手持各大直資學校小冊子及宣傳單張，不少家長表示能夠與心儀學校師生對話實屬難得，趁機可知道更多學校教育方針。

記者在現場遊走一圈，發現在學生負起學校大使角色，有條理地及自信地向來賓介紹學校特色及課程，能跟旁邊老師互相配合、充分解釋學校及學生學習情況。地利亞修女紀念學校(協和)校長林艷玲及中華基金中學副校長郭軼峰均表示「直資聯展今年更盛大，人流甚多，對該安排感到高興」。

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保良局林文燦英文小學校長文詩詠分享直資學校面試攻略「對入座率爆滿感高興」

講座場場爆滿，尤其是直資學校面試攻略環節，文校長表示看到很多家長到場支持感欣慰，相信直資學校仍然是很多家長首選。文校長在講座裡解構直資學校入讀流程，由小一入學申請流程、小一入學準備、收生準則、了解心儀學校等逐項與現場家長分析，最後以面試小貼士作總結。

文校長先解釋直資學校擁三大自由特點

「自由收生、課程選擇、自由用人」

文校長指直資學校可自由選擇課程，課程彈性較為靈活，同時仍然會與中學課程作銜接，不用怕學生升中後有不適應的情況出現。第二個是「自由用人」，選擇優良師資來幫助學生學習以及有效宣傳學校資訊。第三個是「自由收生」，每間直資學校都有收生準則，學校會按學生表現及學校教育方針來決定收生。校長更指部份家長學生反映「更試過經歷四次面試才能成功晉級」，直言是「過五關斬六將」。

兩輪面試對孩子來說是好事 源於能力及表達能力有所增長

文校長表示直資學校由面試到入學時間表路徑迂迴，源於多重面試「不是你的小朋友不夠聰明，而是任何人都需參與兩次面試」。雖然要經歷兩次面試，文校長指也第一次面試可能是數千人參與，而小朋友第一次面試只是4歲至5歲左右，看見陌生人時表現未必理想，或者跟其他小朋友比較時「他的反應可能只是慢了少許，可能小朋友只是被動，那第一次面試機會好像流失了」。而第二輪面試時，小朋友知識增長，表達能力及成熟度已經有所提高，所以到第二次面試表現會更加好。

這月份要留意學校網站 隨時有配額釋出

文校長表示七月下旬可留意心儀學校，隨時有驚喜出現。香港統稱這情況為「音樂椅」，部份配額可能被釋出，由七月至八月期間家長與子女可以再嘗試報名。

面試前準備：初生至未入學前



1. 基本生活技能（自理能力）

掌握生活技巧及一定自理能力，面試時跟其他小朋友比較自然較為優勝。

2. 合作與社交技能

小朋友懂得分享、合作以及擁解決問題的思維。

3. 語言和溝通能力

4. 學習基本數字和字母

5. 注意力和集中力

6. 探索和創造力

面試前準備：K1至K3



1. 學習基礎知識

2. 社交能力

3. 語言表達能力

4. 獨立能力

5. 注意力和專注力

6. 準備面試問題

文校長指升到幼稚園後「小朋友要識看書、數字、顏色、形容」，簡單來說「要識說話、表達，以及以上所提的能力」，而當中最重要的是「小朋友要懂自我控制、擁集中力」。

家長們要製造機會讓孩子成長

同時留意心儀學校收生準則作準備

直資學生收生準則各有不同，部份學生面試表現為70％、學術表現為20％，其他則為10％。文校長表示部份學校會看幼稚園成績、有些參考幼稚園校長推薦信、有些注意面試時學生表現，有些卻反而留意父母們的表現。而保良局林文燦英文小學則注重小朋友面試，佔7成分數「成與敗就是看重面試表現」。

文校長同樣看重幼稚園學術表現，不過根據過往16年的經驗，她笑言「沒有幼稚園成績是不好的，學生在幼稚園成績評分通常也能夠取滿分20分，若然小朋友幼稚園成績就真的要好好想一想」。

宜先了解心儀學校風格



1. 注重學術

2. 注重非學術

3. 活動

4. 大型節目

5. 家長投入

家長應先考量自己及小朋友是學術或是非學術的追求，到底知注重知識或是全人平衡的發展。由小朋友小一入學到畢業這些年間，到底將小朋友推向學術或是興趣方面推進，這些也要小心考量。

不過文校長提醒在「家長投入」方面，盡量避免過份監察孩子。部份家長直言「由孩子睡醒那刻直到發夢的內容我也想知道」，校長指這實在太辛苦了而且欠缺自由度。同時，要認可孩子的能力，未必是家長還未學會孩子也一定不懂「其實我們比起父母還要知得多，學懂更多，為何不接受孩子比自己還要聰明能幹？」，縱使生活技巧上比孩子好，但也要接受他們學習新事物及知識的能力。

六大升小面試貼士

1. 多閱讀

2. 樂於助人

3. 有一技之長

4. 明辨是非

5. 自律

6. 勇敢

校長指「尋求知識」是非常重要，如小朋友還未能自行閱讀，家長可以伴讀，甚至讓孩子自行翻開書本自由閱讀也可以，重點是培養看書的習慣。如家裡有書本的話，隨意將書本到處放，讓孩子視線範圍都充滿著書本，會更容易接受閱讀的習慣。她笑言保良局林文燦英文小學的書本也是隨處可見，包括禮堂、走廊、班房等。

父母們也要準備面試技巧及與學校會面



文校長表示很多直資學校也有與父母會見的環節，兩夫妻也討論由誰來進行會見，因為部份學校只見其中一位家長，父母代表會直接影響學校對小朋友印象及原生家庭的風格。

面試時「切勿發問過多的問題或具挑戰性」的問題，建議循電郵、電話查詢。

另外，要先準備好申請小一入學文件，例如幼稚園成績單、課外活動證書及推薦信等等。而家長應先為孩子養成良好性格及習慣，如孩子格局、禮貌、自理能力、溝通和表達能力等等。

選擇學校以孩子或是父母為本？



最後，文校長帶出一條問題讓家長們思量，到底選擇學校應以家長或是孩子為本？如以孩子成本，應是孩子性格及特性出發；相反，以父母為本的話，相信家長受朋輩影響或部份負擔所影響。